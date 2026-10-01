Russell: "Imola me encanta, pero no para cerrar el mundial"

¿Imola sí, Imola no? Esa es la pregunta que, de forma intrínseca y muy discreta, ha estado circulando estas últimas semanas en el paddock de la Fórmula 1. El trazado italiano es uno de los candidatos a acoger el cierre de la temporada en caso de que Abu Dhabi no pudiera hacerlo debido al conflicto de Oriente Medio.

Hoy, al respecto, ha llegado una opinión importante, de las que tienen peso, a favor del "no" a Imola, en boca de George Russell.

El piloto de Mercedes, que actualmente ocupa el segundo puesto en el campeonato a 66 puntos de su compañero Andrea Kimi Antonelli, desempeña un papel importante, ya que es el presidente de la GPDA (Asociación de Pilotos de Gran Premio). Por lo tanto, sus palabras tienen un peso aún mayor.

"Por mi parte, confío plenamente en la F1 y en la FIA, estaré muy tranquilo sea cual sea la decisión que tomen. Me gustaría disputar el mayor número posible de carreras, así que estoy a favor de que se celebren esas dos carreras extra".

"Abu Dhabi siempre ha ofrecido un gran espectáculo y es, a todos los efectos, el final de la temporada. Me encanta Imola como circuito, pero no creo que tenga ese carácter que ofrece Abu Dhabi para una carrera que decide la temporada", explicó.

Las palabras de Russell, desde cierto punto de vista, hacen sonreír. Si pensamos en las últimas carreras de cada temporada disputadas en Abu Dhabi, siempre han ofrecido muy pocos momentos de interés (salvo en 2021), por lo que definir Imola como un circuito "sin el carácter necesario para acoger una carrera que decida la temporada" hace que uno se quede de piedra. Una excusa poco creíble, sobre todo para un piloto que ocupa su cargo.

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Sin embargo, la sensación es que para comprender realmente si Imola podrá sustituir a Abu Dabi tendremos que esperar aún un par de semanas, ya que la situación parece estar aún lejos de estar zanjada y definida.

Volviendo al presente, Russell ha confirmado que cree en su mejora. En las últimas carreras ha cambiado su forma de pilotar y ahora parece haber adquirido los nuevos automatismos que le podrían servir para recuperar el rendimiento y volver a meterse plenamente en la pelea por el título con Antonelli.

"Sin duda, ha sido un cambio consciente en mi forma de pilotar. Creo que he pasado por algunas carreras en las que tenía que pensar en cómo introducir, mientras que ahora todo es mucho más intuitivo y natural. Lo que me había propuesto conseguir, es decir, llevar el coche a un rango de funcionamiento ligeramente mejor, ahora lo consigo sin tener que pensar tanto en ello, así que puedo centrarme simplemente en la velocidad".

"Creo que las dos o tres carreras anteriores al parón de verano fueron desafortunadas, sobre todo en Silverstone por los problemas con la unidad de potencia a los que nos enfrentábamos. Me pusieron un poco en apuros porque, antes de eso, habíamos conseguido cuatro poles. Creo que cuatro de cinco, incluida la Sprint en Canadá".

"Sentía que tenía cierto impulso positivo y habíamos montado una nueva unidad de potencia en Austria, pero luego Silverstone tuvo un impacto negativo bastante fuerte y eso me puso un poco en apuros. Ha sido una temporada frustrante y difícil, pero siento que he vuelto a un estado realmente positivo y espero que continúe así en las próximas carreras", concluyó el piloto británico de Mercedes.