Haas F1 apunta en lo que mejorar para resolver sus problemas

El equipo estadounidense pasó gran parte de la temporada 2023 tratando de entender por qué su VF-23 era rápido en la clasificación, pero tenía muchas dificultades para cuidar sus gomas en carrera. Una actualización que introdujeron en el Gran Premio de Estados Unidos para ayudar a mejorar las características aerodinámicas tampoco dio una respuesta clara sobre la dirección que debía tomar, y los pilotos, Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg acabaron tomando caminos diferentes.

Mientras la escudería prepara su presentación para el 2024, su nuevo director, Ayao Komatsu, tiene claro que gran parte de su trabajo invernal se centró en abordar el tema de las gomas, al que, según él, aún no se ha resuelto del todo: "No creo que lo entendamos todo".

"Creo que sabemos una parte importante, pero la única prueba es si se puede producir un coche que pueda hacer frente al problema", dijo el japonés. "No me gusta sentarme aquí y decir que lo entendemos al 100%, no lo hacemos, pero tenemos una buena idea de por qué y en qué debemos centrarnos".

Tratar abordar los problemas de neumáticos en las carreras no es algo nuevo para Haas, puesto que en el pasado ya lo tenían, como en 2019, cuando sufrían con el calentamiento. El responsable del equipo, que lleva con ellos desde su fundación, dijo que puede haber algunos factores comunes que podrían girar en torno a cómo los diferentes departamentos se integran entre sí.

"Del 2019 al 2023, todo es muy diferente. Puede parecer lo mismo, pero es distinto, pero la práctica de trabajo es el centro", comentó. "Si no estamos trabajando de una manera muy integrada, comunicándonos adecuadamente entre el departamento aerodinámico en Italia y el de neumáticos en Reino Unido, eso es un problema".

"Voy a centrarme en mejorar la cultura y las prácticas de trabajo, queremos movernos como uno solo", explicó Ayao Komatsu. "Tenemos un problema real con el coche, hay que aceptarlo, luego comunicarlo y discutirlo abiertamente con todas las personas relevantes, e incluso entonces, alrededor de la mesa se sigue en desacuerdo por parte de ciertos individuos, no puedes evitarlo".

El japonés afirmó que la clave para que Haas progresara está en mejorar las líneas de comunicación y en asegurarse de que la infraestructura es lo suficientemente sólida como para que se tomen las decisiones correctas: "Creo que el desacuerdo es saludable, siempre que todo el mundo sepa que hay que tomar una solución".

"Así que alguien tiene que tomarla, y vamos en esa dirección, eso está bien, pero cuando un grupo dice, 'creo que esto es un problema, y otro dice, 'vale, bien', y no se comunican entre ellos y siguen en su dirección, entonces no podemos mejorar", aseguró. "Creo que las prácticas de trabajo deben mejorar".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!