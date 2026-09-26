Norris ataca a Colapinto: "En F1 queremos a los mejores y cuando ocurre esto es porque no debería estar ahí"

El actual campeón del mundo, Lando Norris, afirma que, en su opinión, Franco Colapinto se merece "al menos una carrera de suspensión" por provocar un accidente en cadena en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

En la reanudación de la vuelta 36, en las calles de Bakú, el piloto argentino bloqueó sus neumáticos delanteros fríos y embistió sin control a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, en la curva 1, viéndose Norris también envuelto en el accidente.

Ese incidente dejó fuera de carrera tanto a Gasly como a Norris, lo que puso el broche final a una tarde frustrante para el piloto de McLaren, que no tenía ritmo y cometió un error en la curva 1 que le hizo caer hacia atrás.

El choque en la resalida dejó a Norris muy furioso, ya que considera que la conducción imprudente de Colapinto debería ser sancionada con dureza por los comisarios de carrera de la Fórmula 1.

"No lo he visto. Simplemente me han sacado de la pista. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas", se quejó Norris.

"Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero; todas mis piezas están ahora en la basura. Deberían sancionar a esta gente, porque esa forma de conducir no tiene cabida en la Fórmula 1".

Cuando se le preguntó si había circunstancias atenuantes para lo ocurrido, Norris añadió: "En la F1, creo que se espera que los pilotos se anticipen a las situaciones. El agarre va a ser bajo siempre aquí; las temperaturas de los neumáticos son bajas; ni siquiera estaban tan bajas. En la Fórmula 1 queremos competir contra los mejores pilotos del mundo y, cuando ocurren cosas como esta, es porque no deberían estar ahí".

"No lo he visto, pero si provocas un accidente en una reanudación como esta, deberías recibir, como mínimo, una suspensión de una carrera", añadió.

Lando Norris, McLaren Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

Colapinto, que también se ganó la ira de su compañero de equipo Gasly, ya que ambos iban en posición de puntos, se mostró arrepentido después del incidente.

"Un gran error", reconoció el piloto argentino. "Se me bloquearon las ruedas por completo con los neumáticos fríos y los frenos fríos, por lo que perdí totalmente el control. No hay mucho más que decir, salvo pedir perdón al equipo, a Pierre y a toda la escudería".

"Hemos estado trabajando muy duro para sumar puntos y lo eché todo por la borda con ese gran error. Así que estoy muy triste por el equipo. Por supuesto, es una gran decepción. También pido perdón a Lando", concluyó.