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Ferrari no descansa tras Madrid: 623 km de test con Hamilton, Leclerc y su joven promesa

El equipo de Maranello trabajó con los C3, C4 y C5, probando distintas opciones entre tandas de cinco vueltas y long runs. Camara y Arthur Leclerc también rodaron con el SF-25 en un TPC. Mañana será el turno de Giovinazzi con Ferrari y de Lawson y Lindblad con Racing Bulls.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Ferrari fue la gran protagonista de la primera jornada de test de Pirelli programada este martes en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola.

El equipo del Cavallino Rampante puso en pista un SF-26 destinado a las pruebas de los compuestos de 2027 que Pirelli está evaluando. La elección definitiva se realizará a finales de año, también gracias a los datos y comentarios recopilados en todos los test celebrados a lo largo de esta temporada.

La temperatura máxima del asfalto en el circuito situado junto a las orillas del río Santerno alcanzó los 50 ºC, mientras que la temperatura ambiente llegó a los 32 ºC.

Lewis Hamilton salió a pista a las 09:40 de la mañana, bajo un cielo despejado y un sol que empieza a dejar las primeras luces otoñales.

El siete veces campeón del mundo trabajó con los tres compuestos más blandos de la gama, es decir, C3, C4 y C5. Además, realizó tandas de cinco vueltas con un par de opciones para cada compuesto, antes de tratar de identificar la mejor solución mediante tandas largas.

Hamilton marcó su mejor tiempo en 1:19.485 y completó 314 kilómetros, para un total de 64 pasos por meta.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Davide Cavazza

Por la tarde, Lewis cedió el volante del SF-26 a su compañero de equipo Charles Leclerc, que pudo completar el mismo programa que el británico. Leclerc firmó el mejor tiempo de la jornada con un 1:18.832, completando apenas una vuelta menos que Hamilton —63 frente a 64— y un total de 309 kilómetros.

Para el equipo de Maranello, este test fue importante no sólo por la evaluación de los neumáticos, sino también porque tuvo la oportunidad de rodar en el circuito que, salvo sorpresa mayúscula, debería albergar la última cita del Mundial de 2026. De hecho, Imola debería ocupar el lugar del Gran Premio de Abu Dhabi.

Ferrari también fue protagonista de un TPC (Testing of Previous Cars, test con coches anteriores) con dos pilotos. Rafael Cámara rodó por la mañana al volante del SF-25, el monoplaza de la pasada temporada, y salió a pista a las 09:10.

Rafa Camara, Ferrari

Rafa Camara, Ferrari

Foto di: Davide Cavazza

Por la tarde fue el turno de Arthur Leclerc, que se puso al volante del SF-25 que había dejado libre el piloto de 21 años nacido en Recife.

El trabajo de Ferrari continuará mañana con el SF-26 en manos de Antonio Giovinazzi. El italiano y la Scuderia tendrán compañía, ya que Racing Bulls también rodará en Imola para ayudar a Pirelli en la evaluación y elección de los compuestos para 2027.

Al volante del VCARB03 estarán sus dos pilotos titulares, Liam Lawson y Arvid Lindblad.

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