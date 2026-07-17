Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Mercedes busca cómo recuperar a Russell tras un complicado viernes en Bélgica

Fórmula 1
GP de Bélgica
Mercedes busca cómo recuperar a Russell tras un complicado viernes en Bélgica

Aston Martin, a 6 segundos en Spa: "Solo queda superar este GP, deseamos llegar a Hungría"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Aston Martin, a 6 segundos en Spa: "Solo queda superar este GP, deseamos llegar a Hungría"

Hamilton detecta el problema de Ferrari en Spa: "Hay que encontrar ese tiempo"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Hamilton detecta el problema de Ferrari en Spa: "Hay que encontrar ese tiempo"

WRC Estonia: Pajari manda con autoridad; Evans y Katsuta se hunden

WRC
Rally de Estonia
WRC Estonia: Pajari manda con autoridad; Evans y Katsuta se hunden

Norris: "El coche sigue siendo muy difícil de pilotar"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Norris: "El coche sigue siendo muy difícil de pilotar"

Sainz responde a Antonelli: "Está prohibido insultar a un rival, debe calmarse"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Sainz responde a Antonelli: "Está prohibido insultar a un rival, debe calmarse"

Antonelli no se confía tras liderar: "Red Bull es rápido y McLaren está ahí"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Antonelli no se confía tras liderar: "Red Bull es rápido y McLaren está ahí"

Verstappen, contento con su viernes en Spa: "El coche ha estado bastante bien"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Verstappen, contento con su viernes en Spa: "El coche ha estado bastante bien"
Declaraciones
Fórmula 1 GP de Bélgica

Antonelli no se confía tras liderar: "Red Bull es rápido y McLaren está ahí"

El italiano pasó de sufrir por falta de confianza y exceso de deslizamiento en los Libres 1 a dominar la segunda sesión, aunque avisó de que Red Bull y McLaren siguen siendo una amenaza.

Pol Hermoso
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El viernes de Andrea Kimi Antonelli en Spa-Francorchamps fue casi como vivir dos grandes premios distintos en apenas unas horas. Después de un primer entrenamiento libre en el que Mercedes estuvo lejos del ritmo esperado, el italiano reaccionó con una espectacular remontada en la FP2 para marcar el mejor tiempo del día y confirmar que la escudería alemana vuelve a estar entre las principales candidatas en el Gran Premio de Bélgica 2026 de Fórmula 1.

Tras bajarse del coche, el líder del campeonato reconoció que el cambio realizado por el equipo entre ambas sesiones fue mucho más importante de lo que parecía desde fuera.

"Fue un cambio enorme con el coche, porque en los Libres 1 sufrimos muchísimo, mucho más de lo que esperábamos", explicó Antonelli. "Fue una buena modificación, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer porque Red Bull es rápido y McLaren también está ahí. Solo tenemos que juntar todas las piezas".

El joven piloto evitó entrar en demasiados detalles sobre los cambios introducidos por Mercedes, aunque sí reveló cuál había sido el principal problema durante la primera sesión.

"No puedo entrar demasiado en los detalles, pero había mucho deslizamiento en general y me costaba encontrar confianza con el coche", resumió.

Ese problema desapareció prácticamente por completo en la FP2, donde Antonelli volvió a mostrar el ritmo que ya le convirtió en uno de los grandes favoritos durante las últimas carreras. Además de liderar la clasificación, también se mostró muy satisfecho con el rendimiento en tandas largas, uno de los aspectos más importantes de cara a la carrera del domingo.

"El ritmo en la simulación de carrera también fue muy fuerte, pero el coche cambió bastante entre las dos sesiones, así que todavía tenemos mucho trabajo esta noche para llegar preparados tanto a mañana como al domingo", añadió.

Pese al dominio mostrado, el italiano no quiso lanzar las campanas al vuelo. Verstappen volvió a situarse entre los más rápidos y McLaren también dejó buenas sensaciones, por lo que espera una lucha muy igualada durante el resto del fin de semana.

