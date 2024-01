Red Bull fue "muy selectivo" en el RB20 de la temporada 2024 de F1

El comienzo de cada temporada es algo emocionante para los equipos de Fórmula 1, quienes se pasan horas y horas pensando en las innovaciones que pueden incluir en sus monoplazas. Los absolutos dominadores del pasado curso, Red Bull, no es menos, y han intentado buscar todo tipo de soluciones para hacer de su RB20 un coche imbatible o, al menos, a la talla de su antecesor, con el que ganaron todas las carreras excepto una.

Sin embargo, en Milton Keynes no tendrán una "revolución", como aseguró el director de la escudería austriaca, Christian Horner, quien también reveló que tuvieron que ser muy "selectivos" en la fábrica. Hacer todavía más rápido el vehículo en el que Max Verstappen y Sergio Pérez se sentarán para aumentar la vitrina de trofeos es muy complicado, de ahí el reto y su filosofía de no añadir cosas que no den algo útil.

"[El RB20 va a ser] Una evolución, no una revolución. Creo que se han revisado todas las áreas del coche, y no podemos permitirnos ninguna autocomplacencia. El coche es en gran medida una evolución de un tema", aseguró el máximo responsable de Red Bull a la página web del campeonato. "No estamos reinventando la rueda".

Y aunque están tratando de desarrollar el RB20, la sanción con la que se castigó al equipo por exceder el límite presupuestario hace ya dos años todavía genera secuelas: "Con la falta de tiempo en el túnel de viento que hemos tenido, aunque hicimos la transición pronto, hemos tenido menos tiempo en la práctica que muchos de nuestros rivales".

"Así que hemos tenido que ser muy selectivos a la hora de aplicar ese tiempo para el RB20, que obviamente intentará aprovechar los puntos fuertes del RB19", continuó un Christian Horner que también cree que habrá una convergencia en los diseños de los monoplazas de la temporada 2024 de Fórmula 1.

El inglés ve muy probable que los conceptos se dirijan hacia el que es más rápido, curiosamente hacia al de su conjunto, pero no puede dar nada por sentado porque cada curso es una hoja en blanco: "Siempre hay un reinicio al entrar en el año siguiente. Estoy convencido de que el año que viene veremos muchos más coches con la filosofía del RB19".

"Si te quedas parado en este negocio, tiendes a ir hacia atrás. Creo que hemos subido esa curva más rápido que otros, pero estamos en una ley de rendimientos decrecientes", sentenció el director de Red Bull.

