Norris explica cómo se disculpó con Colapinto y condena las amenazas en redes

Lando Norris ha explicado cómo pidió perdón a Franco Colapinto para dejar atrás la polémica por lo ocurrido el pasado fin de semana en Bakú, con un accidente que fue provocado por el argentino y que dejó fuera de carrera a ambos y a Pierre Gasly.

El piloto de McLaren reconoció que se equivocó con algunas de las declaraciones que hizo tras el incidente y explicó que quiso disculparse personalmente con el argentino.

"No hizo falta una conversación larga; le pedí perdón por las palabras y por algunas de las cosas que dije y que estuvieron mal, y él me pidió perdón por el incidente y, obviamente, por el choque, lo cual está bien".

"Le dije lo que le quería decir a Franco y, en realidad, él es el único con quien necesitaba compartir mi opinión y mi disculpa. No necesitaba hacerlo en las redes sociales y no sentía la necesidad de usarlas para algo así. Pero, al mismo tiempo, obviamente había mucho ruido de fondo y pensé que lo más sensato era anunciar o demostrar que había pedido perdón. Acepto que me equivoqué", explicó en la previa de Sepang.

Norris destacó además la buena relación que mantiene con Colapinto dentro del paddock de la F1 y restó importancia al episodio una vez resuelto entre ambos.

"Franco me cae muy bien, es un chico muy simpático; siempre hablamos durante el recorrido por la pista, en los desfiles de pilotos y cosas por el estilo, así que paso mucho tiempo con él. Pero sí, simplemente nos pedimos perdón el uno al otro, nada más".

Sobre la sanción que recibió Colapinto por el accidente, el británico evitó pronunciarse.

"Y en cuanto a la sanción, es difícil decirlo, no es decisión mía", añadió.

Norris condena las amenazas en redes sociales

El piloto de McLaren también abordó la oleada de comentarios que se generó tras sus palabras y lamentó que la pasión de los aficionados termine derivando en insultos y amenazas, algo que ocurre normalmente con incidentes que involucran a Colapinto.

"Sigo echando un vistazo a las redes sociales de vez en cuando y veo los comentarios, algunos no tan buenos, otros mejores. Pero, por desgracia, eso es con lo que tenemos que lidiar; creo que muchos deportes se enfrentan a ello".

"En parte se debe a la pasión y eso es algo que siempre ha existido en el deporte y que, en mi opinión, siempre existirá. Y, hasta cierto punto, lo respeto. Pero, obviamente, cuando se llega al abuso, a las amenazas de muerte y a todas esas cosas… En mi opinión, van mucho más allá de ser aficionado a un deporte, a un piloto o lo que sea".

"Creo que hay un límite, pero no es nada nuevo; es algo que lleva mucho tiempo pasando en todos los deportes. Y creo que esto no hace más que poner todavía más de relieve el hecho de que las plataformas de las redes sociales y el mundo del deporte tienen que hacer más. Quizá la gente, los deportistas, quien sea, tenga que esforzarse más para evitar que esto suceda", reflexionó el actual campeón de la Fórmula 1.

Finalmente, Norris insistió en que podía entender las críticas (respetuosas) hacia él porque reconoce que sus palabras tras el accidente no fueron las adecuadas.

"Nunca debería haber dicho algunas de las cosas que dije. Así que entiendo por qué algunas personas podrían haberse sentido más molestas. Digamos que se enfadaron. Lo cual es comprensible. Obviamente, hay una línea que se traspasó en algunas ocasiones, o muchas veces, que va más allá de estar molesto con alguien. Esto es mucho mucho peor".

Pese a ello, el británico aseguró que seguirá expresando su opinión con naturalidad, aunque sea consciente de que no siempre gustará a todo el mundo.

"Creo que siempre me siento cómodo expresando mi opinión y diciendo si me gustan las cosas o no, si estoy de acuerdo o no. Sé que no puedo gustar a todo el mundo. Así que creo que eso es normal y así es la vida. Y eso es lo que, al final, tienes que acabar aceptando", concluyó Lando Norris.