Antonelli no se confía tras liderar: "Red Bull es rápido y McLaren está ahí"

El viernes de Andrea Kimi Antonelli en Spa-Francorchamps fue casi como vivir dos grandes premios distintos en apenas unas horas. Después de un primer entrenamiento libre en el que Mercedes estuvo lejos del ritmo esperado, el italiano reaccionó con una espectacular remontada en la FP2 para marcar el mejor tiempo del día y confirmar que la escudería alemana vuelve a estar entre las principales candidatas en el Gran Premio de Bélgica 2026 de Fórmula 1.

Tras bajarse del coche, el líder del campeonato reconoció que el cambio realizado por el equipo entre ambas sesiones fue mucho más importante de lo que parecía desde fuera.

"Fue un cambio enorme con el coche, porque en los Libres 1 sufrimos muchísimo, mucho más de lo que esperábamos", explicó Antonelli. "Fue una buena modificación, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer porque Red Bull es rápido y McLaren también está ahí. Solo tenemos que juntar todas las piezas".

El joven piloto evitó entrar en demasiados detalles sobre los cambios introducidos por Mercedes, aunque sí reveló cuál había sido el principal problema durante la primera sesión.

"No puedo entrar demasiado en los detalles, pero había mucho deslizamiento en general y me costaba encontrar confianza con el coche", resumió.

Ese problema desapareció prácticamente por completo en la FP2, donde Antonelli volvió a mostrar el ritmo que ya le convirtió en uno de los grandes favoritos durante las últimas carreras. Además de liderar la clasificación, también se mostró muy satisfecho con el rendimiento en tandas largas, uno de los aspectos más importantes de cara a la carrera del domingo.

"El ritmo en la simulación de carrera también fue muy fuerte, pero el coche cambió bastante entre las dos sesiones, así que todavía tenemos mucho trabajo esta noche para llegar preparados tanto a mañana como al domingo", añadió.

Pese al dominio mostrado, el italiano no quiso lanzar las campanas al vuelo. Verstappen volvió a situarse entre los más rápidos y McLaren también dejó buenas sensaciones, por lo que espera una lucha muy igualada durante el resto del fin de semana.

Enfadado por una maniobra peligrosa

Antonelli también fue preguntado por un incidente vivido durante la jornada, cuando se encontró con un coche rodando lentamente a la salida de una curva rápida y tuvo que abortar su vuelta.

"Levantó el pie a la salida de una curva rápida. Sales en séptima marcha y tuve que abortar la vuelta; fue bastante peligroso", explicó. "Evidentemente no estaba contento. Lo que se dice en caliente quizá no sea lo mejor, pero fue una situación bastante peligrosa".

Con el mejor tiempo del viernes en el bolsillo, Antonelli afronta ahora una clasificación que promete estar mucho más apretada de lo que reflejó la tabla de la FP2. Mercedes encontró el camino correcto entre sesiones, pero el propio italiano tiene claro que el trabajo todavía no ha terminado y que Red Bull y McLaren siguen muy cerca en una pelea que se presenta completamente abierta en Spa.

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