Enfadado por una maniobra peligrosa

Antonelli también fue preguntado por un incidente vivido durante la jornada, cuando se encontró con un coche rodando lentamente a la salida de una curva rápida y tuvo que abortar su vuelta.

"Levantó el pie a la salida de una curva rápida. Sales en séptima marcha y tuve que abortar la vuelta; fue bastante peligroso", explicó. "Evidentemente no estaba contento. Lo que se dice en caliente quizá no sea lo mejor, pero fue una situación bastante peligrosa".

Con el mejor tiempo del viernes en el bolsillo, Antonelli afronta ahora una clasificación que promete estar mucho más apretada de lo que reflejó la tabla de la FP2. Mercedes encontró el camino correcto entre sesiones, pero el propio italiano tiene claro que el trabajo todavía no ha terminado y que Red Bull y McLaren siguen muy cerca en una pelea que se presenta completamente abierta en Spa.

Así fue la FP2:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Verstappen, contento con su viernes en Spa: "El coche ha estado bastante bien"

Mejores comentarios
Más de
Pol Hermoso

Aston Martin, a 6 segundos en Spa: "Solo queda superar este GP, deseamos llegar a Hungría"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Aston Martin, a 6 segundos en Spa: "Solo queda superar este GP, deseamos llegar a Hungría"

Hamilton detecta el problema de Ferrari en Spa: "Hay que encontrar ese tiempo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Hamilton detecta el problema de Ferrari en Spa: "Hay que encontrar ese tiempo"

Norris: "El coche sigue siendo muy difícil de pilotar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Norris: "El coche sigue siendo muy difícil de pilotar"
Más de
Andrea Kimi Antonelli

Antonelli supera a McLaren, Red Bull y Ferrari en la FP2 de Spa; Russell preocupa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Antonelli supera a McLaren, Red Bull y Ferrari en la FP2 de Spa; Russell preocupa

A qué hora es la clasificación de F1 en Spa (GP de Bélgica) y cómo ver

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
A qué hora es la clasificación de F1 en Spa (GP de Bélgica) y cómo ver

F1 en DIRECTO: Libres 2 (FP2) del GP de Bélgica 2026 en Spa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
F1 en DIRECTO: Libres 2 (FP2) del GP de Bélgica 2026 en Spa
Más de
Mercedes

Verstappen lidera la FP1 de Spa, Ferrari aprieta y Mercedes no aparece; Aston a casi 6s

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Verstappen lidera la FP1 de Spa, Ferrari aprieta y Mercedes no aparece; Aston a casi 6s

A qué hora fueron los Libres 1 y 2 del GP de Bélgica (Spa) de F1 2026 y cómo verlos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
A qué hora fueron los Libres 1 y 2 del GP de Bélgica (Spa) de F1 2026 y cómo verlos

Antonelli resta importancia a la "mala suerte" y lanza un aviso antes de Spa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Antonelli resta importancia a la "mala suerte" y lanza un aviso antes de Spa

Últimas noticias

Mercedes busca cómo recuperar a Russell tras un complicado viernes en Bélgica

Fórmula 1
GP de Bélgica
Mercedes busca cómo recuperar a Russell tras un complicado viernes en Bélgica

Aston Martin, a 6 segundos en Spa: "Solo queda superar este GP, deseamos llegar a Hungría"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Aston Martin, a 6 segundos en Spa: "Solo queda superar este GP, deseamos llegar a Hungría"

Hamilton detecta el problema de Ferrari en Spa: "Hay que encontrar ese tiempo"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Hamilton detecta el problema de Ferrari en Spa: "Hay que encontrar ese tiempo"

WRC Estonia: Pajari manda con autoridad; Evans y Katsuta se hunden

WRC
Rally de Estonia
WRC Estonia: Pajari manda con autoridad; Evans y Katsuta se hunden