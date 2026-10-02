Márquez: "El viernes te gestionas, pero a partir del sábado tendremos que ir a tope"

De este modo, Marc Márquez podrá concentrar sus energías en hacer una buena clasificación este sábado por la mañana, el primer paso hacia la construcción de un fin de semana sólido, en su nueva forma de afrontar los grandes premios en moto ahorro de energía.

Con la lesión en el brazo derecho recordándole sus limitaciones físicas, Márquez ha explicado ya que sus fines de semana van de menos a más en cuanto a intensidad, y aunque este viernes lideró el FP1 y fue el tercero más rápido al final del día, solo superado por Alex Márquez y Pedro Acosta, ambos rodando por debajo del hasta ahora récord de la pista, no será hasta este sábado, en la cronometrada oficial, cuando se ponga el cuchillo entre los dientes.

Con una pista estrenando nuevo asfalto respecto al pasado año, la primera incógnita del estado del suelo pasó el examen con buena nota.

"Las sensaciones son buenas y el agarre es bueno; eso iguala las cosas", admitió Márquez cuando le comentaron el estado de la pista. "Ahora toca conocer un poco los límites, porque eso fomenta las caídas", dijo en relación a los hasta los cinco accidentes que hubo este viernes, uno de ellos llevando directamente al hospital al wild card de Honda Takaaki Nakagami.

Sobre su modo de ahorro de energía, Marc reconoció que, tal y como están los rivales, el sábado tendrá que salir al ataque. "Te gestionas los viernes; pero a partir del sábado uno tiene que ir a tope, porque los demás van muy deprisa", avisó.

Enfrascado en la lucha por el campeonato, la posibilidad de sumar su décima corona mundial y establecer una marca en MotoGP, es uno de los temas recurrentes en las charlas con el español. "El título que me cambió la vida fue el del año pasado", recuerda su 'comeback' culminado en este mismo escenario tras cinco años de lesiones.

De cara a este sábado, Márquez tiene el objetivo de meterse en la primera fila, a lo sumo cuarto.

"Mañana será una cronometrada difícil, porque todo el mundo irá muy rápido. Además, esta goma trasera te da dos vueltas", lo que significa que se puede insistir si el primer intento no sale tan bien como se espera.

Al respecto, el de Ducati tiene su propia quiniela para las dos primeras posiciones. "Creo que Pedro (Acosta) es el más rápido, tanto a una vuelta como en ritmo. Alex (Márquez), sufre un poco más en ritmo, pero a una vuelta ha ido muy bien", asegura.