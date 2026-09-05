Sainz y la realidad de Williams: "Nuestras mini victorias son pasar a Q2"

Carlos Sainz consiguió exprimir el Williams hasta entrar en la Q2 de Monza, pero su mirada estaba ya puesta en una carrera del domingo que puede convertirse en algo bastante diferente a lo que tradicionalmente se ha visto en el Templo de la Velocidad. Con unos monoplazas de 2026 que llegan a quedarse prácticamente sin energía en determinados momentos de la vuelta, el español cree que la gestión del boost y los enormes rebufos pueden provocar auténticas batallas de "yo-yo".

"Creo que dependerá de lo disciplinados que sean los pilotos con el botón de boost", explicó Sainz tras clasificarse 15º. "Todo dependerá de cuánto tiempo de carrera quieras sacrificar empezando a entrar en ese yo-yo racing y cuánto quieras mantenerte en una estrategia óptima sin pulsar el boost".

El madrileño cree que el comportamiento de cada piloto dependerá mucho también de quién tenga alrededor. Ahorrar energía, utilizarla para atacar o responder inmediatamente a un rival podría hacer que los coches intercambien posiciones y velocidades continuamente en las interminables rectas de Monza.

"Va a depender bastante de quién tengas alrededor y de quién esté dispuesto a entrar en una batalla de yo-yo", añadió.

Sainz: "Nuestras mini victorias son entrar en Q2"

La clasificación ya había ofrecido un anticipo de hasta qué punto el rebufo puede alterar las diferencias. Sainz explicó que las simulaciones de Williams ya anticipaban un efecto enorme porque los coches llegan a determinadas zonas de las rectas con mucha resistencia aerodinámica y apenas "400 o 500 caballos" disponibles antes de desplegar toda la energía.

El español consiguió superar la Q1 y terminó 15º en la Q2, únicamente una milésima por delante de Esteban Ocon. Con las penalizaciones que modificarán la parrilla, arrancará finalmente 13º.

Pero Sainz no escondió cuál es actualmente la realidad de Williams. Mientras Pierre Gasly conseguía una histórica pole y la zona media volvía a demostrar que cualquier décima puede cambiarlo todo, el madrileño celebraba objetivos mucho más modestos.

"En un buen día podemos luchar para entrar en Q2, ganar quizá a uno de los coches de la zona media y después, con otra buena vuelta en Q2, ganar a otro", reconoció. "Nuestras mini victorias son entrar en Q2 y quizá superar a un coche allí. Eso es todo lo que tenemos ahora mismo hasta que mejore".

Sainz también admitió que pilotar en Monza con los coches de 2026 "no es tan bueno como antes". La necesidad de ahorrar batería en determinadas curvas y las velocidades limitadas en recta han cambiado parte del desafío tradicional del circuito.

El sábado pudo rascar una de esas "mini victorias". El domingo, entre rebufos, boost y posibles batallas de yo-yo, tendrá que intentar convertirla en algo más.