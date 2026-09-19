Ezpeleta: "Estamos en contacto con Qatar y la idea es ir y celebrar el gran premio allí"

El conflicto que se vive desde principio de año en Oriente Próximo ha puesto en jaque, durante toda la temporada, los diferentes eventos que debían organizarse en la zona, como son las carreras de la Fórmula 1 de Bahréin y Arabia Saudita, que han sido suspendidas, mientras que se han puesto en duda los eventos que deben celebrarse en Qatar, tanto el de F1, previsto para finales de noviembre, como el de MotoGP, que está programado para el 8 de noviembre.

Este sábado, sin embargo, el máximo responsable del campeonato de las dos ruedas, Carmelo Ezpeleta, aseguró que cree que "vamos a ir" a Qatar, en referencia al GP de MotoGP.

Durante en una conversación con DAZN, se habló de lo apretada que está la lucha por el título, y que anular un gran premio podía tener incidencia, ya que cada punto puede ser decisivo

A continuación, le preguntaron directamente cuándo se iba a confirmar si MotoGP va a ir a Qatar o no. "Yo creo que sí, ahora mismo la idea es ir", dijo. "Nosotros estamos permanentemente en contacto con Qatar, las autoridades nos dicen que ellos están dispuestos a organizarlo, y si no cambia nada radicalmente, la idea es que sí que iremos", se mostró tajante Ezpeleta, que la pasada semana estuvo en el GP de España de Fórmula 1 y mantiene contacto permanente con los máximos responsables de Liberty Media.

El emblemático circuito de Qatar se mantiene en el calendario de MotoGP Foto de: MotoGP

Inicialmente el GP de Qatar de MotoGP estaba programado para el 12 de abril, y se trasladó a noviembre debido al conflicto, pero en ningún momento el campeonato ha hablado de suspenderlo.

El detalle de saber si este año se puede ir a Qatar, es importante para entender la confección del calendario de 2027, que la F1 ya ha publicado, y en el que, tradicionalmente, Qatar aparece siempre al principio en el de MotoGP.

"Sí, realmente creo que publicaremos muy pronto el el calendario de 2027, seguramente en la próxima semana o inmediatamente después", dijo Ezpeleta antes de asentir cuando le preguntaron si el calendario de 2027 se conocería antes de la gira asiática, que arranca en Japón a principios de octubre. "Yo espero que sí", zanjó el veterano ejecutivo.