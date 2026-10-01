Colapinto: "Cuento con el apoyo total de Briatore, director de Alpine F1"

Franco Colapinto parece haber sobrevivido a la ira del jefe de Alpine, Flavio Briatore, tras provocar un accidente en los últimos compases del Gran Premio de Azerbaiyán, lo que le costó al equipo un doblete en los puntos. El argentino bloqueó los frenos en la resalida tras la salida del coche de seguridad y sacó de la pista tanto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, como a Lando Norris, de McLaren.

La declaración de Briatore tras la carrera desató rumores sobre una posible exclusión de Colapinto para el Gran Premio de Bahrein de este fin de semana en Malasia como castigo. Pero eso no ha sucedido. Eso sí, el argentino tendrá que cumplir una penalización de cinco puestos en la parrilla.

"Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre ello y valorar qué medidas se deben tomar, para que podamos aprender de ello y evitar que se repita", dijo Flavio Briatore.

En cambio, Colapinto viajó al Reino Unido durante la noche en un vuelo chárter directo de la F1 desde Bakú y fue puesto en el simulador de la fábrica nada más llegar, en las primeras horas de la madrugada del día siguiente. Se entiende que esto no fue un castigo, sino una estrategia de aclimatación, dada la diferencia horaria de Malasia.

El jueves en Sepang, Colapinto afirmó que la suspensión para una carrera nunca se planteó, a pesar de la ira de Briatore en un primer momento.

"La verdad es que no", respondió cuando se le preguntó si exclusión había sido una posibilidad. "De hecho, me fui directamente al simulador tras la carrera. Estuve en la fábrica de inmediato preparándome para Malasia. Esas cosas nunca cambian. Y nuestra preparación para el futuro tampoco cambió realmente. Por supuesto, Flavio estaba muy enfadado y todo el equipo lo estaba. No es una situación agradable en la que estar y es aún peor ser quien la provoca. Es lo último que quieres como equipo".

"No es una situación agradable en la que estar. Pero lo hemos solucionado internamente y me han apoyado plenamente, por lo que están dispuestos a mirar hacia adelante muy rápidamente", añadió el argentino.

Franco Colapinto, Alpine; Lando Norris, McLaren; Pierre Gasly, Alpine Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images

Se entiende que, aunque el accidente en la curva 1 durante la reanudación tras la salida del coche de seguridad en Bakú pareció muy torpe por parte de Colapinto, un análisis de los datos realizado posteriormente reveló que se trató de un error un poco más pequeño.

Colapinto llevaba más velocidad debido al rebufo y exigió más de lo debido a los frenos.

"Si pisas los frenos un 2-3% de más, bloqueas las ruedas delanteras y no paras", explicó.

"Es bastante sencillo. A todos se les bloquearon las ruedas. Es solo que, en un punto en el que vas a mucha más velocidad, de repente tienes mucha energía porque no has frenado [en la recta, debido al coche de seguridad]. De repente íbamos a 320, 330 [km/h] en una curva en la que quizá [normalmente] no se alcance esa velocidad".

"Si tocas los frenos, se bloquean. Simplemente otro error tonto que cometieron muchos pilotos. A Lando le pasó unas vueltas antes… Oscar [Piastri] también bloqueó las ruedas ¡en la curva 1. Creo que no hay que verlo como algo muy complicado de entender. Es simplemente un bloqueo. Por supuesto, tuvo consecuencias muy graves", dijo.