Mercedes revela el "código secreto" que estuvo detrás de la victoria de Antonelli en Madrid

Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista de Mercedes, ha explicado cómo prepara el equipo a sus pilotos para situaciones como la que decidió el Gran Premio de España, incluido el uso de códigos secretos que pudieron ayudar a Andrea Kimi Antonelli a realizar la parada en boxes que le dio la victoria en la carrera de Fórmula 1.

Después de recibir el aviso de las banderas amarillas provocadas por el Aston Martin de Lance Stroll, que se había detenido en pista, Antonelli levantó considerablemente el pie entre las curvas 18 y 20, perdiendo más tiempo que los coches que tenía a su alrededor, entre ellos el líder de la carrera, Lando Norris, y Max Verstappen, que rodaba justo por detrás.

Antonelli no solo redujo la velocidad en la zona de banderas amarillas, sino que también retrasó el momento de volver a acelerar en el siguiente sector, donde ya ondeaban banderas verdes. Después de la carrera, el italiano explicó que su ingeniero, Peter Bonnington, le había advertido de que podía activarse un VSC, lo que le llevó a reducir deliberadamente la velocidad para intentar que la neutralización llegara antes de alcanzar la entrada del pitlane.

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En declaraciones al podcast NU Silver Arrows Radio Show, Shovlin reveló que Mercedes utiliza códigos secretos para preparar a sus pilotos ante posibles situaciones de coche de seguridad.

"Bueno, utilizamos códigos secretos para darles una idea de si podrían querer entrar en boxes en caso de un coche de seguridad durante la carrera. Pero intentamos que el resto de equipos no sepan cuáles son esos códigos. Por eso los cambiamos cada semana", explicó Shovlin.

Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Tuvimos la bandera amarilla y Bono se lo confirmó. Kimi realmente levantó un poco el pie y ganó otro segundo, que probablemente... Puede que hubiera conseguido entrar igualmente. Pero desde luego eso lo hizo posible".

"Y si ves la cámara onboard del coche de Kimi, verás que conseguir entrar no fue nada fácil. Y también verás que, cuando estaba llegando a su posición en boxes, los neumáticos estaban llegando justo cuando él se estaba deteniendo. Así que fue una parada difícil de ejecutar en ese margen de tiempo".

No está claro cuál de los mensajes de Bonnington a Antonelli contenía la instrucción codificada, ya que apenas hubo unos pocos intercambios de radio entre el momento en el que Stroll se detuvo y la entrada en boxes del piloto de Mercedes.

Bonnington avisó primero a Antonelli: "Amarilla, amarilla, 19-20", antes de añadir: "Así que levanta mucho". Después le dijo: "Estás en la ventana del coche de seguridad".

Instantes después, con el VSC ya activado, llegó la orden de entrar en boxes.

Antonelli estaba extremadamente cerca de la entrada del pitlane cuando Dirección de Carrera activó el coche de seguridad virtual. Aunque quizá todavía habría podido lanzarse a boxes en el último instante, el segundo adicional que ganó al reducir la velocidad dio tanto al piloto como al muro de Mercedes más tiempo para reaccionar.

Es una práctica habitual que los equipos se reúnan con sus pilotos el domingo por la mañana para repasar la estrategia de carrera y plantear posibles escenarios, incluidos accidentes, coches de seguridad y VSC. Pero cuando los márgenes son tan pequeños, los equipos también necesitan tener un proceso y una cadena de mando claros para poder ejecutar esos planes rápidamente.

No se trata simplemente de llamar al piloto a boxes. Los mecánicos también tienen que estar preparados con los neumáticos, especialmente en este caso, ya que Mercedes decidió hacer una doble parada con Antonelli y George Russell.

Transcurrieron 35 segundos entre la bandera amarilla inicial y la activación del VSC, mientras que apenas pasaron 15 segundos desde que se anunció el coche de seguridad virtual hasta que Antonelli llegó a su posición en boxes. Mercedes tenía preparados los dos juegos de neumáticos para Antonelli y Russell, demostrando la rapidez con la que el equipo reaccionó a una situación que evolucionaba sobre la marcha.

Kimi Antonelli, Peter Bonnington Photo by: Reginald Mathalone / NurPhoto via Getty Images

"El domingo por la mañana nos centramos en asegurarnos de que estábamos preparados para reaccionar ante cualquier incidente, y lo que haces en esos casos es asegurarte de que, en cada fase de la carrera, sabes qué vas a hacer si aparece un VSC o un coche de seguridad. Y eso es normal. Todos los equipos trabajan de esa manera", añadió Shovlin.

"Pero, aunque haya un plan, todavía pueden darse situaciones en las que empiece cierto debate. Es como: 'Oh, ¿realmente queremos hacer eso?'. Y lo bueno que vimos aquí es que había un plan. Kimi sabía que estaba en la ventana para un VSC. Bono se lo confirmó en cuanto se produjo el incidente".

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