Christian Costoya logra su primera victoria en la F4 italiana con una brutal maniobra

Christian Costoya, una de las grandes joyas del automovilismo español en lo que a jóvenes talentos se refiere, se ha estrenado este sábado en la Fórmula 4 Italiana con su primera victoria en el campeonato, en la segunda carrera del fin de semana disputada en el Misano World Circuit Marco Simoncelli.

El joven de apenas 16 años contaba hasta la fecha con un cuarto puesto en Monza como mejor resultado. Pero este fin de semana, en la sexta ronda de la temporada 2026, ha llegado el momento de dar un paso adelante y de recoger el premio que venía persiguiendo. Y de qué manera.

El incipiente corredor, nacido en Pontevedra, había terminado en la cuarta posición de una cronometrada en la que estaba presente otro español, Edu Robinson, que fue séptimo. Al ser una parrilla muy nutrida, las carreras se dividen en dos grupos, con Costoya tercero y Robinson quinto para la segunda manga, disputada este 19 de septiembre (no participaban en la Race 1).

Costoya se mantuvo tercero de una carrera comandada desde la pole y en todo momento por Teo Borenstein, aunque el checo de Jenzer Motorsport no logró distanciarse de sus rivales, y comenzó la última vuelta con solo unas décimas de ventaja sobre el segundo clasificado, Ary Bansal, de US Racing.

El gallego vio la oportunidad de luchar por la victoria, y en ese giro definitivo se sacó de la chistera una bestial maniobra, un brutal adelantamiento doble por el exterior que le colocó en la primera posición. Edu Robinson también se acercó por detrás. Pero los rivales de Costoya se acabaron viendo envueltos en un choque justo detrás de la pasada del joven talento de McLaren, lo que le dejó el camino libre hacia su primer éxito en el campeonato transalpino.

El piloto británico Kenzo Craigie, joven piloto de Mercedes, terminó segundo, sobre Elia Weiss, ya que varios corredores aprovecharon el caos final para ganar posiciones en la tabla.

"La clave de esta carrera fue la constancia y la gestión de los neumáticos. Se notaba que, hacia el final, ellos [sus rivales] sufrían un poco más. En la última vuelta intentamos el adelantamiento por el exterior y, lamentablemente, ellos chocaron por el interior. Creo que nos merecíamos esta victoria por el trabajo increíble que está haciendo el equipo. ¡Sigamos así!", dijo Costoya al bajarse de su monoplaza, en declaraciones recogidas por la propia F4 Italiana. Mañana por la mañana (10:10) se disputará la Race 3 en Misano.

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