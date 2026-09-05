Así es la increíble parrilla de la F1 en Monza: filas y posiciones
¡La carrera del domingo de F1 en del GP de Italia 2026 promete fuertes emociones! Mira la parrilla de salida de Monza, con filas y posiciones.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Carlos Sainz, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
La clasificación del GP de Italia 2026 de la F1 en Monza estuvo protagonizada en gran parte por los rebufos, ya que todos los pilotos buscaban coches a los que intentar engancharse para conseguir un mejor resultado. ¿Quién lo hizo mejor?
Mira la parrilla de salida para la carrera de este domingo, con filas y posiciones.
Parrilla de salida de la F1 en Monza: filas y posiciones en Italia
|
1º
|
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2º
|
|
3º
|
Ferrari
|
4º
|
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5º
|
|
6º
|
McLaren
|
7º
|
|
8º
|
|
9º
|
|
10º
|
|
11º
|
|
12º
|
Audi
|
13º
|
Williams
|
14º
|
|
15º
|
Racing Bulls
|
16º
|
|
17º
|
|
18º
|
|
19º
|
Aston Martin
|
20º
|
Mercedes
|
21º
|
|
|
*Antonelli, Lawson y Albon saldrán desde atrás en la parrilla de salida de Monza por haber montado una nueva unidad de potencia y exceder el límite de componentes permitido
** Piastri fue sancionado con 3 posiciones por obstaculizar a Lawson en la clasificación
A un solo click, bien para ti y para nosotros
Quién ha hecho la pole del GP de Italia de F1 2026 en Monza
Aunque hubo algunas dudas durante la clasificación, Pierre Gasly dio la sorpresa al volante de su Alpine, logrando finalmente la pole position del Gran Premio de Italia 2026 de la F1, por lo que este domingo será quien empiece desde la primera plaza, acompañado en primera fila por el gran favorito, George Russell.
A qué hora es la carrera principal de F1 en Monza (GP de Italia)
- Hora de la carrera principal del GP de Italia: domingo a las 15:00h (de España y local)
La carrera que se llevará a cabo en el Autódromo Nacional de Monza seguirá el habitual horario europeo, es decir, se disputará el domingo 6 de septiembre de 2026 a las 14:00h, tanto en horario local como en horario peninsular español.
Esta es la parrilla de F1 en Monza con los tiempos
cq
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|18
|
1'21.786
|S
|254.992
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|17
|
+0.060
1'21.846
|0.060
|S
|254.805
|3
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|18
|
+0.180
1'21.966
|0.120
|S
|254.432
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|18
|
+0.218
1'22.004
|0.038
|S
|254.314
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.225
1'22.011
|0.007
|S
|254.292
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|17
|
+0.284
1'22.070
|0.059
|S
|254.109
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
+0.307
1'22.093
|0.023
|S
|254.038
|8
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|18
|
+0.434
1'22.220
|0.127
|S
|253.646
|9
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|19
|
+0.470
1'22.256
|0.036
|S
|253.535
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|18
|
+0.500
1'22.286
|0.030
|S
|253.442
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|12
|
+0.731
1'22.517
|0.231
|S
|252.733
|12
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|15
|
+0.970
1'22.756
|0.239
|S
|252.003
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|12
|
+0.993
1'22.779
|0.023
|S
|251.933
|14
|L. Lawson Red Bull
|30
|Red Bull
|Red Bull
|17
|
+1.035
1'22.821
|0.042
|S
|251.805
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|15
|
+1.667
1'23.453
|0.632
|S
|249.898
|16
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|15
|
+1.668
1'23.454
|0.001
|S
|249.895
|17
|Y. Tsunoda Racing Bulls
|22
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.969
1'23.755
|0.301
|S
|248.997
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|6
|
+2.570
1'24.356
|0.601
|S
|247.223
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+2.578
1'24.364
|0.008
|S
|247.200
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+2.809
1'24.595
|0.231
|S
|246.525
|21
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|6
|
+3.364
1'25.150
|0.555
|S
|244.918
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+3.436
1'25.222
|0.072
|S
|244.711
|Ver resultados
En qué posición sale Alonso en la carrera de F1 en Monza
Aunque Fernando Alonso solo pudo ser 21º, superando únicamente a su compañero de equipo Lance Stroll, este domingo en Monza saldrá desde la 18ª posición gracias a las sanciones en parrilla de alguno de sus rivales.
En qué posición sale Sainz en la carrera de F1 en Monza
Carlos Sainz fue el 15º piloto más rápido en la clasificación de Monza, pero ganó dos puestos por sanciones rivales y, por lo tanto, empezará la carrera de este domingo en territorio italiano desde la 13ª posición, liderando la séptima fila de la parrilla.
En qué posición inicia Pérez en la carrera de F1 en Monza
Sergio Pérez logró ser un poco más rápido que Fernando Alonso, por lo que compartirá fila con él, aunque unos metros por delante. El mexicano se alineará 17º para la salida de este Gran Premio de Italia 2026 de la F1.
En qué posición inicia Colapinto en la carrera de F1 en Monza
Los dos Alpine lograron meterse a la Q3 en Monza, con 6 de los 8 motores Mercedes en las primeras posiciones (solo los Williams se quedaron fuera). Finalmente, Franco Colapinto logró el séptimo puesto para la parrilla de salida, aunque a una distancia más que respetable de la inesperada pole de su compañero Pierre Gasly.
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