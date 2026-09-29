Así fue la primera carrera de F1 en Montmeló, GP de España 1991

La temporada 2027 de F1 será la primera en casi cuatro décadas sin carrera en Barcelona, que sin embargo sí estará en 2028 y en 2030 en su nuevo estatus de sede rotatoria. La historia del llamado Circuit de Barcelona-Catalunya en la categoría reina empezó un 29 de septiembre de hace ahora 35 años.

Era la 14ª y antepenúltima ronda de una temporada 1991 que dominaba Ayrton Senna con McLaren y de hecho, con 24 puntos de ventaja y 30 en juego, el brasileño tenía la oportunidad de convertirse en tricampeón ese fin de semana en Barcelona.

Montmeló albergaba la prueba 16 años después de la salida de Montjuïc del calendario tras la tragedia de 1975, y entre ellas, la F1 disputó sus GP de España en el Circuito del Jarama primero y el Circuito de Jerez después.

Cuando Jerez quedó obsoleto, la categoría reina miró a Montmeló, donde un consorcio formado por la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Montmeló y el R.A.C.C, que había comprado en 1987 un terreno de cien hectáreas, habían construido un circuito muy moderno con gran apoyo financiero de La Caixa.

La historia habría sugerido que el primer gran premio de F1 allí fuera en 1992, año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero la falta de acuerdo de Jerez y Bernie Ecclestone adelantó el estreno a septiembre de 1991.

Todos los pilotos coincidieron en elogiar el circuito de Montmeló, con sus increíbles infraestructuras, el que entonces era el edificio de boxes más grande del calendario, una muy cómoda sala de prensa y las gradas situadas en el sitio perfecto.

Sin margen de error tras un fallo de sus mecánicos en la carrera anterior en Estoril, a Nigel Mansell, solo le quedaba ganar y esperar, pero la semana no empezaría bien para el de Williams. Llegó arrastrando una laringitis y participó el jueves en un partido de pilotos contra periodistas donde sufrió un esguince en el tobillo izquierdo. Afortunadamente para él, su monoplaza tenía una caja de cambios semiautomático y ese no sería precisamente el pie que más utilizaría.

Gerhard Berger logró su séptima pole en F1 (la primera del año) en un sábado ventoso, con un 1:18.751 que batía en más de dos décimas la marca de Nigel Mansell después de un problemático viernes. Senna, con los neumáticos equivocados, se clasificó justo detrás de su rival, tercero, y con el otro Williams, Riccardo Patrese era cuarto.

Se habla de una discusión antes de la carrera entre Senna y Mansell en la reunión de los pilotos con el presidente de la FIA, Jean-Marie Balestre, donde el brasileño le habría llamado 'montón de mierda' después de una acusación del inglés a sus salidas.

La lluvia en la mañana del domingo complicó las cosas sobre todo en el warm up, y en la salida, Berger mantuvo el liderato pero Mansell perdió posición con Senna al derraparle las ruedas. En su cuarta carrera en Fórmula 1, un joven Michael Schumacher pasaría a Mansell en la curva 5 de la primera vuelta, aunque Mansell se la devolvió en la vuelta 2 en la complicada curva 12, y empezó a acercarse a Senna.

Mansell pasaría a su gran rival en la vuelta 5, aprovechando el rebufo al salir de la última curva y meterse por el interior para la primera frenada, tras rodar rueda a rueda y dejar a los aficionados temiendo un accidente mundial.

Nigel Mansell, Williams FW14 Renault, Ayrton Senna, McLaren MP4-6 Honda Foto de: Motorsport Images

En la vuelta 9, Berger paró en boxes para poner los Goodyear lisos, dejando a Mansell en cabeza, aunque el inglés y Senna pararían a la vez en la vuelta 10, con lo que el nuevo líder pasaría a ser Patrese. Senna le había ganado la posición a Mansell tras poner dos neumáticos C a la izquierda, por los cuatro duros 'B' de Goodyear de Mansell, que también había perdido posición con Berger.

Cuando entró Patrese en la vuelta 11, Senna se puso primero con Berger pegado y Mansell tercero, justo delante de Prost. Muy poco después comenzó a llover, y Berger pasó a Senna, mientras Schumacher daba cuenta de Prost. Con la lluvia más intensa, Senna se marcó un trompo saliendo de la última curva, y después de quedarse detenido en la hierba, pudo volver a arrancar, aunque ya como séptimo clasificado.

Ya sin su rival en liza, Mansell fue poco a poco acercándose a Berger, al que haría el adelantamiento ganador en la vuelta 21, tras rodar rueda a rueda durante la recta Repsol.

La pista se iría secando, y Mansell ya no soltaría la primera plaza, tomando más aire aún cuando en la vuelta 34 a Berger le falló su motor y tuvo que abandonar. Dos vueltas más tarde, Patrese adelantaría a Senna para bajarle del podio, y en la vuelta 50 aún Senna vería cómo le superaba Jean Alesi. Con su McLaren con problemas, Senna se conformaría con la quinta posición por delante de Schumacher, sumando dos puntos que serían insuficientes para su título, y más con la victoria de Mansell.

Mansell llegó a meta con 11 segundos de ventaja sobre Prost, en su 21ª victoria en F1, y Patrese contribuiría al doble podio de Williams.

El ganador de la carrera Nigel Mansell, Williams, se mostró bastante incómodo en el podio después de torcerse el tobillo en un partido de fútbol previo a la carrera Foto de: Sutton Images

Tras eso, Senna quedaba con 16 puntos de ventaja a falta de 20 por repartirse, y luego se coronaría en Japón, en la siguiente carrera.

Después de aquella, hubo 35 carreras más en Montmeló, 34 de ellas como GP de España y una, la de 2026, como GP de Barcelona-Catalunya, como se volverá a llamar en 2028. ¡Que llegue pronto!