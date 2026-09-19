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Steiner carga contra Ben Sulayem por querer ayudar a Alonso: "No es problema de la FIA"

Guenther Steiner ha criticado la sugerencia del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, de que el organismo rector podría ayudar a Aston Martin

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin

El exjefe del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, ha criticado duramente las declaraciones del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en las que sugería que el organismo rector podría ayudar a Aston Martin a retener a Fernando Alonso en el campeonato.

En medio de una temporada 2026 hasta ahora desastrosa para el equipo de Silverstone, Ben Sulayem afirmó antes del Gran Premio de España que "no era aceptable" que el bicampeón del mundo no pudiera ser competitivo y se ofreció a ayudar a mejorar la situación del equipo para evitar que Alonso se retirase.

"No podemos permitir de ninguna manera que Fernando se marche; Alonso, un gran campeón, que se vaya simplemente por las circunstancias", dijo Ben Sulayem.

"Esa no es la manera de abandonar los escenarios. Tiene que tener éxito y después marcharse cuando él quiera, no porque se haya visto obligado a hacerlo por el rendimiento".

"Hablaré con él. Ya le dije, cuando le vi muy triste: 'Fernando, lo entiendo, no es aceptable que vengas a tu propio país y ahora, después de haber sido dos veces campeón del mundo...'".

"Ya hicimos algo anteriormente, en mayo, de manera legal para el equipo con respecto al motor para que pudiera mejorar, y entonces le dije: 'No voy a decirte lo que vamos a hacer. Por favor, dime qué quieres, porque tú eres el piloto. Ven y dime qué quieres que hagamos para mejorar estos resultados'".

Cabe señalar que un portavoz de la FIA explicó que esos comentarios hacían referencia al sistema de oportunidades adicionales de desarrollo y actualización (ADUO, por sus siglas en inglés).

El español termina contrato con Aston Martin al final de esta temporada. Como consecuencia, han surgido numerosos rumores tanto sobre un posible fichaje por Alpine como sobre una eventual retirada.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Durante su participación en The Red Flags Podcast, Steiner reaccionó al mensaje de Ben Sulayem.

"Nadie merece estar ahí ni estar en ningún sitio. No sólo en la Fórmula 1. Tienes que trabajar para estar ahí. Tienes que querer estar ahí, pero no merecerlo", argumentó Steiner.

"¿Qué significa 'merecer'? En mi opinión, nadie merece nada en un deporte. En la vida es diferente. Decir que Aston Martin tiene que solucionar esto... ese es su problema. No es un problema de la federación".

Steiner puso como ejemplo a algunos de los otros equipos que están atravesando dificultades en 2026. Cadillac, que se incorporó a la parrilla esta temporada como undécimo equipo, todavía no ha sumado ningún punto.

"Entonces, ¿qué debería decir Cadillac? 'Oh, merecemos estar mejor. Necesitamos algo de ayuda'", continuó.

"Por cierto, ellos necesitan mucha ayuda, mucha más que Aston Martin, porque Aston Martin puede ayudarse a sí mismo y lo hará".

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