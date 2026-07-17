Aston Martin, a 6 segundos en Spa: "Solo queda superar este GP, deseamos llegar a Hungría"

Había pocas esperanzas en Aston Martin antes de comenzar el Gran Premio de Bélgica, pero la realidad del viernes fue incluso más dura de lo esperado. En un circuito donde la eficiencia energética y la potencia del motor marcan enormes diferencias, la escudería de Silverstone quedó completamente descolgada, a varios segundos de la cabeza y sin opciones reales de competir en la zona media.

Un escenario que, lejos de sorprender al equipo, no hizo más que reforzar una idea: el verdadero objetivo está en Hungría.

Mientras el resto de equipos buscaban rendimiento de cara al sábado, Aston Martin utilizó la jornada para completar su programa sin perder de vista lo realmente importante. Con el esperado paquete de mejoras preparado para debutar la próxima semana en Budapest, Spa se ha convertido casi en un ejercicio de supervivencia.

Lance Stroll no escondió la situación que atraviesa el equipo. El canadiense reconoció que el trabajo del viernes estuvo centrado en intentar encontrar pequeñas mejoras de puesta a punto, aunque sin perder de vista que las limitaciones del coche son mucho mayores.

"Tenemos algunas cosas que aprender para mañana y para el domingo, algo de trabajo de reglajes durante la noche para intentar que el coche funcione un poco mejor. Sabemos dónde estamos, así que solo podemos hacer el mejor trabajo posible", resumió.

Cuando le preguntaron si este fin de semana era simplemente un trámite antes de la llegada de las evoluciones de Hungría, Stroll fue todavía más claro. "Exactamente. Se trata simplemente de superar este fin de semana. Va a ser duro, seguro. Ya lo está siendo, así que espero que Hungría sea mejor", admitió.

Profesionalidad antes del gran cambio

Mike Krack, responsable de operaciones en pista de Aston Martin, explicó que el equipo no puede permitirse bajar los brazos pese a saber que el rendimiento actual está lejos del esperado. El luxemburgués insistió en que cada entrenamiento sigue siendo importante para afinar procesos que serán decisivos cuando el nuevo paquete llegue al AMR26.

"Tenemos que hacer nuestro trabajo con profesionalidad. Hemos seguido un programa normal en los libres, analizando neumáticos, haciendo tandas largas y completando todas las comprobaciones habituales porque pronto volveremos a competir con otras herramientas y tenemos que estar preparados", explicó.

Krack insistió en que ni las estrategias, ni los procedimientos, ni las paradas en boxes pueden relajarse por el hecho de que el coche no sea competitivo.

"No puedes permitirte ningún tipo de complacencia solo porque el coche esté fuera de ritmo. Hay que estar preparado para el día en que llegue el rendimiento", aseguró.

Ese día, confía Aston Martin, puede estar mucho más cerca de lo que refleja la clasificación del viernes en Spa.

"Sabíamos que nos esperaban un par de carreras muy complicadas. Ahora estamos deseando que llegue la próxima semana. Primero hay que terminar este fin de semana, pero después toda nuestra atención estará puesta en Budapest para intentar hacerlo mucho mejor", concluyó Krack.