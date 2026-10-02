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Martín: "Hoy ha sido un día de ponernos a prueba"

Jorge Martín superó un arranque de GP de Japón que fue más una prueba para él, con el octavo mejor tiempo de la Práctica de Motegi. El líder de la general destaca el ritmo de Márquez y Acosta.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martín ha vuelto a cumplir con su primer objetivo del fin de semana: el de meterse de manera directa en la Q2. El líder del Mundial de MotoGP volvió a mostrarse fuerte para empezar el viernes, pero por la tarde sufrió algo más, aunque evitó cualquier posible sobresalto.

Recuerda:

El piloto español comenzó en Motegi con el segundo mejor registro de los Libres 1, una sesión complicada para entender el estado de la nueva pista tras el reasfaltado. El de San Sebastián de los Reyes paró el crono en 1:44.172, quedándose a 99 milésimas de Marc Márquez.

Ya en la Práctica, cuando el resto apretaron, a 'Martinator' le costó algo más, habida cuenta de los pocos datos que tiene de sí mismo con la RS-GP de 2025 tras el calvario de lesiones que pasó. Con todo, Martín terminó octavo, con un 1:43.275, a 6 décimas del mejor tiempo de Alex Márquez, como segundo mejor hombre de Aprilia tras Marco Bezzecchi, y una vez más con la esperanza de dar un paso adelante el sábado.

"Ha sido un día de ponernos a prueba, porque el año pasado no fue bien con la Aprilia. La verdad es por la mañana me sentí genial, pero por la tarde tuve algunos problemas más, y tenemos que acabar de ajustar la moto porque el balance cambia mucho al poner la goma blanda. A pesar de ser rápido, me falta un poco de velocidad", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Sin duda, el ritmo de la temporada pasada no nos está funcionando mucho. Para mí siempre es como empezar de cero el viernes. Pero, en general, el objetivo era pasar a la Q2 y lo hemos conseguido", siguió.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Respecto a qué le falta en comparación a su compañero de equipo, Martín contestó: "No estoy rodando con fluidez en el tercer sector. Parece que Bezzecchi es un poco más competitivo, pero yo no me siento muy fuerte. Hay algunos puntos en los que él es más rápido, y otros en los que yo lo soy. Es bueno tener a Marco cerca, delante, porque así podemos entender cómo ser más competitivos. Creo que será duro, como siempre, pero estamos trabajando juntos".

Pensando en el resto del fin de semana, el campeón del mundo de 2024 ve a dos pilotos por delante del resto en Motegi, al menos este viernes: "Creo que Marc y Pedro están un poco por delante", remachó.

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