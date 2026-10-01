Sainz espera que Sepang calibre las mejoras de Williams: "Es el escenario perfecto"

Carlos Sainz cree que el regreso de la Fórmula 1 a Sepang para disputar el "camuflado" Gran Premio de Bahrein 2026 servirá para medir con una mayor precisión el potencial realista de las últimas mejoras introducidas por Williams.

Después de un estreno esperanzador del paquete aerodinámico en Bakú, el español cree que el trazado malasio, mucho más exigente para la carga aerodinámica, ofrecerá una imagen mucho más representativa del potencial real del FW48, debido a que las características del trazado del Gran Premio de Azerbaiyán les favorecían.

"Recientemente hemos introducido una mejora en el coche, en Bakú, en un circuito en el que ya esperábamos ser relativamente más competitivos", explicó. "Creo que, si tuvieras que diseñar un circuito en el que nos costara más, ese sería el de Malasia".

Por ello, Sainz entiende que este fin de semana permitirá al equipo de Grove obtener una evaluación mucho más clara de cuánto han progresado realmente.

"Así que el hecho de que tengamos a Sepang como segunda prueba para comprobar y ver de forma realista cuánto hemos avanzado en un circuito de puro downforce, creo que es el escenario perfecto para evaluarlo", reconoció.

Aunque el español valoró positivamente el efecto que tuvieron las mejoras en Bakú, también dejó claro que todavía no cambian la realidad competitiva del equipo.

"No creo que el pasado fin de semana hubiéramos llegado a la Q3 ni sumado puntos sin estas mejoras, así que me alegro de que eso sea así", dijo el español.

Sin embargo, Carlos Sainz espera que Sepang, un circuito mucho más representativo del calendario de la Fórmula 1, permita calibrar con mayor exactitud dónde se encuentra Williams frente a sus rivales.

"Pero creo que Malasia es un circuito más típico de F1 y creo que pondrá un poco más de manifiesto el hecho de que la mejora fue buena, pero no suficiente o no lo bastante importante para la realidad de nuestra situación", concluyó.

El piloto español afronta así un fin de semana que puede servir como referencia para valorar si el desarrollo que se introdujo en Bakú supone el inicio de la recuperación de Williams o si, por el contrario, el equipo todavía necesita un salto mayor para acercarse de forma consistente a la parte delantera de la zona media de la parrilla de la F1.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images