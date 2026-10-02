Alex Márquez: "De momento corremos todos libres, sin órdenes de equipo"

Los miedos y dudas que generaba en la previa el reasfaltado del Circuito de Motegi dieron paso a una segunda mitad de la Práctica del Gran Premio de Japón en la que se fueron bajando paulatinamente los tiempos hasta establecerse un nuevo récord absoluto del circuito.

Alex Márquez, en su último giro antes de que bajara la bandera a cuadros, paró el tiempo en 1.42.811, mejorando la marca establecida el pasado año por Pecco Bagnaia en una décima, lo que se traduce una mejora instantánea del rendimiento del asfalto.

"Hemos podido rodar muy bien desde el primer momento. Todo ha fluido de forma bastante natural, y eso es importante. Sin forzar demasiado las cosas, lo cual es positivo. El asfalto nuevo me ha ayudado a bloquear menos la goma delantera, pero las cosas entre los (pilotos) de delante están muy apretadas, con Aprilia, Ducati y KTM en la pomada", dijo.

"Esperaba estar en la Q2, pero terminar el viernes el primero no sirve de mucho. Pero cuando te salen los tiempos fácil y natural, es buena señal", añadió. "Pero bueno, me siento bien tanto en la vuelta rápida como en el ritmo de carrera. Sin duda hay que mejorar, porque Marc ha sido rapidísimo con el neumático trasero medio en ritmo de carrera. Pero no vamos mal; hay que seguir apretando y avanzando, porque creo que empezar así el fin de semana es algo positivo".

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Pese a su impecable actuación en este primer día de gran premio, el de Gresini aseguro que deberá seguir empujando. "Habrá que mejorar mucho para mañana", avisó.

Alex sabe que sus rivales están cerca y destacó a Pedro Acosta y Marc Márquez. "Pedro fue muy rápido con la goma blanda; Marc, con la media. Marc aquí va muy rápido, pero todo dependerá de la cronometrada".

Un Marc que es la primera Ducati de la general y que está inmerso en la batalla por el título contra las Aprilia. "De momento corremos todos libres, sin órdenes de equipo. Yo, lo que me diga el equipo, lo haré", avisó sobre cuando lleguen los momentos calientes.