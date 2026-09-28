La decisión sobre el futuro de Alpine en el WEC avanza: "Será en cualquier momento"

El director del equipo Alpine en el WEC, Philippe Sinault, afirma que espera una decisión sobre el futuro de su estructura "en cualquier momento", ya que las negociaciones con Geely sobre la adquisición de su programa de Hypercar continúan a buen ritmo.

Tras el anuncio del Grupo Renault de su decisión de retirarse del Mundial de Resistencia a finales de 2026, su socio oficial, Signatech, ha estado manteniendo conversaciones para competir con el A424 LMDh bajo una marca diferente.

Aunque se ha especulado con la posibilidad de que Signatech se asocie con diversos fabricantes, entre los que destaca BYD, el gigante automovilístico chino Geely se ha perfilado en las últimas semanas como el principal candidato a la adquisición.

El veterano director del equipo, Sinault, ha dado a entender que las negociaciones con el posible fabricante avanzan a buen ritmo, sin mencionar directamente a Geely, ya que su objetivo es cerrar el acuerdo mucho antes de que se cierre el plazo de inscripción para la temporada 2027.

Cuando se le preguntó sobre en qué punto estaba el equipo de cara a tomar una decisión para el próximo curso, el francés declaró a Motorsport.com: "Ahora lo espero cada día, en cualquier momento, porque el tiempo se está agotando. Pero aún estamos a tiempo de reaccionar y de hacer lo mejor para el futuro. Así que lo estamos esperando. Haremos el anuncio en cuanto tengamos una decisión clara".

Al insistirle sobre si tenía en mente una fecha límite, respondió: "El plazo de inscripción vence el 26 de noviembre. Pero, como puedes imaginar, [queremos que quede cerrado] lo antes posible".

"Por el momento no estamos en una situación de emergencia. Todo sigue bajo control de cara al futuro. Así que ya veremos. Si nos decidimos el 25 de noviembre, será realmente complicado. Pero todos los implicados son conscientes de los plazos y ahora tenemos que decidir lo antes posible, por el bien del futuro".

Gran parte de las conversaciones se centran en Geely y Renault, que poseen los derechos de propiedad intelectual del coche, más que en la empresa Signatech fundada por Sinault: "Mi trabajo es estar preparado", afirmó. "Tras las negociaciones con Renault, la cosa cambia. Pero mi trabajo es estar preparado por si se da luz verde, y estaremos preparados, tenedlo por seguro".

N.º 36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Victor Martins Foto: JEP

El A424 presenta ciertos rasgos de diseño de la gama de coches de carretera de Alpine, sobre todo sus distintivos pilotos traseros que incorporan el logotipo de la empresa.

Sinault afirmó que a Signatech le resultaría relativamente sencillo modificar el diseño de su prototipo LMDh para cumplir con los requisitos de un posible fabricante. "Sí, pero es fácil de manejar. El tema principal no es este. El tema principal es tener una visión clara de futuro", dejó claro.

Alpine no ha realizado ningún test privado desde mayo, ya que Signatech ha centrado sus esfuerzos en asegurar el futuro del equipo tras las 24 Horas de Le Mans. Aunque se esperan los cambios de diseño mencionados para 2027, la incertidumbre sobre los planes del equipo para el año que viene hizo que nunca fuera posible una actualización más amplia del evo.

Al ser preguntado sobre la falta de pruebas este año, Sinault respondió: "Sí, pero seguimos adelante. Como habéis visto en la pista, seguimos esforzándonos al máximo. Así pues, estamos en camino de prepararnos para el futuro y para 2027 al mismo tiempo".