Verstappen se rinde ante la ventaja de Antonelli: "¡Yo seguro que no voy a remontar!"

Con ocho o nueve fines de semana de carreras todavía por disputarse —dependiendo de lo que ocurra con los grandes premios de Oriente Medio a final de año—, Andrea Kimi Antonelli está en una posición privilegiada para conquistar su primer título mundial de Fórmula 1, lo que además le permitiría superar a Sebastian Vettel como el campeón del mundo más joven de la historia.

Tras la victoria de Antonelli en Madrid, su compañero de equipo George Russell ya no puede proclamarse campeón del mundo en un escenario en el que el británico gane todas las carreras y Antonelli termine siempre segundo. En otras palabras, Russell ya no depende completamente de sí mismo, lo que le llevó a decir a los medios el domingo que siente que ya no está en la lucha.

Antonelli, por su parte, todavía no quiere pensar en un posible título mundial y, aunque pueda sonar a tópico, esa es exactamente la mentalidad que debería mantener el joven italiano según dos pilotos que saben lo que hace falta para conseguirlo: Max Verstappen y Lando Norris.

Cuando se preguntó a ambos qué consejo darían a Antonelli para las semanas decisivas de la temporada, el propio piloto de Mercedes se adelantó inmediatamente: "Bueno, ¡creo que ellos estarán esperando una remontada!".

Sin embargo, Verstappen respondió rápidamente entre bromas: "¡Yo seguro que no voy a remontar!".

Max Verstappen finished on the podium behind Kimi Antonelli in Spain Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El año pasado, Verstappen sí consiguió darle la vuelta a una desventaja considerable terminando en el podio en todos los grandes premios posteriores al parón de verano, pero el neerlandés sabe que la realidad es completamente diferente esta vez. Ahora, Verstappen únicamente puede aspirar a conseguir alguna victoria. Si no lograra ganar ningún gran premio este año, sería la primera vez desde su temporada de debut en 2015 que no sube a lo más alto del podio.

En cuanto a su consejo para Antonelli, Verstappen aseguró que el piloto de Mercedes debería, principalmente, continuar haciendo exactamente lo mismo, sin prestar demasiada atención a la clasificación del campeonato.

"Kimi simplemente tiene que seguir haciendo lo que está haciendo. Quiero decir, es fantástico, está funcionando realmente bien", explicó Verstappen.

"No debería estresarse demasiado por ello, y no creo que lo esté haciendo. Simplemente está rindiendo, tiene confianza y cada vez está adquiriendo más experiencia. Sigue siendo joven y está todavía en una fase muy temprana de su carrera, pero ya está volando. Simplemente está funcionando".

"No debería complicarse demasiado las cosas, y no lo está haciendo. Tiene a mucha gente buena a su alrededor que sabe lo que necesita, así que todo está funcionando bien".

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Según Norris, los rivales de Antonelli no deberían darle más consejos útiles, ya que el italiano de 20 años será un rival formidable en la lucha por el campeonato del mundo no solo esta temporada, sino también durante los próximos años.

"Está liderando por 80 puntos porque está haciendo un trabajo increíble. Está batiendo a un compañero de equipo con mucha más experiencia, y a un compañero bastante bueno, así que no quiero darle ningún consejo porque está haciendo un trabajo que da miedo de lo bueno que es... y acaba de cumplir 20 años. Es bastante extraordinario", aseguró el piloto de McLaren.

"Creo que es genial ver a alguien tan joven haciendo un trabajo tan increíble y que, más que probablemente, acabará ganando el campeonato. Ha impresionado desde la primera carrera de este año, con muy pocos errores. Desde luego, no está pilotando como si fuera su segundo año en la F1".

"Nos quedan muchos, muchos años luchando entre nosotros y estoy deseando que haya más. Ojalá ya este año, y también tengo ganas de que todos sigamos compitiendo más en el futuro. Estoy deseándolo".