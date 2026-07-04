Antonelli supera a Hamilton para ganar una alocada sprint en Silverstone F1

La carrera al sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1 no pudo ser más emocionante, ya que las ocho primeras posiciones que daban lugar a puntos fueron cambiando casi de forma constante hasta la bandera a cuadros.

La lucha por la victoria quedó claro desde muy pronto que era una lucha a dos bandas entre Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton. Si bien en la salida fue el de Ferrari el que logró mantener el primer puesto, fue un gran adelantamiento del piloto de Mercedes en la vuelta 8 el que le dio el triunfo al sprint en Silverstone.

El podio fue completado por un Lando Norris que tras un inicio caótico en el que aprovechó las malas salidas de Max Verstappen y Charles Leclerc, rodó con relativa tranquilidad al volante de su McLaren, pese a que Russell intentó presionar en las últimas vueltas de la carrera.

La lucha más entretenida fue la que protagonizaron Russell, Leclerc y Verstappen, que acabaron en ese mismo orden (cuarto, quinto y sexto) tras múltiples adelantamientos y peleas en pista que deleitaron a todos los aficionados.

Oscar Piastri acabó cayéndose de esa batalla y finalmente se tuvo que conformar con ser séptimo, mientras que el último punto de la carrera al sprint se lo llevó Liam Lawson tras derrotar tanto a su compañero Arvid Lindblad, como a Isack Hadjar y los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Por detrás no hubo grandes sobresaltos, más allá de un choque entre Fernando Alonso y Sergio Pérez por el que el piloto mexicano de Cadillac fue sancionado con 10 segundos.

Resultados de la carrera sprint del GP de Gran Bretaña 2026 de F1

¡Mira cómo queda el mundial!: Fórmula 1 Así queda el Mundial de F1 2026 tras la sprint en Silverstone: puntos y posisciones

Resumen completo de la sprint de la F1 2026 en Silverstone

En la salida, Hamilton pudo contener la buena salida de Antonelli para mantenerse en cabeza con su Ferrari, antes de que el italiano perdiese el segundo puesto con Norris.

Verstappen y Leclerc perdían muchas posiciones en los primeros metros y caían al sexto y séptimo puesto respectivamente.

En la vuelta 2 de 17 Antonelli adelantaba a Norris para recuperar la segunda plaza, con Russell y Verstappen escalando al cuarto y quinto puesto, con Piastri sexto y Leclerc séptimo. El octavo puesto que daba derecho a puntos en ese momento era de Gasly.

Un giro después, Verstappen adelantaba a Russell para ser cuarto en una carrera en la que los adelantamientos se sucedían uno tras otro, lo a su vez permitía a Hamilton y Antonelli escaparse del resto del pelotón.

Más atrás, Alonso era uno de los pocos que había salido con blandos en lugar de medios y sufría un trompo con su Aston Martin debido a un choque provocado por Sergio Pérez, quien fue más tarde sancionado con 10 segundos.

En las siguientes vueltas, la carrera se estabilizó ligeramente con este top 8: Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Russell, Leclerc, Piastri y Lawson, después de que los Racing Bulls consiguiesen adelantar a Gasly para sacarlo de la zona de puntos.

En la vuelta 8 de 17, Antonelli hizo un trabajo perfecto para adelantar a Hamilton y ser el nuevo líder de la carrera al sprint en Silverstone.

Por detrás era Russell quien perdía el cuarto puesto con Verstappen, pero el de Mercedes se la devolvió con un movimiento que aprovechó Leclerc para adelantar también al holandés, que caía así al sexto puesto.

Antonelli poco a poco se escapaba de Hamilton, que se veía sin ritmo para intentar retar al joven piloto de Mercedes, que se dirigía hacia su primera "victoria" en Silverstone.

En las últimas vueltas, Russell se escapó de Leclerc y Verstappen para intentar presionar a Norris en la lucha por el últimos puesto del podio, pero el de McLaren aguantó.

También Hadjar intentó sumar el último punto de la carrera al sprint, pero Lawson defendió su octavo puesto hasta la bandera a cuadros.

Finalmente, Antonelli cruzó la bandera a cuadros marcando la vuelta rápida y con el triunfo en el bolsillo gracias a sus 2.7s de ventaja sobre Hamilton, con Norris en la tercera posición a siete segundos de distancia.