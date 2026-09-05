A qué hora es la carrera de F1 en Monza (GP de Italia) y cómo ver

La Fórmula 1 va poco a poco abandonado el viejo continente y este domingo dirá adiós un año más al Templo de la Velocidad, ya que Monza será el testigo de la 13ª carrera de la temporada 2026. Mira a qué hora es el inicio del GP de Italia, cómo se puede ver, a cuántas vueltas se lleva cabo y todo lo que necesitas saber.

A qué hora es la carrera del GP de Italia (Monza) de F1 2026 en España

A qué hora es la carrera de F1 en Monza (GP de Italia) en España: domingo 6 de septiembre a las 15:00h

domingo 6 de septiembre a las A qué hora fue la carrera del Monza (GP de Italia) en horario local: domingo 6 de septiembre a las 15:00h

La carrera correspondiente al Gran Premio de Italia 2026 se disputará en el habitual horario de las carreras europeas de la Fórmula 1, es decir, a las 15:00h, tanto en horario local como en horario peninsular español.

En las últimas décadas, la carrera de Monza ha durado algo menos de una hora y media, por lo que con una previsión meteorológica totalmente seca, se prevé que se muestre la bandera a cuadros más o menos poco antes de las 16:30h.

Para los fans de Latinoamérica, el gran premio será madrugador, ya que en México para ver a Sergio Pérez deberán despertarse a las 07:00h y en Argentina a las 10:00h para seguir apoyando al recientemente renovado Franco Colapinto.

Cómo se puede ver la carrera del GP de Italia de la F1 2026

Dónde se puede ver la carrera del GP de Italia de F1 en España: DAZN F1

DAZN F1 Inicio del programa previo de DAZN F1 desde Monza: a las 13:00h

Como sucede con el resto de carrera de F1, para verlo de forma legan en vivo y en directo en España hay que tener contratado DAZNF1, que puede adquirirse a través de su propio servicio de streaming, disponible para ver tanto en la TV como en cualquier otro dispositivo con acceso a internet.

En Latinoamérica prácticamente todos los países dependen de ESPN a través de Disney+ Premium, aunque hay algunas excepciones. En México, los derechos televisivos son de FOX Sports México y FOX Sports Premium. También cabe recordar que en todos estos países pueden contratar F1 TV, el servicio oficial del propio campeonato, que no está disponible en España.

¡Y estamos en la obligación de recordarte que Motorsport.com España podrás seguir todo lo que ocurra en Monza! Desde primera hora del domingo tendrás noticias, un directo con live timing incluido, declaraciones y mucho más.

A cuántas vueltas es la carrera del GP de Italia de F1 2026

La carrera del Gran Premio de Italia 2026 de la F1 se disputará a un total de 53 vueltas, lo que quiere decir que los pilotos que crucen la bandera a cuadros este domingo en Monza habrán completado un total de 307,029 km.

Como ya se ha mencionado anteriormente, si no sucede nada extraño la carrera no debería superar la hora y media de duración.

Por qué salir delante es tan importante para ganar en Monza

A lo largo de la historia, la F1 ha corrido un total de 75 veces en Monza y, debido a las tan peculiares características del trazado italiano, con sus largas rectas que ofrecen una gran cantidad de oportunidades de adelantamiento, solo en 26 grandes premios ha ganado el poleman.

Es decir, la pole en el GP de Italia de F1 no es tan importante, ya que el triunfo sólo ha sido conquistado por el piloto que partía desde el primer puesto en el 34,67% de las carreras, lo que deja casi un 65%, bastante más de la mitad, a los pilotos que salían más atrás.

Mira todos los datos: Fórmula 1 ¿Salir desde la pole es clave para ganar en Monza? Datos que te sorprenderán

Qué pilotos han ganado más veces el GP de Italia de F1 en Monza

El Autódromo Nacional de Monza tiene dos grandes reyes: Michael Schumacher y Lewis Hamilton, ya que ambos empatan en lo más alto de la lista de pilotos con más victorias aquí, con cinco cada uno de ellos. Eso sí, por detrás y con opciones de igualar sus números está Max Verstappen con cuatro.

También con cuatro, pero ya retirados, están: Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Ronnie Peterson,Nelson Piquet, Alain Prost, Rubens Barrichello y Sebastian Vettel.

En cuanto a los pilotos en activo, Fernando Alonso y Charles Leclerc han ganado dos veces aquí, mientras que Pierre Gasly lo hizo de manera inesperada en 2020.

Así llega el Mundial de F1 2026 a la carrera de Monza (Italia)

Clasificación del Mundial de pilotos (pulsa aquí para verla completa):