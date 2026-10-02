Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Motegi y quiénes disputarán la Q1 en Japón

El Gran Premio de Japón, decimosexta cita de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, ha dado comienzo en la madrugada y la mañana de este viernes, suponiendo así el pistoletazo de salida a la gira asiática del curso. Los primeros entrenamientos en el circuito de Motegi han servido para empezar a poner las cartas sobre la mesa, de cara a lo que veremos en el resto del fin de semana.

Si bien los primeros entrenamientos libres han servido como primera toma de contacto (aunque han traído también consigo la primera baja, la de Takaaki Nakagami, wildcard de Honda, al fracturarse la clavícula izquierda), la Práctica posterior ha sido ya la primera sesión competitiva del gran premio.

Cabe recordar que la Práctica determina qué pilotos, los 10 más rápidos del entreno, pasan directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirá la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla de salida. Por el contrario, los más lentos del viernes por la tarde están obligados a pasar por la Q1 previa, con dos billetes en juego para la Q2.

Así, mira qué pilotos han pasado a la Q2 en el Motegi Mobility Resort, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Gran Premio de Japón 2026.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Motegi (Japón)

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Motegi (Japón)

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Japón

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Japón

Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi



Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi

Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi

Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi

Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi

Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi

Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone y Red Bull Ring

Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone y Aragón

Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Aragón y Red Bull Ring

Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno y Assen

Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón, Misano y Motegi

Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno y Silverstone

Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello, Assen y Motegi

Diogo Moreira en Mugello, Balaton, Brno y Motegi

Fabio Quartararo en Brasil, Montmeló, Red Bull Ring y Motegi

Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone

Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón y Misano

Brad Binder en Tailandia, Montmeló y Red Bull Ring

Alex Rins en Le Mans y Mugello

Luca Marini en Austin y Misano

Pol Espargaró en Misano

Toprak Razgatlioglu en Brasil

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Motegi

David Alonso

Manu González

Izan Guevara

Tony Arbolino

Dani Holgado

Filip Salac

Adrián Huertas

Alonso López

Ayumu Sasaki

Senna Agius

Iván Ortolá

Deniz Öncü

José Antonio Rueda

Dani Muñoz

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Motegi

Marco Morelli

Ryusei Yamanaka

Brian Uriarte

Álvaro Carpe

Valentín Perrone

Máximo Quiles

David Muñoz

Veda Pratama

Matteo Bertelle

David Almansa

Adrián Fernández

Joel Esteban

Joel Kelso

Adrián Cruces