Ford Racing anuncia su regreso oficial al WRC

Ford Racing ha hecho oficial su regreso al Campeonato del Mundo de Rally de la FIA como equipo oficial a partir de 2028, poniendo el broche de oro anunciándolo en el año de su 125 aniversario. Sin embargo, habrá que esperar un año más, hasta 2029, para ver el coche de nueva generación de Ford en el WRC.

Ford volverá a apoyarse en el que ha sido su socio durante más de tres décadas, M-Sport, para su regreso al mundial en 2028 como preparación para 2029, cuando fabricarán un coche inspirado en uno de los próximos modelos europeos que la marca estadounidense lanzará al mercado.

Y es que este anuncio llega después de que Ford revelara una expansión de cinco vehículos de pasajeros totalmente nuevos fabricados para el mercado europeo, un pequeño hatchback eléctrico, un SUV eléctrico compacto, dos modelos crossover multi-energía y por supuesto el Bronco, "inspirados en los rallies".

"Y en Ford hablamos de 'inspirado en el rally', pero no se trata solo de una expresión de moda en marketing. Nuestra visión general, nuestra filosofía, es que vamos a hacer una promesa a nuestros clientes de incorporar la emoción, el alma, la capacidad de respuesta y las prestaciones que aporta el rally, y tenemos que demostrarlo en los lugares que más importan. Eso me lleva a explicar queanunciamos nuestro regreso al Campeonato del Mundo de Rally de la FIA como equipo oficial de fábrica a partir de 2028", explicó en una conferencia en la que estuvo presente Motorsport.com Jim Baumbick, presidente de Ford Europa.

El regreso de Ford llegará tras la reciente adquisición de los derechos comerciales del campeonato por parte de Cosmobilis y Park Square Capital y además, a partir de la próxima temporada 2027, habrá también un nuevo reglamento técnico que redefinirá los coches.

"No hay ningún terreno que ponga a prueba el carácter de un coche Ford como los rallies. Y es precisamente ahí donde los aficionados y los entusiastas sienten de verdad la emoción de un coche que desafía lo imposible", continuó Jim Baumbick. "Queremos que nuestra próxima generación de coches continúe con ese mismo espíritu sin concesiones: queremos coches ágiles, fiables y divertidos de conducir en el día a día".

También presente en la llamada, como no podía ser de otra forma, Mark Rushbrook, director general de Ford Racing, recordó que el 10 de octubre de 1901 Henry Ford puso la empresa en marcha y ahora, 1 de octubre de 2026, casi justo 125 años después, revelan que volverán al mundial de rallies: "Ford Racing cuenta con 125 años de historia, 50 de los cuales los hemos dedicado a competir en el WRC: para nosotros es un motivo de gran orgullo, porque es precisamente de esta experiencia de donde surgen coches emocionantes, de alto rendimiento y divertidos. Estamos deseando volver a la carretera".

Logo de Ford

Rushbrook que en cierto modo volverán en 2027, cuando se reúnan con M-Sport, que estará en el próximo campeonato: "Y eso se intensificará aún más en 2028 con un mayor apoyo técnico a la competición, aunque a lo largo de esos dos años también trabajaremos en un coche de WRC totalmente nuevo. Así pues, participaremos en la ingeniería, el sistema de propulsión, la aerodinámica y nuestros recursos de pruebas a nivel mundial, desde lo que tenemos en Europa hasta nuestra sede de Ford Racing en Dearborn.

Y en 2029, presentaremos el nuevo 'WRC Factory Challenger', que se derivará de la próxima gama de turismos de Ford Europa".

Comentando el anuncio, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, dijo que "supone un momento significativo para el Campeonato del Mundo de Rallies de la FIA".

"Con un nuevo promotor, tres fabricantes más comprometidos con los nuevos reglamentos técnicos y, ahora, Ford confirmando su regreso como fabricante oficial, el campeonato se encamina hacia una nueva era con un impulso real".

Y añadió: "Ford es uno de los grandes nombres del automovilismo, y su compromiso de competir en cuatro Campeonatos del Mundo de la FIA diferentes demuestra hasta qué punto las carreras constituyen un auténtico laboratorio para el desarrollo de nuevos modelos. Habiendo tenido yo mismo el privilegio de correr para esta marca a lo largo de mi carrera, darle de nuevo la bienvenida al WRC es para mí un momento realmente especial, y la confirmación de un campeonato en pleno crecimiento".