Haas F1 "traiciona" a Ferrari y se pasa al diseño de Red Bull

El equipo estadounidense ha decidido cambiar su filosofía aerodinámica, puesto que el VF-23 era el único monoplaza que se mantenía fiel a las bañeras en la parte superior de la cubierta motor y ahora sus ingenieros han recurrido a los conceptos de Red Bull. El coche que saltará al asfalto del circuito de Austin estrena un paquete de novedades bastante importante, que afecta a varias áreas del coche que diseña Simone Resta.

El aspecto más llamativo es el de los laterales, con una entrada del radiador más rectangular y estrecha, por lo que tiende a reducir la resistencia aerodinámica gracias a una especie de bandeja inferior, contribuyendo a aumentar el flujo que se dirige hacia la sección inferior.

Para tener más hueco en la parte baja, se ha hecho una limpieza de las tomas de refrigeración, aunque teniendo que lidiar con las mismas limitaciones de diseño que castigaban al SF-23 del equipo de Maranello, que tiene el cono anti-intrusión inferior que ahora sobresale de la carrocería más perfilada.

La cubierta, además, presenta un patrón hacia la parte inferior, aunque la toma no muestra algo muy exagerado como ya se ha visto en Aston Martin, McLaren o Alpine, puesto que los radiadores no se han modificado. No debe sorprender, por tanto, que las salidas de aire caliente con llamativas branquias se hayan mantenido en los laterales y en partes abiertas en el inicio de la carrocería, siguiendo los conceptos de Milton Keynes.

Escuchando las declaraciones de Kevin Magnussen, no hay que esperar un gran salto en las prestaciones, pero es justo decir que ese cambio de filosofía, muy deseado por la cúpula de la escudería, no es más que un acercamiento a los diseños del monoplaza de 2024. Al ver eso, tienen la esperanza de encontrar también un centro de presión aerodinámica diferente que permita controlar mejor las variaciones de altura y la degradación de los neumáticos, porque en una vuelta lanzada, el VF-23 consigue encontrar algo de potencial escondido que no aflora con demasiada frecuencia en carrera.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!