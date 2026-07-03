Clasificación de F1 2026 en Silverstone (Gran Bretaña): a qué hora es y cómo verla

Si la sprint ha servido para repartir los primeros puntos del fin de semana, la clasificación llega para decidir algo casi igual de importante: el orden de salida para la carrera del domingo. El GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 2026 afronta este sábado 4 de julio una de sus sesiones más esperadas, marcada por la ausencia de una FP3 debido al formato sprint y por la enorme igualdad que se ha visto hasta ahora en Silverstone.

Consulta aquí a qué hora es la clasificación, cómo verla en directo por TV y online y todo lo que necesitas saber.

A qué hora es la clasificación del GP de Gran Bretaña de F1 2026

A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Gran Bretaña en España: sábado 4 de julio a las 17:00h

A qué hora es la clasificación del GP de Gran Bretaña F1 en horario local: sábado 4 de julio a las 16:00h

La batalla por la pole del GP de Gran Bretaña 2026 comenzará este sábado 4 de julio a las 17:00h de España, mientras que en Silverstone los semáforos se pondrán en verde a las 16:00h, ya que el circuito británico vuelve a jugar con una hora menos respecto al horario peninsular. Será la sesión que termine de ordenar la parrilla para la carrera del domingo y, probablemente, uno de los momentos más igualados de todo el fin de semana.

Eso sí, el desarrollo del gran premio no ha sido el habitual. El formato sprint ha cambiado completamente el orden de las sesiones, de modo que los pilotos llegan a esta clasificación después de haber disputado únicamente una sesión de entrenamientos libres, la clasificación sprint del viernes y la carrera sprint del sábado. Sin una FP3 para probar reglajes o realizar los últimos ajustes, cualquier detalle puede marcar la diferencia cuando llegue el momento de buscar la vuelta perfecta.

La primera criba arrancará con la Q1, prevista para las 17:00h. Durante 18 minutos, los 22 pilotos buscarán evitar las seis posiciones de eliminación en una pista donde el tráfico, el viento o una mala preparación de los neumáticos pueden arruinar una vuelta en cuestión de segundos.

Tras un breve descanso llegará el turno de la Q2, que debería comenzar sobre las 17:25h, siempre que la sesión transcurra con normalidad y no haya interrupciones por bandera roja. A partir de ahí ya no habrá margen para esconderse: solo los diez más rápidos conseguirán acceder a la lucha definitiva por la pole.

La sesión concluirá con la Q3, cuyo inicio está previsto alrededor de las 17:50h. Serán los últimos diez minutos para decidir quién saldrá desde la primera posición en Silverstone, en un circuito donde una vuelta brillante puede valer mucho más que una simple pole y convertirse en el primer paso hacia la victoria del domingo.

Los aficionados latinoamericanos también podrán seguir la sesión a una hora bastante cómoda. En México, la clasificación empezará a las 09:00h, con muchas miradas puestas en la actuación de Sergio Pérez al volante del Cadillac. En Argentina, la pelea por la pole arrancará a las 12:00h, un horario perfecto para comprobar si Franco Colapinto logra confirmar las buenas sensaciones del fin de semana antes de la carrera principal.

Cómo ver por TV y online la clasificación del GP de Gran Bretaña de F1 2026

Dónde ver la clasificación del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en España: DAZN F1, a las 17:00h

Si no quieres perderte ni una vuelta de la pelea por la pole en Silverstone, en España la cita será, una vez más, con DAZN F1, la plataforma que posee los derechos de retransmisión del Mundial. La emisión comenzará antes de que se ponga en marcha la Q1, con un programa previo para analizar todo lo ocurrido durante la carrera sprint, las estrategias de los equipos, las últimas noticias llegadas desde el paddock y las claves de una clasificación que puede resultar decisiva.

Para acceder a la retransmisión basta con tener contratado el Plan Motor o el Plan Premium de DAZN, aunque el canal también está integrado en Movistar Plus+ mediante el Paquete Motor y en Vodafone TV con los paquetes compatibles.

Los aficionados latinoamericanos también dispondrán de varias alternativas para seguir la clasificación. En buena parte de la región podrá verse mediante ESPN a través de Disney+, además de F1 TV, el servicio oficial de la categoría. En Argentina también estará disponible en Fox Sports Argentina, mientras que en México continuará emitiéndose por Sky Sports e Izzi Sports.

Y si prefieres vivir la sesión minuto a minuto, en Motorsport.com España encontrarás un directo con Live Timing, comentarios en vivo, tiempos al instante, reacciones, declaraciones, análisis y toda la actualidad que vaya dejando la lucha por la pole del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 2026.

Qué pilotos han logrado ya la pole en Silverstone

Si hay un nombre que domina la historia de las clasificaciones en Silverstone, ese es el de Lewis Hamilton. El británico ha conseguido siete poles en el trazado inglés, un registro que nadie ha sido capaz de igualar desde que comenzó el Mundial de Fórmula 1.

Tras él aparece un grupo de auténticos especialistas formado por Jim Clark, Nigel Mansell, Damon Hill, Fernando Alonso y Max Verstappen, todos ellos con tres poles en Silverstone. Entre los pilotos que siguen compitiendo también figuran Valtteri Bottas, con dos, además de Carlos Sainz y George Russell, que han salido una vez desde la primera posición.

En cuanto a constructores, Ferrari lidera el palmarés con 12 poles, por delante de Williams y Mercedes, ambos con 11, mientras que McLaren suma siete y Red Bull, seis.

¿Cuántas poles tiene Fernando Alonso en Silverstone?

Aunque muchas veces se recuerda a Fernando Alonso por sus dos victorias en Silverstone, el asturiano también ha firmado grandes sábados en el trazado británico. En total acumula tres poles, conseguidas en 2005 y 2006 con Renault, en plena pelea con Michael Schumacher por el campeonato, y una tercera en 2012 con Ferrari.

Aquella pole de 2012 tiene un significado especial, ya que es la penúltima pole position de Alonso en la Fórmula 1. Llegó en una temporada inolvidable para el español, que llevó a Ferrari a luchar por el título hasta la última carrera del año en Brasil pese a no contar con el coche más competitivo de la parrilla.