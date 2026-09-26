Vídeo F1: Colapinto se lleva por delante a Gasly y provoca el accidente de Norris

Parecía que la relanzada iba a superar sin sobresaltos uno de los momentos más delicados del GP de Azerbaiyán 2026, pero todo saltó por los aires al llegar a la primera curva. Franco Colapinto cometió un enorme error de frenada, golpeó a su compañero Pierre Gasly y desencadenó una carambola que terminó con Lando Norris contra el muro y, poco después, con los dos Alpine también fuera de carrera.

Todo ocurrió en la vuelta 36, justo después del Safety Car provocado por el accidente de Alex Albon. El pelotón acababa de volver a bandera verde y llegó prácticamente agrupado a la curva 1 de Bakú, donde Colapinto intentó ganar posiciones con una frenada extremadamente tardía.

El argentino entró completamente pasado, bloqueando y sin espacio suficiente para completar la maniobra. Terminó golpeando al Alpine de Gasly, que salió desplazado hacia el McLaren de Norris. El británico se llevó la peor parte de la carambola, acabó contra las protecciones y tuvo que abandonar inmediatamente.

La reacción de Gasly por radio reflejó perfectamente la magnitud del golpe para Alpine. "No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Muchos puntos se nos van aquí", lamentó el francés nada más producirse el accidente.

Colapinto también entendió al instante la gravedad de su error y asumió la responsabilidad por radio, pidiendo perdón tanto a Gasly como al conjunto del equipo Alpine. Y no era para menos: los dos coches estaban rodando en posiciones de puntos y el equipo francés estaba completando uno de sus mejores fines de semana del año, siendo claramente la quinta fuerza en Bakú.

Vídeo: el accidente entre Colapinto, Gasly y Norris en la resalida

Inicialmente, ambos Alpine pudieron continuar tras el contacto y la dirección de carrera volvió a sacar el Safety Car por el accidente de Norris. Sin embargo, los daños terminaron siendo demasiado importantes. Colapinto intentó seguir, pero acabó entrando en boxes para retirar el coche, mientras que Gasly tampoco pudo completar la carrera. En cuestión de segundos, Alpine pasó de tener a sus dos pilotos metidos en los puntos a quedarse sin ninguno en pista.

Vídeo: el grave error de Colapinto desde su cámara onboard

El error llega además en un momento especialmente delicado alrededor de los dos pilotos. Colapinto venía de completar un gran fin de semana en Madrid, donde estuvo por delante de Gasly, mientras que en las últimas semanas se había generado bastante ruido alrededor de ambos por los ataques que el francés había recibido en redes sociales por parte de algunos aficionados argentinos, una situación que desde el entorno del equipo habían intentado rebajar.

Y precisamente cuando Alpine tenía una oportunidad perfecta para responder sobre la pista con un gran resultado conjunto, todo terminó de la peor manera posible. Una frenada demasiado optimista de Colapinto en la curva 1 convirtió un domingo prometedor en un desastre para Enstone, con Norris fuera contra el muro y los dos Alpine retirados después de haber estado en posiciones de puntos.