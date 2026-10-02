Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Motegi y quiénes disputarán la Q1 en Japón
Mira qué pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del GP de Japón de MotoGP 2026 en Motegi y quiénes tendrán que disputar la Q1 previa.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
El Gran Premio de Japón, decimosexta cita de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, ha dado comienzo en la madrugada y la mañana de este viernes, suponiendo así el pistoletazo de salida a la gira asiática del curso. Los primeros entrenamientos en el circuito de Motegi han servido para empezar a poner las cartas sobre la mesa, de cara a lo que veremos en el resto del fin de semana.
Si bien los primeros entrenamientos libres han servido como primera toma de contacto (aunque han traído también consigo la primera baja, la de Takaaki Nakagami, wildcard de Honda, al fracturarse la clavícula izquierda), la Práctica posterior ha sido ya la primera sesión competitiva del gran premio.
Cabe recordar que la Práctica determina qué pilotos, los 10 más rápidos del entreno, pasan directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirá la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla de salida. Por el contrario, los más lentos del viernes por la tarde están obligados a pasar por la Q1 previa, con dos billetes en juego para la Q2.
Así, mira qué pilotos han pasado a la Q2 en el Motegi Mobility Resort, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Gran Premio de Japón 2026.
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Motegi (Japón)
- Alex Márquez
- Pedro Acosta
- Marc Márquez
- Marco Bezzecchi
- Enea Bastianini
- Fabio Di Giannantonio
- Fabio Quartararo
- Jorge Martín
- Diogo Moreira
- Johann Zarco
Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Motegi (Japón)
- Fermín Aldeguer
- Brad Binder
- Raúl Fernández
- Franco Morbidelli
- Ai Ogura
- Pecco Bagnaia
- Luca Marini
- Jack Miller
- Somkiat Chantra
- Alex Rins
- Toprak Razgatlioglu
- Maverick Viñales
Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Japón
FiP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|25
|
1'42.811
|168.110
|2
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|25
|
+0.076
1'42.887
|0.076
|167.986
|3
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|24
|
+0.100
1'42.911
|0.024
|167.947
|4
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|24
|
+0.218
1'43.029
|0.118
|167.754
|5
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|23
|
+0.349
1'43.160
|0.131
|167.541
|6
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|24
|
+0.386
1'43.197
|0.037
|167.481
|7
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|25
|
+0.419
1'43.230
|0.033
|167.428
|8
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|23
|
+0.464
1'43.275
|0.045
|167.355
|9
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|22
|
+0.495
1'43.306
|0.031
|167.304
|10
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|22
|
+0.574
1'43.385
|0.079
|167.177
|11
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|22
|
+0.578
1'43.389
|0.004
|167.170
|12
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|23
|
+0.618
1'43.429
|0.040
|167.105
|13
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|25
|
+0.674
1'43.485
|0.056
|167.015
|14
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|23
|
+0.716
1'43.527
|0.042
|166.947
|15
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|24
|
+0.768
1'43.579
|0.052
|166.863
|16
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|21
|
+0.775
1'43.586
|0.007
|166.852
|17
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|22
|
+0.877
1'43.688
|0.102
|166.688
|18
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|23
|
+0.917
1'43.728
|0.040
|166.624
|19
|S. Chantra Honda
|15
|Honda
|25
|
+1.085
1'43.896
|0.168
|166.354
|20
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|22
|
+1.493
1'44.304
|0.408
|165.704
|21
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|23
|
+1.600
1'44.411
|0.107
|165.534
|Ver resultados
Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Japón
- Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi
- Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi
- Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi
- Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi
- Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi
- Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi
- Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone y Red Bull Ring
- Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone y Aragón
- Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Aragón y Red Bull Ring
- Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno y Assen
- Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón, Misano y Motegi
- Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno y Silverstone
- Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello, Assen y Motegi
- Diogo Moreira en Mugello, Balaton, Brno y Motegi
- Fabio Quartararo en Brasil, Montmeló, Red Bull Ring y Motegi
- Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone
- Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón y Misano
- Brad Binder en Tailandia, Montmeló y Red Bull Ring
- Alex Rins en Le Mans y Mugello
- Luca Marini en Austin y Misano
- Pol Espargaró en Misano
- Toprak Razgatlioglu en Brasil
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Motegi
- David Alonso
- Manu González
- Izan Guevara
- Tony Arbolino
- Dani Holgado
- Filip Salac
- Adrián Huertas
- Alonso López
- Ayumu Sasaki
- Senna Agius
- Iván Ortolá
- Deniz Öncü
- José Antonio Rueda
- Dani Muñoz
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Motegi
- Marco Morelli
- Ryusei Yamanaka
- Brian Uriarte
- Álvaro Carpe
- Valentín Perrone
- Máximo Quiles
- David Muñoz
- Veda Pratama
- Matteo Bertelle
- David Almansa
- Adrián Fernández
- Joel Esteban
- Joel Kelso
- Adrián Cruces
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