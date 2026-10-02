Acosta: "Hemos encontrado una buena moto base, ahora solo queda pulir detalles"

Pedro Acosta sigue en forma en Japón. Después de lograr al fin su primera victoria en MotoGP, hace dos semanas en Austria, muchos podrían pensar que el bicampeón del mundo podría entrar ahora en una de esas rachas positivas, en las que los buenos resultados empiezan a caer cuando un piloto consigue desquitarse. De momento, es pronto para saberlo, pero las sensaciones que desprende el 'Tiburón de Mazarrón' en una pista en la que siempre ha ido rápido son positivas.

El viernes de MotoGP en japón: MotoGP Alex Márquez entra en escena en Motegi con una vuelta de récord

El murciano empezó el viernes en Motegi salvando una mañana difícil, con condiciones complicadas en los Libres 1 a causa de la lluvia caída por la noche, y que incluso llevaron a Takaaki Nakagami a romperse la clavícula. Fue décimo con un 1:44.784, a 7 décimas del mejor tiempo, de Marc Márquez. Pero por la tarde dio un paso adelante.

En la Práctica, Acosta trabajó sobre todo con neumático medio delantero y blando trasero, gomas con las que fue rápido incluso pasadas 10 vueltas, casi la distancia de la sprint de mañana. En el 'time attack', también se encontró cómodo y acabó con el segundo mejor registro de la tabla de tiempos, un 1:42.887 que le dejó a 76 milésimas de Alex Márquez, y por delante de Marc Márquez por 24 milésimas.

El de Mazarrón, por tanto, está en la pelea: "Estoy muy contento. Ha sido una mañana complicada, en la que era bastante fácil lesionarse, y ha sido el momento de evitarlo. Pero, como digo, estoy muy contento; la moto funciona bastante bien, y el equipo también. La sensación ha sido bastante similar a la de 2024, y mucho mejor que en 2025, así que estoy muy contento", empezó resumiendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. Cabe recordar que en 2024 se cayó en las dos carreras pese a ser muy rápido, y que en el pasado curso sufrió con las gomas el domingo.

Preguntado sobre si esta puede ser una de esas situaciones en las que un piloto gana una vez y luego entra en un bucles positivos, el de KTM contestó: "Cruzad los dedos por mí. Al final, estamos haciendo un buen trabajo. Parece que hemos encontrado una buena moto base para el inicio del fin de semana, y ahora solo queda pulir los detalles. Estoy bastante satisfecho con cómo está trabajando el equipo".

Sobre la diferencia entre 2025 y 2026 en Motegi al manillar de la RC16, Acosta lo tiene claro: "Quizá la mayor diferencia es que han reasfaltado todo el circuito y que los neumáticos también son diferentes. Pero es cierto que, en cuanto a la gestión de los neumáticos, si analizamos toda la temporada, lo hemos hecho mucho mejor que en la anterior".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Al final, en 2025 aquí fui bastante competitivo porque me clasifiqué cuarto en parrilla, también quedé segundo el viernes, conseguí un podio en la carrera al sprint... Pero luego tuve que esforzarme mucho por aguantar con los neumáticos. Parece que no es la misma situación que el año pasado".

Con todo, el #37 es consciente de que la clave será si KTM puede resistir ante el avance de Ducati y Aprilia: "Esperamos tener margen de mejora. Mañana todos darán un paso adelante en este sentido. A ver si nosotros también podemos hacerlo".

Posteriormente, Acosta hizo una radiografía sobre cómo cree que le irán las últimas carreras del curso: "Bueno, normalmente en Mandalika soy bastante rápido, pero por otro lado es cierto que Marco Bezzecchi el año pasado fue, con diferencia, el más rápido. Después iremos a Australia, donde normalmente me cuesta. No es mi mejor circuito. Pero espero que este año, con el menor desgaste de neumáticos que tenemos, podamos mejorar".

"En Malasia el año pasado hicimos una buena carrera en Malasia. En Portugal y Valencia también. Y Qatar quizá fue la peor carrera el año pasado, pero, por otro lado, fui bastante competitivo en 2024. Crucemos los dedos para que seamos competitivos desde aquí hasta el final. Al fin y al cabo, solo quiero devolverle a KTM todos los buenos resultados que pueda conseguir para la marca".

Por último, el fenómeno descartó de nuevo meterse en la pelea por el título: "Estoy lejos. Es decir, necesito que el resto cometan muchos errores. Diría que mi objetivo es mantenerme en cada carrera entre los cinco primeros y, si consigo subir a algún podio, estará bien. De momento, es la temporada en la que más podios he conseguido en MotoGP", cerró.