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Los primeros test de Hamilton en Fórmula 1

Hace 20 años, Lewis Hamilton se subió a un McLaren-Mercedes para comenzar a escribir su historia en la Fórmula 1. Recordamos esos test.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Lewis Hamilton

Los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2006 se encuentran grabados a fuego en la memoria del heptacampeón del mundo de F1 Lewis Hamilton.

Fue esa semana, en el circuito de Silverstone, donde el piloto británico, que días atrás había logrado el título de GP2, tuvo su bautismo en test colectivos de la máxima categoría del automovilismo mundial. Por supuesto, fue al volante de un McLaren, equipo que le cobijó desde los 13 años.

Dos años antes, Hamilton ya había conducido un coche de F1 de la escudería de Woking en el configuración denominada "National Circuit" de Silverstone, completando 21 vueltas. Pero el británico considera que fue esa semana de septiembre de 2006 la que marcó un antes y un después para él, tal como recordó en su libro Lewis Hamilton: My Story.

"Esa prueba en Silverstone fue la mejor semana de mi vida hasta entonces. Lo disfruté mucho. Sentí la presión, porque era mi primera prueba, pero estuvo genial", dijo quien tenía 21 años en ese momento. "Lo que realmente me sorprendió, después de conducir en GP2, fue la carga aerodinámica en las curvas de alta velocidad. Sentí: '¡Vaya, así es un Fórmula 1!".

Durante la primera jornada Hamilton no marcó tiempos, ya que se dedicó a familiarizarse con el monoplaza, pero en el segundo día completó 64 vueltas para quedar a poco menos de un segundo de Pedro de la Rosa, que estaba al volante del otro McLaren.

Ya en la tercera y última jornada de actividad, Hamilton se despachó con el tercer mejor registro del día, superando al piloto español y quedándose a 0.650 segundos de la mejor marca, lograda por Nelsinho Piquet con un Renault.

Por ese entonces, Fernando Alonso hacía tiempo que estaba confirmado como piloto de McLaren para la temporada 2007 y ya se sabía que Kimi Raikkonen dejaría la escudería de Woking para marcharse a Ferrari. En McLaren estaban en busca de un piloto para acompañar al español y, con su rendimiento en esas pruebas, Hamilton comenzó a ganarse (ya del todo) su lugar.

Algunas imágenes de las pruebas de Lewis Hamilton con McLaren en septiembre de 2006:

Lewis Hamilton
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