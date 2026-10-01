Verstappen se ríe del calor en Sepang: "Me he preparado para que me importe un carajo"

Max Verstappen ha subido al podio en nada menos que seis de las últimas ocho carreras de Fórmula 1, pero aún le falta algo: una victoria. Cuando se le pregunta si el rendimiento de Red Bull por fin está volviendo a ser respetable tras un comienzo muy difícil en 2026, el piloto holandés deja clara de inmediato su ambición:

"Es cierto que ahora estamos consiguiendo bastantes podios, pero yo quiero ganar", dijo.

Si esa victoria no llegara, sería la primera vez desde 2015 que Verstappen y Red Bull pasarían toda una temporada sin ganar una carrera. Ese escenario también se cernió sobre Verstappen en 2017, pero entonces llegó precisamente Malasia, el lugar donde el neerlandés logró la segunda victoria de su carrera en la Fórmula 1.

Verstappen sigue siendo el último ganador de la F1 en el Circuito Internacional de Sepang, aunque ya no recuerda gran cosa.

"Bueno, para ser sincero, esta mañana entré en el paddock y no tenía ni idea de adónde tenía que ir. Así que sí, ha pasado mucho tiempo", comentó sonriendo.

"Siempre me ha gustado correr aquí porque me encantaba el trazado del circuito. No era muy sencillo, ya que siempre había un gran desgaste de los neumáticos y, en general, hacía mucho calor, por lo que, en cierto modo, resultaba muy incómodo conducir, físicamente hablando".

"Tengo muy buenos recuerdos, pero he tenido que volver a acostumbrarme a este paddock. ¡Ha pasado demasiado tiempo!", añadió.

En 2026, los coches son ligeramente menos exigentes físicamente debido a que todo se centra en la gestión de la energía, pero, aun así, la carrera cerca de Sepang plantea sus retos. El Gran Premio de Singapur siempre ha sido físicamente exigente, pero el de Malasia además tiene el aliciente de que se celebra durante el día.

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Max Verstappen luchando contra Lewis Hamilton en el Gran Premio de Malasia de 2017 Foto: Lars Baron / Getty Images

Esto plantea la pregunta de si los pilotos se han preparado de forma especial para el regreso puntual de Sepang al calendario, pero Verstappen prefirió eludir esa pregunta con su estilo característico.

"Creo que he tenido cuatro o cinco meses de preparación muy intensa. Sí, ¡una preparación mental a fondo para que me importe un carajo…!", se rió. "Así que, sí, simplemente hay que presentarse. Hace calor, pero también hace calor en Mónaco y además hay mucha humedad".

"Y si de verdad quieres calor, te vas a la sauna o al baño de vapor. Yo lo hago a veces. Solo hay que acostumbrarse a lo incómodo, pero eso es así para todo el mundo. Hace calor, se suda y necesitas unos cuantos calzoncillos más supongo. Hay que dejarse llevar".

Aparte del clima, el asfalto muy irregular de Malasia también plantea retos. No solo provoca una degradación significativa de los neumáticos, sino que también plantea dudas en cuanto a la gestión de la energía.

"Por aquí, la rugosidad de la pista es muy elevada, así que probablemente veremos una degradación bastante importante de los neumáticos, y eso también influye mucho en su uso. Así que, sí, también hay algunas incógnitas por nuestra parte con estos coches. Solo nos queda esperar y ver qué pasa", añadió.

Todas esas incógnitas podrían, en teoría, ofrecer una oportunidad a Verstappen, aunque, dado que Mercedes lleva una mejora a Malasia, él sigue creyendo que Bakú era, en teoría, la mejor oportunidad de Red Bull para ganar una carrera en 2026.

"Sí, probablemente. Quiero decir, normalmente, si traes una mejora, deberías ir más rápido. Así que, dado que ellos ya tienen el ritmo que tienen, probablemente será muy complicado. Pero, sí, cada fin de semana intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos y ya veremos adónde nos lleva esto este fin de semana", concluyó.

Red Bull quiere aprovechar el impulso del doble podio conseguido por el equipo en Bakú Foto: Mark Thompson / Getty Images