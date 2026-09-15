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Hamilton se une a Russell y tira la toalla; Antonelli será campeón de F1 2026

Al aprovechar Antonelli el VSC para sumar una nueva victoria en la F1, ha acabado con las últimas esperanzas de Russell o Hamilton, sus perseguidores.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Kimi Antonelli, Mercedes

En la Fórmula 1 pueden suceder cosas bastante extrañas. Solo hay que preguntarle a Max Verstappen, que no podía creer su suerte cuando McLaren le entregó en bandeja de plata una candidatura para la lucha por el título de 2025, para finalmente quedarse a solo dos puntos de Lando Norris a pesar de competir con un coche inferior.

Pero la lucha por el título de este año tiene un aire claramente diferente. El indiscutible líder del mundial, Andrea Kimi Antonelli, ha mostrado pocos o ningún signo de debilidad.

Mercedes ha rendido esta temporada a un alto nivel —a diferencia de su rival Ferrari, por ejemplo— y parece haber solucionado los problemas de fiabilidad de la unidad de potencia que afectaron a sus pilotos en varios momentos del año.

Durante el verano, Mercedes empezó a recibir críticas por su falta de desarrollo en comparación con sus rivales, de hecho, una racha de cuatro derrotas consecutivas comenzó a poner en aprietos a Toto Wolff, mientras tanto, Ferrari y McLaren estaban dando grandes pasos adelante con sus monoplazas.

¿Se confió demasiado Mercedes, que no introducirá un importante paquete de mejoras hasta Malasia dentro de dos semanas, gracias a su dominio en el inicio del curso?

Mira cómo está el mundial ahora mismo:

Antonelli y Mercedes, "fenomenales" en la F1 2026

Sin embargo, para frustración de Lewis Hamilton —que este verano se había intercalado entre Antonelli y Russell en la clasificación—, Ferrari ha desperdiciado demasiados puntos por una mala ejecución durante los fines de semana de carrera, tanto en la clasificación como en la carrera. Sin ir más lejos, un fallo de frenos al inicio del GP de España ha desanimado aún más al heptacampeón del mundo.

"Mercedes este año, creo que han hecho un trabajo fenomenal y se lo merecen", afirmó Hamilton al reconocer su derrota el domingo, tras haber hecho comentarios similares tras un frustrante Gran Premio de Italia en Monza.

"Simplemente hemos perdido mucho terreno frente a [Mercedes] en la clasificación", señaló. "Es duro. Lo estoy dando todo, pero a veces simplemente no es suficiente. Es necesario que todo lo demás encaje".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Lo único que pudo hacer el actual campeón del mundo, Norris, fue quitarse la gorra ante su probable sucesor, dada la edad del italiano y su falta de experiencia.

"Lidera con 80 puntos de ventaja porque está haciendo un trabajo increíble", reconoció Norris. "Está superando a un compañero de equipo mucho más experimentado, y además un buen compañero. Es algo fenomenal".

"Creo que es genial ver a alguien tan joven haciendo un trabajo tan increíble y con muchas posibilidades de acabar ganando el mundial. Ha estado impresionante desde la primera carrera de este año. Ha cometido muy pocos errores. No está pilotando como si este fuera su segundo año en la F1, eso está claro".

También puedes leer:

"No creo que esté en la lucha" — George Russell

El regreso de Antonelli a la senda de la victoria, primero con un emotivo y abrumador triunfo en casa, en Monza, y luego con una victoria algo más afortunada en Madrid, ha acallado esas dudas. Tras 14 carreras, aventaja a su compañero George Russell en 81 puntos, mientras que Hamilton se queda ahora a más de cien (101) y Norris a 106.

Esto significa que se supone que la mayor amenaza para Antonelli debe venir ahora de dentro del propio equipo, pero, aunque Russell ha mejorado su rendimiento en las últimas semanas gracias a algunos ajustes en su estilo de conducción, está claro que el piloto británico no tiene una respuesta real para Antonelli. E incluso ya ni siquiera se atreve a soñar con cerrar la brecha de 81 puntos.

"No voy a decir que se haya acabado, pero es muy improbable que esté en esta lucha", admitió Russell tras quedar quinto en Madring. "Ni siquiera pienso en estar en la lucha porque no creo que esté en ella".

"Eso casi me permite centrarme carrera a carrera e intentar ganar tantas como sea posible. Lo que tenga que ser, será. Ahí es donde estamos ahora mismo".

Si ya no hay más amenaza interna para Antonelli, entonces un último empujón de Ferrari y McLaren parece ser el mayor obstáculo. En declaraciones a Motorsport.com a principios de este mes, el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, prometió que su equipo seguiría apostando por las mejoras hasta el final, ya que también les sitúan en una buena posición de cara a 2027. Y McLaren hizo comentarios similares.

George Russell:

George Russell: «Ni siquiera pienso en estar en la lucha porque no creo que esté en ella».

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

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