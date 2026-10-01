Hadjar confirma que tendrá una sanción para la parrilla de salida en Sepang

Tras el doble podio en Bakú —el primero para Red Bull desde China 2024—, el equipo se enfrenta a un reto considerable en Malasia si quiere repetir ese resultado, sobre todo porque Isack Hadjar tendrá que cumplir una penalización en la parrilla.

El francés lo reveló el jueves en Sepang, cuando Motorsport.com le preguntó si el fin de semana de carrera en Bakú había sido realmente la mejor oportunidad de victoria para Red Bull, o si el paquete de mejoras le da confianza en que habrá más oportunidades antes de que termine el año.

"Sí, un poco de ambas cosas", respondió. "Creo que Bakú es, sin duda, un circuito que se habría adaptado bien a nuestro coche de todos modos. La mejora ha contribuido, pero creo que ir a un circuito con un trazado más tradicional, por así decirlo, nos dará unas ideas más claras de dónde nos encontramos realmente".

"Espero que seamos menos competitivos aquí por el trazado. Pero si aún así conseguimos luchar por el podio este fin de semana, estaría bien. Aunque para mí va a ser difícil, ya sabes. Me van a imponer una penalización de cinco puestos", reveló.

Cuando de Motorsport.com le preguntó al respecto, Red Bull aún no quiso confirmar qué componente de la unidad de potencia se sustituirá para la carrera en el Circuito Internacional de Sepang.

Una primera infracción del límite conlleva una penalización de diez puestos en la parrilla; a partir de ahí, cada infracción posterior supone cinco puestos. Hadjar ya ha superado el límite con todos los componentes de la unidad de potencia este año, lo que significa que cualquier cambio conllevará una penalización de cinco posiciones.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Liam Fabre

Esto supone un reto para Hadjar incluso antes de que comience el fin de semana de carrera, aunque añade que el circuito cercano a Kuala Lumpur ofrece numerosas oportunidades de adelantamiento.

"Pero incluso con la penalización, creo que este es un circuito en el que, si tienes el ritmo de carrera, puedes remontar. Y si no podemos, significa que no somos lo suficientemente rápidos. Así de sencillo", afirmó.

A nivel personal, Hadjar revela que en Malasia podrá volver a atacar a fondo. En Bakú, tras recuperarse de una lesión en la muñeca, gestionó el fin de semana con algo de cautela, pero su enfoque en Sepang será diferente.

"El trazado permite ir a toda velocidad desde el primer momento", explicó el francés. "Es un circuito abierto, prácticamente sin muros. Así que sales a darlo todo mucho antes".

"En Bakú, si te pasas del límite, acabas contra el muro. No me hacía mucha gracia eso, así que me lo fui tomando paso a paso. Pero este fin de semana es completamente normal para mí, así que tengo que arriesgarme desde el principio, concluyó el francés.