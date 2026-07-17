Norris: "El coche sigue siendo muy difícil de pilotar"

Lando Norris rebajó la euforia alrededor de McLaren pese a cerrar la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica 2026 con el segundo mejor tiempo. Después de un viernes que comenzó con muchas dudas en la FP1, el británico reconoció que el equipo dio un importante paso adelante entre sesiones, aunque insistió en que el MCL40 sigue siendo un coche muy complicado de conducir y que el principal problema de la temporada continúa sin resolverse: la gestión de la energía.

McLaren volvió a dejar dos caras muy distintas en Spa-Francorchamps. Si durante los Libres 1 el equipo de Woking estuvo lejos de la cabeza y confirmó las dificultades que arrastra desde hace varias carreras, la FP2 ofreció una imagen mucho más prometedora. Norris terminó a poco más de una décima del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli y volvió a situar a McLaren en la pelea por las primeras posiciones.

Sin embargo, el vigente campeón del mundo prefirió mantener los pies en el suelo.

"La FP1 no fue buena, sinceramente. En la FP2 estuve un poco más contento", resumió. "Aun así, sigo sin estar muy contento con el coche. Sigue siendo muy, muy difícil de pilotar, pero parece que estamos un poco más cerca".

El británico explicó que el equipo encontró mejoras claras en la puesta a punto entre ambas sesiones, aunque recordó que McLaren acostumbra a mostrarse competitivo los viernes antes de que el resto de rivales escondan menos rendimiento.

"Por lo que podemos ver, hicimos algunas mejoras en el coche entre la FP1 y la FP2. Parecemos relativamente competitivos, pero desde luego no nos vamos a adelantar. No creo que debamos esperar nada diferente".

Más allá del tiempo por vuelta, Norris volvió a poner el foco en el mismo problema que lleva marcando buena parte de la temporada 2026: la falta de despliegue eléctrico del nuevo reglamento.

"Nos falta despliegue en todas partes. En cada recta, sinceramente", explicó. "Creo que el peor punto es Blanchimont. Pasamos de casi 320 km/h a unos 270 porque simplemente ya no nos queda batería. En todas las rectas estamos haciendo clipping".

Ese déficit energético vuelve a convertirse en una preocupación importante en Spa-Francorchamps, uno de los circuitos más exigentes del calendario para los sistemas híbridos de 2026. Mientras Mercedes pareció gestionar mucho mejor esa limitación durante la FP2, McLaren sigue obligado a convivir con una pérdida de velocidad punta que condiciona especialmente los sectores más rápidos del trazado belga.

Pese a ello, el paso adelante dado entre sesiones permite a los de Woking afrontar el resto del fin de semana con mejores sensaciones que las mostradas durante la mañana. Norris sigue sin sentirse cómodo al volante, pero el segundo puesto de la FP2 demuestra que McLaren, al menos por ahora, vuelve a estar en la conversación.