La historia detrás de la foto más icónica de un repostaje de F1

Lo que debería haber sido una parada más en boxes para Jos Verstappen (Benetton), casi se tornó en tragedia cuando la gasolina se salió de la manguera y se prendió.

Las impactantes imágenes se vieron en la televisión de aquel entonces capturaron el drama y ofrecieron una imagen ahora mundialmente conocida: la de Paul Seaby, que era mecánico de Benetton, envuelto en una bola de fuego.

Así recuerdan aquel momento los tres hombres clave que vivieron el momento: el piloto, Jos Verstappen, el fotógrafo, Steven Tee y el propio Seaby.

La parada en boxes

El pitstop de Jos Verstappen en el GP de Alemania de 1994

El GP de Alemania de 1994 tuvo lugar en medio de un situación política bastante tensa. Michael Schumacher llegaba como piloto local después de que Benetton apelara una sanción de dos carreras sin competir, tras haber ignorado dos banderas negras en la prueba celebrada en Silverstone.

Schumacher esperaba convertirse en el primer alemán en ganar su gran premio de casa, pero sabía que la gesta no sería sencilla, debido a que las largas rectas de Hockenheim encajaban perfectamente con el V12 que Ferrari montaba en sus monoplazas.

Una primera vuelta caótica, con una montonera incluida tras la que Mika Hakkinen fue sancionado con una carrera sin competir, Schumacher se quedó como el principal rival del líder, Gerhard Berger.

En la vuelta 13, Schumacher entró en boxes para repostar gasolina, sin más problemas. Pero dos vueltas después, a su compañero, Jos Verstappen, le tocó entrar.

JOS VERSTAPPEN

"Recuerdo entrar al que pensé que sería un pitstop normal. Sentado en el coche, siempre me levantaba el visor porque sudaba muchísimo y necesitaba aire fresco", empezó a narrar el principal protagonista.

"Entonces vi que salía líquido. Fue justo antes de que pudiera oler nada y por eso agité mi brazo. Luego todo se prendió y se quedó a oscuras; no podía respirar. Fue una situación en la que no sueles pensar; es como si de repente te meten en una sala oscura y luego piensas 'Tengo que salir de aquí...'".

"Fue complicado sacar el volante y me costó un par de segundos. Luego tuve que soltar los cinturones, por lo que hubo un montón de cosas que tuve que hacer antes de levantarme y darme cuenta de lo que había pasado".

El incendio durante el pitstop de Jos Verstappen en el GP de Alemania de 1994

PAUL SEABY

"Mi trabajo estaba en la rueda delantera derecha, por lo que estaba de espaldas al hombre de la manguera. Es por eso por lo que me salpicó el combustible en la espalda".

"Había sido una carrera normal hasta entonces, e íbamos a hacer el pitstop de Jos. Estábamos poniendo las ruedas cuando vi lo que pensé que era agua en el aire".

"Pensé 'qué raro que haya spray de agua'. Después me di cuenta de que era combustible y entonces decidí salir de ahí, que es cuando prendí en llamas. Fui hacia el garaje, que era la ruta más directa para alejarme del coche".

STEVEN TEE, MOTORSPORT IMAGES

"Estábamos trabajando para Benetton entonces, y decidí que haría la carrera en el anillo interior del circuito. Iba a hacer la salida desde ahí y ver qué pasaba, y quería estar ahí para el final porque imaginé que Michael ganaría y habría banderas por todos lados".

"A mitad de carrera, todo había sido un poco aburrido, por lo que pensé en hacer algunas fotos en boxes. Fui al garaje de Benetton y estaban listos para la parada, por lo que fotografié todo justo delante".

"Me estaba alejando y noté algo, algo de combustible derramado, pero no presté excesiva atención. Luego pasé de ver a Jos en el coche con los mecánicos a su alrededor, a literalmente una gran bola naranja. Pero seguí sacando fotos".

"En cuanto pasó, pude ver a los mecánicos corriendo hacia el garaje y algunos de ellos estaban en llamas. Me retiré un poco para apartarme y luego no pensé más en lo que había fotografiado, ya que esos días usábamos carretes".

Las consecuencias

El incendio durante el pitstop de Jos Verstappen en el GP de Alemania de 1994

Las llamas se apagaron en cuestión de segundos, pero el caos seguía reinando dentro del garaje de Benetton, mientras el equipo intentaba averiguar qué había pasado.

Mientras tanto, los mecánicos tuvieron que prepararse para la segunda parada de Schumacher, que siguió en carrera hasta que se vio forzado a abandonar, y entonces Benetton ya pudo centrarse al 100% en atender a los heridos.

JOS VERSTAPPEN

"Recuerdo que el equipo me echó agua en la cara y luego me pusieron crema. Fui al hospital, pero todo estaba bien. Mi respiración era correcta, porque creo que no respiré demasiado cuando pasó todo".

"Tener un incendio en un coche de carreras, como cuando Nico Hulkenberg se quedó boca abajo en Abu Dhabi, te hace oler el combustible, el aceite y te asusta. Pero cuando pasa en boxes, es casi el lugar más seguro para que ocurra. Así que nunca tuve ningún problema a la hora de asumir lo que había pasado".

