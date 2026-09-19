Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Austria: puntos y posiciones

El Mundial de MotoGP 2026 llegó al Red Bull Ring en un punto difícilmente más apretado: Marc Márquez y Jorge Martín aterrizaron en Austria empatados a puntos en lo más alto de la clasificación. Y la primera batalla del fin de semana volvió a mover el liderato. Tras terminar primero en la carrera sprint del sábado, Martín recuperó la primera posición del campeonato, que había perdido en la anterior cita, y se coloca con 286 puntos, aunque prácticamente no tiene margen para respirar: Marc Márquez es segundo con 283, a solo tres puntos.

A continuación, consulta cómo queda el Mundial de MotoGP 2026 después de la carrera sprint del GP de Austria, con todas las posiciones y puntos de la clasificación de pilotos, además de los campeonatos de equipos y constructores.

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint en Austria: puntos y posiciones

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras la sprint en Austria: puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 534 2 Ducati 430 3 Trackhouse 408 4 KTM 293 5 VR46 279 6 Gresini 274 7 Honda 129 8 Tech3 107 9 LCR 100 10 Yamaha 85 11 Pramac 46

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 tras la sprint en Austria: puntos y posiciones

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 422 2 Ducati 421 3 KTM 252 4 Honda 137 5 Yamaha 84

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint del GP de Austria?

Jorge Martín vuelve a ser el líder del Mundial de MotoGP 2026. El piloto español terminó 1º en la carrera sprint del GP de Austria y añadió doce puntos a su casillero, suficientes para recuperar una primera posición que había perdido en la anterior ronda.

Martín alcanza así los 286 puntos y vuelve a mirar a todos desde lo más alto de la clasificación, aunque hablar de ventaja sería casi exagerado. Solo tres puntos separan al piloto de Aprilia de Marc Márquez, por lo que cualquier posición puede volver a darle la vuelta al campeonato en la carrera larga del domingo.

La pelea por el título sigue, por tanto, completamente abierta. Después de llegar empatados al Red Bull Ring, Martín ha conseguido golpear primero este sábado, pero la diferencia entre ambos continúa siendo mínima.

¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Austria?

Marc Márquez es segundo en el Mundial de MotoGP 2026 después de la carrera sprint de Austria, con 283 puntos, apenas dos menos que Jorge Martín.

Márquez terminó segundo en la sprint del Red Bull Ring, resultado con el que sumó siete puntos, pero que no fue suficiente para conservar el liderato ante la segunda posición de Martín. El cambio de líder, sin embargo, es casi anecdótico viendo cómo está el campeonato: tres puntos después de toda una temporada separan a los dos grandes aspirantes al título.

Así, Márquez pierde provisionalmente la primera posición, pero sigue completamente enganchado a la lucha por el Mundial. Con la carrera principal del GP de Austria todavía por disputarse y muchos puntos aún en juego durante la temporada, el pulso entre Martín y Márquez continúa prácticamente empezando de cero en cada salida.

¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Austria?

Jorge Martín ocupa la primera posición del Mundial de MotoGP 2026 después de la carrera sprint del GP de Austria. El español suma 286 puntos y aventaja en solo tres a Marc Márquez, por lo que el liderato sigue en el aire antes de la carrera del domingo. Más atrás, su compañero Marco Bezzecchi continúa tercero con 248 puntos: el italiano sigue pagando su caída de Misano y, aunque terminó cuarto en la sprint del Red Bull Ring, todavía se mantiene a cierta distancia de los dos primeros.