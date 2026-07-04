Vídeo: así fue el toque de Pérez que hizo trompear a Alonso en Silverstone
Fernando Alonso perdió varias posiciones tras ser golpeado por detrás por Sergio Pérez en la primera vuelta de la carrera sprint del GP de Gran Bretaña. Los comisarios sancionaron al mexicano con 10 segundos.
La carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 dejó un pequeño incidente durante las primeras dos vueltas. Fernando Alonso y Sergio Pérez volvieron a encontrarse en pista, como ya viene siendo habitual esta temporada en la zona del fondo de la parrilla, aunque esta vez el duelo terminó antes de tiempo por un toque que acabó con el Aston Martin haciendo un trompo.
El piloto español había protagonizado otra de sus habituales grandes salidas y, tras arrancar desde la parte trasera de la parrilla, ya había conseguido ganar varias posiciones para situarse 18º en los primeros compases de la prueba. Sin embargo, todo cambió apenas unos instantes después.
Al llegar a la curva 3, Alonso trazó con normalidad, pero Pérez llegó por detrás con su Cadillac y terminó impactando contra la parte trasera del Aston Martin. El contacto hizo que el bicampeón del mundo perdiera el control de su monoplaza y realizara un trompo, cayendo irremediablemente hasta la última posición y perdiendo cualquier opción de pelear por remontar durante el resto de la carrera sprint.
Mientras Alonso conseguía reemprender la marcha, el incidente también dejó tocado al Cadillac del mexicano. Pérez tuvo que pasar por el pit lane para reparar los daños sufridos en el contacto, lo que le relegó igualmente al fondo del pelotón.
Vídeo: Checo Pérez embiste a Alonso en la sprint de Silverstone
Los comisarios actuaron durante la sprint
La acción fue anotada de inmediato por Dirección de Carrera y los comisarios anunciaron una investigación por la responsabilidad del accidente. Tras analizar las imágenes y los datos disponibles, la resolución llegó pocas vueltas después.
Los jueces consideraron que Sergio Pérez era el principal responsable del toque con Fernando Alonso y le impusieron una sanción de 10 segundos por causar la colisión.
De esta forma, el incidente volvió a cruzar los caminos de dos pilotos que esta temporada han protagonizado numerosos enfrentamientos en la zona media, aunque casi siempre con maniobras limpias. En Silverstone, sin embargo, el duelo acabó de la peor manera para ambos: Alonso vio arruinada su remontada desde la primera vuelta y Pérez terminó una sprint para olvidar, marcada por el toque, la parada en boxes y la posterior
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