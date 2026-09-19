"Si quieren copiar el estilo de la Fórmula 1, que nos quiten varias sprint"

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Los pilotos de MotoGP reaccionan con resignación a la propuesta de la organización de introducir una segunda cronometrada con vistas a la temporada 2027.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Este pasado viernes, Motorsport.com adelantó que la organización del Mundial de MotoGP planea introducir una modificación muy relevante en el reglamento deportivo, que tendría una influencia visible en la agenda del fin de semana. La idea, que está siendo discutida en el paddock del circuito de Spielberg por parte del promotor, los fabricantes y los equipos, se basa en introducir en el programa de cada gran premio una segunda sesión cronometrada, a imagen y semejanza de lo que ocurre en la Fórmula 1.

Recuerda:

Desde la creación de las pruebas cortas (2023), tanto la parrilla de la sprint como la de la carrera larga es la misma, fruto de los resultados de la cronometrada celebrada el sábado por la mañana. Con esta nueva propuesta, que está muy avanzada, las dos carreras tendrían su propio clasificatorio, exactamente igual que ocurre en la F1.

Mientras algunos corredores, como Marc Márquez, no quisieron manifestarse hasta el momento en que se haga oficial el cambio, otros, como Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia no tuvieron inconveniente en dar su opinión. Como era de esperar, ni el francés de Yamaha ni el italiano de Ducati, ambos campeones del mundo, se mostraron demasiado favorables.

"Si la organización quiere hacer como en la F1, entonces que nos quiten varias sprint", ironizó Quartararo, en referencia al menor número de carreras cortas que ofrece el 'Gran Circo' –diez, en 2027–, que las que ofrece MotoGP (todas). "Nuestro programa es muy intenso. El nivel de estrés que tenemos es brutal, y el riesgo, sobre todo, en las salidas, también", añadió el corredor de Yamaha, que el año que viene competirá con Honda.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

A pesar de no estar a favor de añadir más compromisos a una calendario ya de por sí apretado, el chico de Niza se muestra resignado, consciente de que, en cuestiones organizativas, los pilotos no tienen la voz que algunos creen. "Ya introdujeron las sprint sin consultarnos antes. Nosotros estamos aquí para correr. Si nos dicen que hagamos 22 sprint, las hacemos. Si nos dicen que hagamos 12, haremos 12. No somos los pilotos los que decidimos lo que hay que hacer", subrayó el Diablo.

En una línea similar se manifestó Bagnaia, a quien ya se le ha enroscado lo suficiente este campeonato, como para pensar en tener que salir a pista a jugársela en otra sesión cronometrada. "El sábado ya es un día muy complicado. Tenemos mucho estrés. Lo mejor solución, en caso de que no quieran que una cronometrada sirva para las dos carreras, sería que la mejor vuelta de cada sprint se tomara como referencia para formar la parrilla de la carrera larga", opinó Bagnaia.

"No sé qué solución se puede tomar, porque llevar la cronometrada de la sprint al viernes no creo que sea lo correcto. Pero, a la vez, añadir otra sesión de ensayos el sábado, tampoco creo que lo sea", concluyó Bagnaia, que coincide con Quartararo en una posible solución: "Podrían reducir el número de sprint durante el año, y que en las carreras que las tuvieran añadieran esa segunda sesión de clasificación".

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