Russell explica cómo Verstappen complicó su ataque a la pole en Monza

George Russell parecía tenerlo todo para llevarse la pole en Monza. Mercedes había sido una de las referencias durante todo el fin de semana, él mismo había liderado la FP2 y la FP3 y, además, Andrea Kimi Antonelli estaba dispuesto a sacrificar su propia clasificación (por la sanción que tiene el domingo) para ofrecerle el rebufo perfecto. Pero cuando llegó el momento decisivo, el plan se ensució. Max Verstappen apareció en medio de la preparación de la vuelta y Russell terminó comenzando su intento a apenas segundo y medio del Red Bull.

"Fue una sesión bastante caótica", reconoció el británico después de quedarse a solo 60 milésimas de la sorprendente pole de Pierre Gasly. "En Q3 tuvimos un poco de lío con Verstappen entrando en la vuelta. Él quería buscar el rebufo, Kimi también estaba allí y yo terminé haciendo mi vuelta a segundo y medio de Max, lo que no era ideal".

Russell había llegado al sábado como uno de los grandes favoritos. El Mercedes había mostrado mucha velocidad durante todo el fin de semana y Antonelli, sancionado por cambio de motor y obligado a salir desde el fondo de la parrilla, tenía una misión bastante clara: ayudar a su compañero con el rebufo.

En el primer intento, todo salió como estaba previsto. "Kimi estaba ahí para darme el rebufo y lo hizo perfectamente", explicó Russell.

El problema llegó en el intento definitivo. Según el británico, Verstappen no quería ser el coche que abriese pista al entrar en Parabólica y frenó de forma muy agresiva para evitarlo.

"Todo iba bien, pero llegando a Parabólica Max clavó los frenos porque no quería ser el coche de delante. Son cosas que pasan, no puedes controlar lo que hacen los demás", aseguró.

Eso también dejó a Antonelli en una posición incómoda, sin saber exactamente cómo ejecutar el plan previsto por Mercedes.

"Con Max allí también fue difícil para Kimi saber qué hacer. Fue un poco desafortunado", añadió Russell. "En retrospectiva, probablemente habría sido mejor no intentarlo, pero queríamos darlo todo".

Russell no resta mérito a Gasly

Pese a la frustración, Russell no quiso utilizar el tráfico como excusa para explicar la pole perdida. Gasly había sido rapidísimo desde la Q1 y terminó aprovechando mejor que nadie una clasificación dominada por los rebufos.

"No quita nada de lo que consiguió Pierre. Estuvieron volando todo el día, fueron los más rápidos en Q1 y estuvieron ahí desde el principio", reconoció.

De hecho, Mercedes ni siquiera esperaba que Alpine pudiera mantenerse de verdad en la pelea hasta el último intento. "No creo que pensáramos que estaban realmente en la lucha", admitió Russell. "Eso demuestra el gran trabajo que hizo Pierre y el equipo".

Para el domingo, la lectura cambia completamente. Russell saldrá segundo, tendrá vía libre respecto a Antonelli por su penalización y cree que el Mercedes tiene ritmo suficiente para atacar la victoria.

"Definitivamente tenemos opciones de ganar. No sé exactamente dónde estará la pelea mañana, pero confío en que tengo el ritmo para luchar por la victoria", aseguró.

Después de liderar prácticamente todo el fin de semana, Mercedes no consiguió cerrar el trabajo en clasificación. Pero Russell sigue saliendo desde primera fila y, a diferencia de la pole, la carrera todavía está completamente abierta.