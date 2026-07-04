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Antonelli supera a Hamilton para ganar una alocada sprint en Silverstone F1

Andrea Kimi Antonelli pudo adelantar a Lewis Hamilton para ganar la carrera al sprint del GP de Gran Bretaña 2026 de la F1. Resumen y resultados.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La carrera al sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1 no pudo ser más emocionante, ya que las ocho primeras posiciones que daban lugar a puntos fueron cambiando casi de forma constante hasta la bandera a cuadros.

La lucha por la victoria quedó claro desde muy pronto que era una lucha a dos bandas entre Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton. Si bien en la salida fue el de Ferrari el que logró mantener el primer puesto, fue un gran adelantamiento del piloto de Mercedes en la vuelta 8 el que le dio el triunfo al sprint en Silverstone.

El podio fue completado por un Lando Norris que tras un inicio caótico en el que aprovechó las malas salidas de Max Verstappen y Charles Leclerc, rodó con relativa tranquilidad al volante de su McLaren, pese a que Russell intentó presionar en las últimas vueltas de la carrera.

La lucha más entretenida fue la que protagonizaron Russell, Leclerc y Verstappen, que acabaron en ese mismo orden (cuarto, quinto y sexto) tras múltiples adelantamientos y peleas en pista que deleitaron a todos los aficionados.

Oscar Piastri acabó cayéndose de esa batalla y finalmente se tuvo que conformar con ser séptimo, mientras que el último punto de la carrera al sprint se lo llevó Liam Lawson tras derrotar tanto a su compañero Arvid Lindblad, como a Isack Hadjar y los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Por detrás no hubo grandes sobresaltos, más allá de un choque entre Fernando Alonso y Sergio Pérez por el que el piloto mexicano de Cadillac fue sancionado con 10 segundos.

Apunta para luego:

Resultados de la carrera sprint del GP de Gran Bretaña 2026 de F1

SPRINT

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Abandono Chasis Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 17

-

       8   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 17

+2.745

2.745

 2.745     7   Ferrari Ferrari
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 17

+9.783

9.783

 7.038     6   McLaren Mercedes
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 17

+10.639

10.639

 0.856     5   Mercedes Mercedes
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 17

+12.620

12.620

 1.981     4   Ferrari Ferrari
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 17

+16.550

16.550

 3.930     3   Red Bull Red Bull
7 Australia O. Piastri McLaren 81 17

+17.551

17.551

 1.001     2   McLaren Mercedes
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 17

+30.233

30.233

 12.682     1   RB Red Bull
9 France I. Hadjar Red Bull 6 17

+30.953

30.953

 0.720         Red Bull Red Bull
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 17

+35.110

35.110

 4.157         RB Red Bull
11 France P. Gasly Alpine 10 17

+40.273

40.273

 5.163         Alpine Mercedes
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 17

+41.026

41.026

 0.753         Alpine Mercedes
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 17

+41.680

41.680

 0.654         Audi Audi
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 17

+42.499

42.499

 0.819         Audi Audi
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 17

+45.784

45.784

 3.285         Haas Ferrari
16 France E. Ocon Haas F1 31 17

+49.810

49.810

 4.026         Haas Ferrari
17 Spain C. Sainz Williams 55 17

+50.379

50.379

 0.569         Williams Mercedes
18 Thailand A. Albon Williams 23 17

+50.757

50.757

 0.378         Williams Mercedes
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 17

+1'15.117

1'15.117

 24.360         Cadillac Ferrari
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14 17

+1'31.872

1'31.872

 16.755         Aston Martin Honda
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 16

1 lap

     1     Aston Martin Honda
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 16

1 lap

     1     Cadillac Ferrari
Ver resultados
¡Mira cómo queda el mundial!:

Resumen completo de la sprint de la F1 2026 en Silverstone

En la salida, Hamilton pudo contener la buena salida de Antonelli para mantenerse en cabeza con su Ferrari, antes de que el italiano perdiese el segundo puesto con Norris.

Verstappen y Leclerc perdían muchas posiciones en los primeros metros y caían al sexto y séptimo puesto respectivamente.

En la vuelta 2 de 17 Antonelli adelantaba a Norris para recuperar la segunda plaza, con Russell y Verstappen escalando al cuarto y quinto puesto, con Piastri sexto y Leclerc séptimo. El octavo puesto que daba derecho a puntos en ese momento era de Gasly.

Un giro después, Verstappen adelantaba a Russell para ser cuarto en una carrera en la que los adelantamientos se sucedían uno tras otro, lo a su vez permitía a Hamilton y Antonelli escaparse del resto del pelotón.

Más atrás, Alonso era uno de los pocos que había salido con blandos en lugar de medios y sufría un trompo con su Aston Martin debido a un choque provocado por Sergio Pérez, quien fue más tarde sancionado con 10 segundos.

En las siguientes vueltas, la carrera se estabilizó ligeramente con este top 8: Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Russell, Leclerc, Piastri y Lawson, después de que los Racing Bulls consiguiesen adelantar a Gasly para sacarlo de la zona de puntos.

En la vuelta 8 de 17, Antonelli hizo un trabajo perfecto para adelantar a Hamilton y ser el nuevo líder de la carrera al sprint en Silverstone.

Por detrás era Russell quien perdía el cuarto puesto con Verstappen, pero el de Mercedes se la devolvió con un movimiento que aprovechó Leclerc para adelantar también al holandés, que caía así al sexto puesto.

Antonelli poco a poco se escapaba de Hamilton, que se veía sin ritmo para intentar retar al joven piloto de Mercedes, que se dirigía hacia su primera "victoria" en Silverstone.

En las últimas vueltas, Russell se escapó de Leclerc y Verstappen para intentar presionar a Norris en la lucha por el últimos puesto del podio, pero el de McLaren aguantó.

También Hadjar intentó sumar el último punto de la carrera al sprint, pero Lawson defendió su octavo puesto hasta la bandera a cuadros.

Finalmente, Antonelli cruzó la bandera a cuadros marcando la vuelta rápida y con el triunfo en el bolsillo gracias a sus 2.7s de ventaja sobre Hamilton, con Norris en la tercera posición a siete segundos de distancia.

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