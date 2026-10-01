Alonso: "Si estoy en casa viendo la F1, siento que puedo hacerlo mejor que ellos"

Fernando Alonso llegó este jueves a Sepang, escenario de algunos de los momentos más importantes de su carrera en la Fórmula 1, con una idea muy clara sobre su futuro: su renovación con Aston Martin no responde a una garantía de éxito, sino más bien a la convicción personal que sigue teniendo.

El asturiano admite que no sabe si 2027 será una temporada mejor, pero sí tiene claro que todavía siente el impulso competitivo que siempre ha marcado su trayectoria, especialmente si se compara con el resto de la parrilla.

"No tengo garantías de que la temporada 2027 sea más divertida, pero ya sabes, es un compromiso que tienes que asumir contigo mismo. Me siento rápido, motivado, siento que estoy disfrutando de lo que hago y, si estoy en casa viendo la TV o las carreras, siento que puedo hacerlo mejor que ellos", explicó en la previa del Gran Premio de Bahrein, que este año se disputa en el circuito malasio.

Ese sentimiento, aseguró, es exactamente el mismo que le llevó a regresar a la Fórmula 1 tras su primera retirada a finales de 2018. Alonso recordó que incluso cuando estaba alejado del campeonato seguía analizando las carreras con la sensación de que él seguramente podía aportar más desde dentro que como espectador.

"Eso es lo que sentía, en cierto modo, cuando estaba alejado de la F1 y veía las carreras y pensaba: 'Vaya, eso no estaba bien, ya sabes, esto, aquello'. Siempre sentía ese fuego interno de estar ahí e intentar hacerlo mejor que ellos, y todavía lo siento, por lo que me dije: 'mientras siga sintiendo eso por dentro, creo que no es momento de parar'".

Y añadió: "La decisión tuvo más que ver con el reglamento, en lo divertido que es pilotar estos coches. Quizá el año que viene, con la distribución 60-40 y al ser el segundo año con estas reglas, quizá haya un pequeño cambio, un mejor equilibrio en ese aspecto y, como he dicho, demos otra oportunidad. Sobre todo en lo que respecta a la unidad de potencia; hemos empezado con mal pie y es una incógnita lo que va a pasar el año que viene, pero creo que se merecen otra oportunidad y siento que soy rápido".

El regreso de Alonso a Sepang, uno de sus circuitos favoritos

Más allá del futuro, el regreso de la Fórmula 1 a Sepang llevó inevitablemente a Alonso a mirar atrás. Malasia fue el escenario de su primera pole position, de su primer podio y de algunas de las actuaciones más recordadas de los primeros años de su carrera deportiva.

"Todos han sido buenos momentos aquí, como has dicho, cuando conseguí la pole. Aún recuerdo que fue un 1:37.044, lo recuerdo porque había una camiseta que creo que hicieron algunos aficionados con ese tiempo, 1:37.044".

"Sepang forma parte de mi vida en la F1, como has dicho: la primera pole, el primer podio, un montón de grandes recuerdos aquí, calor extremo, condiciones extremas".

Precisamente esas condiciones fueron protagonistas de algunos de los episodios más exigentes de su carrera. Alonso comparó la dificultad física de las carreras de hace dos décadas con la realidad actual y considera que los monoplazas modernos han reducido notablemente la exigencia para los pilotos.

"Creo que ahora los coches actuales de F1 son más fáciles de pilotar, con todas las ayudas que tenemos y la velocidad a la que cogemos las curvas, recargando las baterías; pero en el pasado, creo que la mitad de la parrilla no habría podido terminar la carrera porque las condiciones eran muy, muy duras".

"Recuerdo que en 2005 subí al podio y no podía ver a los mecánicos porque estaba muy agotado, tuve que apoyarme en las rodillas, no podía mantenerme en pie, así que fue brutal. Es un circuito increíble y creo que va a ser un reto para todos también esta temporada", concluyó el bicampeón español de F1.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images