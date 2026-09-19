Williams acepta sacrificar el desarrollo de su F1 de 2026 y ya mira a 2027
James Vowles, jefe de Williams, reconoce que el equipo debe aceptar un "compromiso" en el desarrollo de su monoplaza durante lo que queda de la temporada 2026.
El jefe de Williams, James Vowles, ha reconocido que el equipo de Grove tendrá que aceptar un "compromiso" en términos de desarrollo durante lo que resta de la temporada 2026 de Fórmula 1, después de haber trasladado ya la mayor parte de sus recursos al proyecto de 2027.
Durante su habitual análisis posterior a la carrera, el Vowles Verdict, tras un complicado Gran Premio de España en el nuevo circuito de Madring, el británico ofreció una actualización sobre las perspectivas del equipo para lo que queda de temporada.
El Gran Premio de España volvió a ser un fin de semana problemático para Williams. Después de que Alex Albon y Carlos Sainz se clasificaran 16º y 17º respectivamente, el piloto español recibió una sanción de tres posiciones en parrilla por obstaculizar a otro piloto durante la sesión. Como consecuencia, arrancó desde la 20ª posición.
Albon terminó el gran premio en 15ª posición, mientras que Sainz tuvo que abandonar después de 43 vueltas debido a daños en el suelo de su monoplaza.
"Para nosotros fue un gran premio difícil. Sabíamos que iba a ser complicado antes de llegar", explicó Vowles. "Simplemente está exagerando los problemas que tenemos en estos momentos, y llevamos demasiado tiempo sin añadir rendimiento al coche, por lo que hemos retrocedido respecto a los equipos que tenemos a nuestro alrededor".
"Ahora llega Bakú, y es una carrera que llevamos esperando desde hace tiempo. Vamos a llevar dos chasis nuevos a ese evento con el objetivo de conseguir que el peso de nuestro coche esté por debajo del límite".
Carlos Sainz, Williams
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
"Eso debería suponer un importante paso adelante en términos de rendimiento para nosotros. Y, además, tendremos algunas mejoras aerodinámicas que llegarán junto a ellos".
"Sin embargo, hay un 'pero'. El resto de la parrilla ha avanzado muchísimo y estas mejoras, aunque son importantes, simplemente no serán lo que necesitamos para poder sumar puntos de manera constante".
Williams ya ha trasladado la mayor parte de sus recursos al proyecto de 2027.
"Ya hemos invertido mucho en el próximo año y más allá, y la consecuencia de ello es que aceptamos el compromiso que supone para esta temporada. Todo viene de lo que ocurrió durante el invierno, y no hemos sido capaces de recuperarnos hasta el nivel que queríamos".
"Así que será un paso adelante positivo, pero realmente necesitamos más, y eso llegará el próximo año".
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