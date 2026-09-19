Alex Márquez: "Me he preguntado encima de la moto si se me había olvidado pilotar"

Las Ducati están sufriendo en el Gran Premio de Austria de este fin de semana. Varios pilotos lo han apuntado, incluso el propio Marc Márquez, por más que el vigente campeón limitara daños este sábado con un segundo puesto en la carrera al sprint. Pero los resultados no mienten, y tres Aprilia se colaron en el Top 4 en la prueba corta.

La razón no es otra que el neumático trasero traído por Michelin al Red Bull Ring, una goma con la carcasa reforzada, con la que ya se corrió en Brasil, a la que las Desmosedici no parecen adaptarse del todo bien. Alguien que lo sufrió este sábado fue Alex Márquez.

El piloto de Gresini solamente pudo acabar quinto la prueba corta, que realmente era un sexto lugar hasta que Pedro Acosta se fue al suelo cuando lideraba a apenas tres vueltas de la conclusión de la carrera. El vigente subcampeón del mundo trató de plantar cara a Ai Ogiura, pero se vio superado por el japonés de Trackhouse, que disputaba su primera cita post lesión, a 4 giros de la bandera a cuadros.

"Nos está costando mucho a todas las Ducati, con ese neumático trasero, pero todos los pilotos estamos apretando para encontrar algo. Habría terminado el sexto de no ser por la caída de Pedro, o sea que terminar el sexto es nuestra posición para mañana", empezó diciendo Alex Márquez a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Lo que más le preocupa al #73 es esa goma trasrta: "Es complicado entender algunas cosas, y estamos lejos de las Aprilia y de la KTM de Pedro. La falta de agarre con esta goma trasera, es evidente. Ya lo vimos en Tailandia, donde también la usamos. Habrá que intentar encontrar algo, porque también tendremos esta carcasa en Indonesia".

De hecho, el pequeño de los Márquez Alentà llegó a dudar de sí mismo en mitad de la carrera: "En fines de semana así no disfrutas nada. De hecho, me he preguntado encima de la moto si se me había olvidado pilotar".

Márquez valoró después la curva 1, un viraje muy propicio a los duelos, donde su propio hermano se vio 'expulsado' de pista por Martín tras su incidente, en la chicane de la curva 2, en el primer giro: "En la curva 1 no hay que volverse loco, porque es muy fácil perder medio segundo que después cuesta mucho recuperar", cerró un Alex que también reconoció que su "caída en la cronometrada fue fallo mío".