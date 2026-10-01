Alex Márquez no espera que en Japón se repitan los problemas con los frenos de Austria

El Mundial de MotoGP llega a Motegi para celebrar este fin de semana el GP de Japón, donde los pilotos se encontrarán con una pista recién reasfaltada, además de la habitual exigencia para los frenos que demanda el trazado nipón, junto con el de Austria, donde se corrió hace dos semanas, los más duros del calendario en términos de frenada.

Tal es así, que para Motegi los pilotos están obligados a utilizar el disto de freno de mayor tamaño que ofrece el catálogo de Brembo, suministrador de la mayoría de equipos, que en Austria sufrió extraordinariamente, sobre todo respecto a las Ducati en general, y con Marc Márquez y Alex Márquez en particular.

De cara al fin de semana, Alex no quiere imaginarse cómo van a ser las sensaciones sobre el nuevo asfalto, si ganará el agarre perdido con los años, o si expondrá nuevos desafíos.

"Motegi es un circuito que me gusta y donde siempre consigo buenos resultados, aunque en la categoría de MotoGP no tanto. Así que, como siempre, tengo presente que nunca he tenido una experiencia realmente buena aquí desde que estoy en MotoGP; por eso intentamos estar muy concentrados desde el primer momento, imprimir intensidad y, sobre todo, tratar de entender el nuevo asfalto", explicó este jueves en la previa del fin de semana el de Gresini.

"Aquí el problema no eran tanto los baches o las irregularidades. Se trataba más bien de falta de agarre, así que veremos si con el nuevo asfalto mejora un poco; aunque también tendremos neumáticos traseros más duros, así que la situación será similar pero con matices distintos. Tenemos que entender cuál es la diferencia y cómo debemos adaptarnos", añadió el español, recordando que Michelin ha traído a este gran premio la famosa carcasa reforzada, aunque solo para el compuesto duro trasero.

De momento, Alex no tiene mucha información sobre las características de la nueva superficie.

"Le pregunté a Taka (Takaaki Nakagami), pero no fue muy explícito en sus explicaciones. Pero prefiero no preguntar demasiado; quiero sentirlo por mí mismo, personalmente. Si te haces una idea preconcebida, como pensar que hay muchísimo agarre, y luego no lo encuentras, te quedas descolocado y no entiendes nada. Así que es mejor sentirlo uno mismo y ver cómo adaptarse después".

Volviendo al tema de los problemas de las Ducati con los frenos en Austria, Alex no muestra una gran inquietud de cara a este fin de semana, ni investigó lo sucedido.

"No, no, no le pregunté al equipo, pero creo que la situación en Ducati está bastante controlada. El problema principal es que perdí muchas posiciones en la primera vuelta y, claro, cuando vas detrás de muchísimos pilotos, es normal tener problemas con los neumáticos delanteros, los frenos delanteros y con todo eso. Así que creo que es algo normal, pero es un aspecto a tener en cuenta, porque nosotros también podríamos encontrarnos con el mismo problema", en referencia a tener que ir detrás de otros pilotos este fin de semana.