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Declaraciones
Fórmula 1 GP de Italia

Gasly, eufórico tras su primera pole en F1 en Monza: "Aquí hay algo especial"

El piloto de Alpine afirma que llevaba "nueve años esperando" para celebrar su primera pole en la F1, algo que ha logrado en un circuito especial como Monza.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Pierre Gasly, Alpine

"Me gusta este circuito", bromeó Pierre Gasly mientras conducía su Alpine hacia el parque cerrado. No se dirigió al recinto habitual para el resto de pilotos, sino hacia el bolardo que indicaba el número 1 para la parrilla de salida.

Hace seis años, también en Monza, Gasly logró la que hasta entonces es su única victoria, en pleno apogeo de la pandemia de la COVID-19, y la celebró en un podio con las gradas vacías. No fue así este sábado, cuando Gasly sí pudo saludar al público, a su equipo y a también a sus padres, que estaban eufóricos.

"¡Vamos, vamos! ¡Llevaba tiempo esperando esto!", gritó por la radio cuando su ingeniero de carrera le comunicó el resultado, mientras el equipo de su box de Alpine se convertía en un mar de abrazos en señal de júbilo.

Si su victoria con AlphaTauri en 2020 fue una sorpresa total, aunque favorecida por las circunstancias, derrotar al poderío de un Mercedes, dos Ferrari y dos McLaren en el "Templo de la Velocidad" en una contienda directa fue aún más inesperado.

Relacionado:
Pierre Gasly sits down on the podium to contemplate his 2020 Italian GP victory.

Pierre Gasly se sienta en el podio para contemplar su victoria en el Gran Premio de Italia de 2020.

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Gasly ya había logrado un impresionante tercer puesto tras las primeras vueltas, pero no se conformó. En la última vuelta, superó tanto a George Russell como a Oscar Piastri, aprovechando el rebufo de Lewis Hamilton, para hacerse con la pole por solo 0,060s, sacando el máximo partido a la unidad de potencia de Mercedes.

"Desde la primera vuelta en la Q1, me sentí muy a gusto en el coche, intentando mejorar poco a poco en cada sesión. Me pareció una vuelta muy buena", explicó el francés.

"Estoy muy contento; llevo nueve años intentando alcanzar y conseguir la oportunidad de lograr una pole position. Ganar mi primera carrera en Monza y conseguir mi primera pole en este circuito, creo que es algo especial", añadió.

Russell, favorito de antes de la prueba, se quedó inicialmente sorprendido al saber que Gasly le había superado por los pelos, pero no tardó en elogiar al piloto de 30 años tras la carrera: "Muchísimas felicidades a Pierre, porque ha sido una actuación increíble", dijo el propio Russell.

"De hecho, terminamos una partida de ajedrez quince minutos antes de la clasificación y él me ganó, y pensé: 'Creo que te ganaré en la clasificación'. Y aquí estamos, él vuelve a estar por delante de mí".

"Me ha decepcionado no conseguir la pole position; ha sido un poco caótico que [Max] Verstappen abriera la vuelta y yo la he hecho muy cerca de él. Pero Pierre y Alpine han estado rapidísimos, incluso desde la Q1".

Apunta para mañana:
Charles Leclerc congratulates Pierre Gasly on his Monza pole.

Charles Leclerc felicita a Pierre Gasly por su pole en Monza.

Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

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