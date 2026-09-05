¡Histórica pole de Gasly en Monza F1 por delante de Russell!

La vida siempre da opción a revancha, y justo el día después de que la FIA la arrebatara el podio del GP de Mónaco de hace tres meses, Pierre Gasly encontró la más dulce con la pole position del GP de Italia 2026 de F1.

La clasificación volvió a ser una guerra de rebufos, pero Alpine dio la campanada, liderando primero la Q1 y manteniendo sus opciones de liderar la clasificación hasta el final. Y pese a darle rebufo a su compañero Franco Colapinto (que solo pudo ser 8º) en su último intento en la Q3, Gasly se encontró detrás de Lewis Hamilton y lo aprovechó para hacer historia.

Es la primera pole position de Gasly en Fórmula 1 y la primera de Alpine con esa identidad, mientras que el equipo en sí, como Renault, no conquistaba una pole desde la de Alonso en Hungría 2009. Y lo ha hecho Gasly en el circuito donde logró su única victoria, en 2020.

George Russell parecía el gran favorito, pero se vio sorprendido por Gasly, por 60 milésimas, aunque partirá con todas las opciones de victoria mientras su compañero Andrea Kimi Antonelli, que se clasificó 7º, cumplirá penalización por motor y partirá al fondo de la parrilla. Toto Wolff aseguró que a Russell le perjudicó hacer su vuelta detrás de Verstappen.

Tercero se clasificó Oscar Piastri, que había molestado en la Q2 a Liam Lawson y que de hecho está siendo investigado y podría perder ese lugar. El neozelandés, que de todas formas tenía también penalización por motor, quedó fuera de la Q3 definitiva, donde dejó solo a Max Verstappen (clasificado 6º).

Los Ferrari fueron cuarto Charles Leclerc y quinto Lewis Hamilton, después de que el inglés superara la Q2 por solo una milésima, dejando al borde del infarto a los tifosi que llenaban las gradas.

Colapinto ganará una posición con la penalización de Antonelli y saldrá 7º, habiendo superado a Lando Norris (noveno, pero saldrá octavo).

Fue, como se esperaba, una clasificación muy difícil para Fernando Alonso y Aston Martin: el español fue 21º, bajándose del coche un par de minutos antes de acabar la Q1, superando solo a su compañero Lance Stroll y por detrás de los Cadillac, con Valtteri Bottas 19º y Sergio Pérez 20º.

Por su parte, Carlos Sainz sí pasó a Q2, pero allí solo pudo ser 15º, y saldrá 13º.

Resultados de la clasificación de F1 en Monza (GP de Italia)

Así fue la Q1 de la clasificación de F1 en Monza

Como se esperaba, los equipos fueron saliendo de dos en dos para dar rebufo uno de sus pilotos al compañero, y los Alpine sorprendieron con Gasly primero y Colapinto tercero en el primer intento, por delante incluso de los Mercedes. Así terminaría Gasly liderando, por delante de Verstappen y Norris y con Colapinto cuarto.

Desde el principio, los Aston Martin y Cadillac confirmaron su papel de candidatos a caer eliminados, y los Williams se la jugaban con pilotos como Esteban Ocon (sin el motor Ferrari mejorado), Nico Hulkenberg o Yuki Tsunoda.

Alonso ni siquiera completó la clasificación, bajándose del Aston Martin antes de acabar la Q1. Hubo tensión hasta el final, y Sainz se quedó al borde, 16º, con Yuki Tsunoda y Alex Albon como compañeros de los dos equipos del fondo de parrilla.

Así fue la Q2 de la clasificación de F1 en Monza

De nuevo con rebufos, Hamilton encendió las alarmas cuando en el primer intento de la Q2 se quedó undécimo, mientras se colaban delante de nuevo los Alpine, Lindblad y Bortoleto. Los McLaren habían dado un paso al frente con un doblete temporal.

Con la plaza en Q3 asegurada, Verstappen dio rebufo a su compañero Lawson, pero no le sirvió y el neozelandés quedó eliminado junto a los Haas F1, Hulkenberg y Sainz. Leclerc también 'arrastró' a Hamilton, que mejoró por poco para ser 10º y le permitió por una milésima (sí, 0.001s) clasificarse sobre Gabriel Bortoleto, 11º.

La repetición mostró luego cómo Oscar Piastri había molestado a Liam Lawson, y se inició una investigación. Sin rebufo y con una vuelta en solitario, Antonelli superó a los Mercedes.