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Así es la increíble parrilla de la F1 en Monza: filas y posiciones

¡La carrera del domingo de F1 en del GP de Italia 2026 promete fuertes emociones! Mira la parrilla de salida de Monza, con filas y posiciones.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Carlos Sainz, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Carlos Sainz, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La clasificación del GP de Italia 2026 de la F1 en Monza estuvo protagonizada en gran parte por los rebufos, ya que todos los pilotos buscaban coches a los que intentar engancharse para conseguir un mejor resultado. ¿Quién lo hizo mejor?

Mira la parrilla de salida para la carrera de este domingo, con filas y posiciones.

Parrilla de salida de la F1 en Monza: filas y posiciones en Italia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Pierre Gasly

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom George Russell 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monaco Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lewis Hamilton 

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australia Oscar Piastri **

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto


Alpine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lando Norris 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany Nico Hulkenberg

Audi

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Carlos Sainz 

Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JapanYuki Tsunoda

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland  Valtteri Bottas

Cadillac

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez 

Cadillac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Fernando Alonso 

Aston Martin

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada Lance Stroll 

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy Andrea Kimi Antonelli *

Mercedes

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson *

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand Alexander Albon *

Williams

*Antonelli, Lawson y Albon saldrán desde atrás en la parrilla de salida de Monza por haber montado una nueva unidad de potencia y exceder el límite de componentes permitido

** Piastri fue sancionado con 3 posiciones por obstaculizar a Lawson en la clasificación

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Quién ha hecho la pole del GP de Italia de F1 2026 en Monza

Aunque hubo algunas dudas durante la clasificación, Pierre Gasly dio la sorpresa al volante de su Alpine, logrando finalmente la pole position del Gran Premio de Italia 2026 de la F1, por lo que este domingo será quien empiece desde la primera plaza, acompañado en primera fila por el gran favorito, George Russell.

A qué hora es la carrera principal de F1 en Monza (GP de Italia)

  • Hora de la carrera principal del GP de Italia: domingo a las 15:00h (de España y local)

La carrera que se llevará a cabo en el Autódromo Nacional de Monza seguirá el habitual horario europeo, es decir, se disputará el domingo 6 de septiembre de 2026 a las 14:00h, tanto en horario local como en horario peninsular español.

Todo lo que necesitas saber:

Esta es la parrilla de F1 en Monza con los tiempos

cq

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 18

1'21.786

   S 254.992
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 17

+0.060

1'21.846

 0.060 S 254.805
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 18

+0.180

1'21.966

 0.120 S 254.432
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.218

1'22.004

 0.038 S 254.314
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.225

1'22.011

 0.007 S 254.292
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 17

+0.284

1'22.070

 0.059 S 254.109
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

+0.307

1'22.093

 0.023 S 254.038
8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 18

+0.434

1'22.220

 0.127 S 253.646
9 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19

+0.470

1'22.256

 0.036 S 253.535
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+0.500

1'22.286

 0.030 S 253.442
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.731

1'22.517

 0.231 S 252.733
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 15

+0.970

1'22.756

 0.239 S 252.003
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+0.993

1'22.779

 0.023 S 251.933
14 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 17

+1.035

1'22.821

 0.042 S 251.805
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 15

+1.667

1'23.453

 0.632 S 249.898
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 15

+1.668

1'23.454

 0.001 S 249.895
17 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 6

+1.969

1'23.755

 0.301 S 248.997
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+2.570

1'24.356

 0.601 S 247.223
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+2.578

1'24.364

 0.008 S 247.200
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+2.809

1'24.595

 0.231 S 246.525
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 6

+3.364

1'25.150

 0.555 S 244.918
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 9

+3.436

1'25.222

 0.072 S 244.711
Ver resultados

En qué posición sale Alonso en la carrera de F1 en Monza

Aunque Fernando Alonso solo pudo ser 21º, superando únicamente a su compañero de equipo Lance Stroll, este domingo en Monza saldrá desde la 18ª posición gracias a las sanciones en parrilla de alguno de sus rivales.

En qué posición sale Sainz en la carrera de F1 en Monza

Carlos Sainz fue el 15º piloto más rápido en la clasificación de Monza, pero ganó dos puestos por sanciones rivales y, por lo tanto, empezará la carrera de este domingo en territorio italiano desde la 13ª posición, liderando la séptima fila de la parrilla.

En qué posición inicia Pérez en la carrera de F1 en Monza

Sergio Pérez logró ser un poco más rápido que Fernando Alonso, por lo que compartirá fila con él, aunque unos metros por delante. El mexicano se alineará 17º para la salida de este Gran Premio de Italia 2026 de la F1.

En qué posición inicia Colapinto en la carrera de F1 en Monza

Los dos Alpine lograron meterse a la Q3 en Monza, con 6 de los 8 motores Mercedes en las primeras posiciones (solo los Williams se quedaron fuera). Finalmente, Franco Colapinto logró el séptimo puesto para la parrilla de salida, aunque a una distancia más que respetable de la inesperada pole de su compañero Pierre Gasly.

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