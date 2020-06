Cuando Alesi superó el sudor y lágrimas para ganar en F1

Con el Ferrari #27, un dorsal que hizo famoso Gilles Villeneuve, en el circuito que lleva el nombre del héroe canadiense fallecido, Jean Alesi finalmente logró una victoria en la F1 después de años de quedarse cerca en reiteradas ocasiones, pero sin poder conseguirlo. Para colmo, llegó también el día de su cumpleaños.

Pero como era típico para Alesi, la tarde de Montreal 1995 no fue sencilla. Estuvo llena de retros, frustraciones, altibajos emocionales pero, finalmente, buenos recuerdos.

Tal vez lo más destacado fue cómo, durante su mayor éxito, Alesi tuvo que combatir sus propias lágrimas cuando finalmente se dio cuenta de que la victoria era suya.

Ese momento llegó cuando faltaban unas 10 vueltas, después de que el líder de la carrera Michael Schumacher se viera obligado a entrar en boxes por un problema en la caja de cambios que finalmente resultó haber sido un fallo.

Cuando Alesi se puso al frente, los aficionados locales se volvieron locos, y durante un tiempo, el piloto franco-siciliano no supo lo que estaba pasando.

"El público está muy cerca de la pista en Montreal y cuando eso sucedió, empecé a ver mucho movimiento en las tribunas", dijo a Motorsport.com en un podcast exclusivo en el que repasó esa victoria y su carrera.

Jean Alesi, Ferrari 412T2

"Desde la horquilla camino a los boxes, hay una gran pantalla de televisión y empecé a mirarla, pero no pude verla con claridad. Así que no sabía realmente lo que había pasado".

"Y cuando pasé por la recta, mis mecánicos no tuvieron tiempo de avisarme de mi nueva posición, así que seguía siendo P2. Y dije: 'OK, nada diferente: sigo apretando'. Y luego veía al público y había un gran revuelo a mi alrededor, con las banderas y todo".

"Entonces cuando volví a pasar por boxes vi 'P1'. A partir de ese momento sentí una emoción tan grande dentro de mí que empecé a llorar. Y no fui capaz de controlarlo".

"Cuando frenaba en la curva 1, tenía lágrimas en los ojos y no era fácil tomar la trazada correcta. Entonces me enfadé mucho conmigo mismo, pero poco a poco empecé a entender que tal vez ese fuera mi día".

La jornada en realidad no había empezado con ninguna garantía de éxito. Después de liderar un warm up con pista mojada por la mañana, Alesi esperaba que la carrera continuara en condiciones de lluvia, pero ese deseo no se cumplió.

Y en la salida casi sale todo mal cuando, al hacer un valiente adelantamiento a su compañero de equipo, Gerhard Berger, casi se enreda cuando David Coulthard trompeó delante suyo.

"En esa época, recuerda que teníamos el warm up pronto, por la mañana, y ese warm up fue completamente sobre mojado, así que salimos con neumáticos de lluvia", dijo Alesi, que había salido quinto. "Terminé primero en el warm up y tuve una muy buena sensación del coche".

"Soñaba con hacer la carrera sobre mojado, pero no fue así. Empezamos con slicks, pero el circuito no estaba 100% seco, así que estaba muy resbaladizo".

"Y, cuando fui a adelantar a Gerhard, no pensaba en adelantar al mismo tiempo también a David, y él hizo un trompo. Así que fue un momento muy difícil, pero controlé el monoplaza, que patinaba, e hice un muy buen adelantamiento".

Jean Alesi, Ferrari 412T2

También hubo una pizca de suerte en la carrera de Alesi, ya que Ferrari, cuando Berger se quedó sin combustible camino a boxes y perdió un tiempo valioso, temía que le pasara lo mismo a su otro piloto.

"Íbamos muy justos de combustible", recuerda Alesi. "Teníamos la opción de ir a dos paradas y decidimos hacer una, pero las reglas del equipo eran que el piloto que iba delante tenía la posibilidad de decidir cuándo parar. Y eso me vino genial, porque elegí el momento adecuado para repostar".

"Gerhard hizo una vuelta más y luego cuando entró al pitlane, el coche se le paró, no tenía combustible. Para mí, eso llegó en la vuelta de honor, cuando ya no importaba".

Este último comentario se refiere a que el monoplaza de Alesi se quedó sin combustible en la vuelta siguiente a cruzar la meta, dejándolo parado en la pista antes de que pudiera llegar a las celebraciones en el podio.

Schumacher, que se había puesto en marcha nuevamente después de un retraso de más de un minuto por cambiar el volante y acabaría quinto, fue el siguiente coche que pasó y recogió a Alesi para llevarlo hasta el pitlane.

"Fue increíble porque cuando me detuve en la horquilla, el público estaba gritando mi nombre y disfrutando de mi victoria", recuerda Alesi. "He tenido mucha suerte de ganar en Montreal en el mismo circuito y en el mismo lugar que Gilles Villeneuve logró su primera victoria".

Jean Alesi, Ferrari 412T2

"Así que todo junto hizo que fuera un día especial. Y para ser sincero, fue una gran fiesta, y ese momento con los aficionados y con Michael fue increíble. Cuando me llevó de vuelta al pitlane, le dije 'Mira, no me importa si tuviste un problema técnico. Disfruté mucho de mi victoria. Te pasó a ti para que yo pudiera ganar. Así que déjame disfrutarlo'. Y él me contestó: 'Por supuesto'. Él también estaba feliz. Fue genial".

Alesi no lo sabía en ese momento, pero la de Montreal sería su única victoria en Fórmula 1. Otras oportunidades se le escaparon de las manos, pero dice que está en paz con su carrera porque al menos ganó ese día.

"Este resultado fue sólo la confirmación de los momentos difíciles que tuve en la F1. Ya sabes, desde mi primera carrera luchaba por la victoria y acabó cuarto en mi debut con Tyrrell".

"Y la siguiente temporada, luché con Ayrton Senna por el primer lugar del podio, desde la primera vuelta hasta la última en Phoenix. Así que ya sabes, fue un poco frustrante a veces quedarme parado por problemas mecánicos o por algo que no funcionaba bien".

"A menudo perdí un buen resultado. Por eso la victoria en Montreal fue una especie de liberación en mi mente".