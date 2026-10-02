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MotoGP GP de Japón

Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Motegi y quiénes disputarán la Q1 en Japón

Mira qué pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del GP de Japón de MotoGP 2026 en Motegi y quiénes tendrán que disputar la Q1 previa.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El Gran Premio de Japón, decimosexta cita de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, ha dado comienzo en la madrugada y la mañana de este viernes, suponiendo así el pistoletazo de salida a la gira asiática del curso. Los primeros entrenamientos en el circuito de Motegi han servido para empezar a poner las cartas sobre la mesa, de cara a lo que veremos en el resto del fin de semana.

El viernes de MotoGP en Motegi:

Si bien los primeros entrenamientos libres han servido como primera toma de contacto (aunque han traído también consigo la primera baja, la de Takaaki Nakagami, wildcard de Honda, al fracturarse la clavícula izquierda), la Práctica posterior ha sido ya la primera sesión competitiva del gran premio.

Cabe recordar que la Práctica determina qué pilotos, los 10 más rápidos del entreno, pasan directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirá la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla de salida. Por el contrario, los más lentos del viernes por la tarde están obligados a pasar por la Q1 previa, con dos billetes en juego para la Q2.

Así, mira qué pilotos han pasado a la Q2 en el Motegi Mobility Resort, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Gran Premio de Japón 2026.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Motegi (Japón)

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Motegi (Japón)

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Japón

FiP

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 25

1'42.811

   168.110  
2 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 25

+0.076

1'42.887

 0.076 167.986  
3 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 24

+0.100

1'42.911

 0.024 167.947  
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 24

+0.218

1'43.029

 0.118 167.754  
5 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 23

+0.349

1'43.160

 0.131 167.541  
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 24

+0.386

1'43.197

 0.037 167.481  
7 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 25

+0.419

1'43.230

 0.033 167.428  
8 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 23

+0.464

1'43.275

 0.045 167.355  
9 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 22

+0.495

1'43.306

 0.031 167.304  
10 France J. Zarco LCR 5 Honda 22

+0.574

1'43.385

 0.079 167.177  
11 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 22

+0.578

1'43.389

 0.004 167.170  
12 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 23

+0.618

1'43.429

 0.040 167.105  
13 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 25

+0.674

1'43.485

 0.056 167.015  
14 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 23

+0.716

1'43.527

 0.042 166.947  
15 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 24

+0.768

1'43.579

 0.052 166.863  
16 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 21

+0.775

1'43.586

 0.007 166.852  
17 Italy L. Marini Honda 10 Honda 22

+0.877

1'43.688

 0.102 166.688  
18 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 23

+0.917

1'43.728

 0.040 166.624  
19 Thailand S. Chantra Honda 15 Honda 25

+1.085

1'43.896

 0.168 166.354  
20 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 22

+1.493

1'44.304

 0.408 165.704  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 23

+1.600

1'44.411

 0.107 165.534  
Ver resultados

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Japón

  • Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi
  • Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi
  • Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen,  Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi
  • Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen,  Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi
  • Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen,  Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi
  • Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring y Motegi
  • Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen,  Sachsenring, Silverstone y Red Bull Ring
  • Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone y Aragón
  • Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Aragón y Red Bull Ring
  • Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno y Assen
  • Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón, Misano y Motegi
  • Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno y Silverstone
  • Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello, Assen y Motegi
  • Diogo Moreira en Mugello, Balaton, Brno y Motegi
  • Fabio Quartararo en Brasil, Montmeló, Red Bull Ring y Motegi
  • Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone
  • Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón y Misano
  • Brad Binder en Tailandia, Montmeló y Red Bull Ring
  • Alex Rins en Le Mans y Mugello
  • Luca Marini en Austin y Misano
  • Pol Espargaró en Misano
  • Toprak Razgatlioglu en Brasil

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Motegi

  • David Alonso
  • Manu González
  • Izan Guevara
  • Tony Arbolino
  • Dani Holgado
  • Filip Salac
  • Adrián Huertas
  • Alonso López
  • Ayumu Sasaki
  • Senna Agius
  • Iván Ortolá
  • Deniz Öncü
  • José Antonio Rueda
  • Dani Muñoz

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Motegi

  • Marco Morelli
  • Ryusei Yamanaka
  • Brian Uriarte
  • Álvaro Carpe
  • Valentín Perrone
  • Máximo Quiles
  • David Muñoz
  • Veda Pratama
  • Matteo Bertelle
  • David Almansa
  • Adrián Fernández
  • Joel Esteban
  • Joel Kelso
  • Adrián Cruces

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