Jos Verstappen, Benetton, tras su parada en boxes

PAUL SEABY

"La verdad es que todo fue un poco frenético. Hubo mucha conmoción en el garaje. Una vez que se apagó el incendio, hubo personas que intentaron hacer un balance y evaluar lo que sucedió".

"Encontramos un poco de agua y me puse a echármela en la cara. Había gente cuya cabeza ya se estaba aclarando porque Joan [Villadelprat, director de operaciones] había empezado a gritar en el garaje que podría haber otra parada en boxes, y nos preguntaba: '¿Crees que ¿puedes hacerlo?'".

"Dijimos 'sí, por supuesto' y empezamos a ponernos el mono de nuevo para salir y hacer la parada de Michael. Estaban tratando de retirar el coche de Jos, había extintores por todas partes, y luego, cuando nos estábamos preparando, nos dijeron que Michael tenía un problema con el motor y que tenía que retirarse".

"Fuimos al centro médico y nos reímos un poco tratando de enfriar nuestras quemaduras. Éramos tres que teníamos quemaduras: Simon Morley y Wayne Bennett. Simon y yo teníamos quemaduras en la cara. Simon estaba peor, pero no parecía estar tan mal en ese momento, así que acabamos compartiendo una manguera en un baño".

"Wayne se había quemado el tobillo y la parte posterior del pie, y recibió los últimos retoques en la ducha. Al final, tuvo que meter el pie en el retrete y tiró de la cisterna para tener suficiente agua fría en el tobillo".

"Aparte de eso, no hubo daño permanente. En las siguientes carreras, mi cabeza no estuvo en el lugar correcto, pero tienes que seguir adelante".

La imagen

Mientras que las imágenes de televisión del incendio de Verstappen atrajeron la atención de los telediarios ese día por la espectacularidad de las mismas, no fue hasta la mañana siguiente que Tee, el fotógrafo, se dio cuenta de lo que había captado con su cámara cuando reveló su carrete en Londres.

STEVEN TEE

"Dejamos los carretes como de costumbre el domingo por la noche en Londres, y llegamos muy temprano para hacer una edición para Motoring News. Revisé los negativos. Había dos que estaban completamente desenfocados, pero se podía ver el derrame de combustible. El siguiente fotograma era Paul Seaby desenfocado".

"Pero el tercer fotograma es el que se ha hecho bastante famoso, que es básicamente en el que está completamente envuelto en llamas. ¡Parece como si fuera una imagen de una película!".

"Hubo otro ángulo del incendio que alguien había sacado desde el muro de boxes, y se usó bastante en los periódicos, pero no tuvo tanto impacto como este de Seaby".

"Paul y yo hemos bromeado al respecto a lo largo de los años. Le he dado algunas copias grandes y, en algún momento, ¡la imagen terminó en un montón de tapetes de cerveza en algún lugar! Se ha usado en todas partes. Es un constante recordatorio para él".

El incendio durante el pitstop de Jos Verstappen en el GP de Alemania de 1994

El legado

Si bien las investigaciones que haría la FIA sobre la causa del incendio de Benetton se centraron en un filtro ausente, el equipo siempre creyó que ese elemento no contribuyó a lo ocurrido ese día.

Esos argumentos casi han desaparecido ya en los libros de historia, pero los recuerdos de lo que sucedió hace 25 años este fin de semana siguen siendo claros, y la foto de Seaby se ha convertido en un icono para la F1.

Para los hombres que se vieron en el corazón de la bola de fuego, es algo que nunca olvidarán.

JOS VERSTAPPEN

"¡Es por lo que la mayoría de la gente me recuerda! Ves mucho las imágenes durante el año".

"No tengo ningún problema aparte de eso, a veces, cuando bebo alcohol, principalmente vino, y no es todo el tiempo, solo a veces, de repente siento que quema. Y luego me pongo rojo donde me quemé en la cara. Lo siento en mi cara. No sé por qué. Creo que es una clase de reacción. Eso es todo lo que me queda".

PAUL SEABY

"Lo único que noté la semana pasada es que mi mejilla izquierda está ligeramente más roja en una zona, pero aparte de eso no he tenido efectos secundarios".

"Cuando vi la fotografía por primera vez, hablé con Steve Tee y le dije: '¡Podrías haberme sacado fuera en lugar de hacer fotos!' Pero me alegro de que las hubiera hecho".

"Cuando estás en una situación como esa, simplemente estás arrancando cosas que han estado en llamas, por lo que no sabes realmente qué sucedió. Así que fue realmente interesante analizarlo y ver qué sucedió".

"Me gusta la foto y me alegra que la hiciera, porque sin el vídeo y sin esa foto podría haberse olvidado fácilmente. No hay mucha gente que hable sobre el incendio de Jordan en Spa [en 1995], por ejemplo".

"He tenido algunos pósters de la imagen a lo largo de los años y mi suegra, que ya falleció, cuando empecé a salir con mi esposa, la única foto que tenía de mí era esa. Así que en su pared de casa estaban mi cuñado y mi cuñada en sus bodas, y junto a ella había una foto mía en llamas. Eso me hizo reír".

El incendio durante el pitstop de Jos Verstappen en el GP de Alemania de 1994