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MotoGP GP de Japón

Alex Márquez entra en escena en Motegi con una vuelta de récord

Alex Márquez presenta sus credenciales en Motegi después de llevarse el mejor tiempo en la jornada del viernes, en una Práctica en la que rebajó en una décima exacta el récord absoluto del circuito nipón.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Alex Márquez, Gresini Racing

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Motegi (Japón).- El reasfaltado reciente del trazado hace que la comparación entre los tiempos conseguidos este año y los de los anteriores no pueda tenerse demasiado en cuenta. No obstante, todo el crédito lo merece el menor de los hermanos Márquez, que en las últimas semanas ha ido de menos a más y que perfectamente puede optar a todo. El corredor de Gresini aventajó en algo menos de una décima a Pedro Acosta, que se presenta en Japón muy afilado después de estrenar su casillero de victorias, hace dos semanas, en Austria. 

El tercero más veloz fue Marc Márquez, que mandó en el primer entrenamiento del día, y cuya mejor vuelta fue una décima exacta más lenta que la de su hermano. Marco Bezzecchi, cuarto, finalizó a una décima del actual campeón, la misma distancia que separó al de Aprilia de Enea Bastianini (quinto), que llegó por sorpresa y cuando pocos le esperaban.

Qué pasó por la mañana:

El sexto más rápido fue el de Fabio Di Giannantonio, que se impuso a Fabio Quartararo (séptimo) por solo 33 milésimas de diferencia. Jorge Martín, otro de los que marcó la pauta en el entrenamiento matinal, se tuvo que conformar con el octavo mejor registro, por más que solo fue cuatro décimas más lento que el del primero. 

Diogo Moreira pudo meterse el noveno antes de irse al suelo en los últimos instantes, en una caída que provocó que los comisarios sacaran las banderas amarillas, circunstancia que llevó a Dirección de Carrera a cancelar alguna que otra vuelta. Johann Zarco, compañero del brasileño en el equipo LCR, cerró un top ten muy apretado, con menos de seis décimas de margen entre Márquez y él. El francés, sin embargo, también se fue al suelo cuando afrontaba su última intentona.

De aquellos que se verán obligados a verse las caras en la eliminatoria previa de la sesión de clasificación (Q1), destaca la presencia de Ai Ogura, que no ha arrancado de la mejor manera su gran premio de casa. El japonés de la escudería Trackhouse reventó el motor de su Aprilia en los primeros minutos, y eso forzó que la actividad se neutralizara momentáneamente, para terminar después el 15º. Eso le llevará a la Q1, donde no se veía desde el Gran Premio de Italia.

 

Más sorprendente incluso fue la 16ª plaza de Pecco Bagnaia, ganador aquí en la prueba del año pasado, y que tiene ante sí un desafío mucho mayor que el de entonces. Maverick Viñales, por su parte, finalizó el último en su reaparición, quedándose a dos segundos de la cabeza. 

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Motegi (GP de Japón)

FiP

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 25

1'42.811

   168.110  
2 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 25

+0.076

1'42.887

 0.076 167.986  
3 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 24

+0.100

1'42.911

 0.024 167.947  
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 24

+0.218

1'43.029

 0.118 167.754  
5 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 23

+0.349

1'43.160

 0.131 167.541  
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 24

+0.386

1'43.197

 0.037 167.481  
7 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 25

+0.419

1'43.230

 0.033 167.428  
8 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 23

+0.464

1'43.275

 0.045 167.355  
9 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 22

+0.495

1'43.306

 0.031 167.304  
10 France J. Zarco LCR 5 Honda 22

+0.574

1'43.385

 0.079 167.177  
11 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 22

+0.578

1'43.389

 0.004 167.170  
12 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 23

+0.618

1'43.429

 0.040 167.105  
13 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 25

+0.674

1'43.485

 0.056 167.015  
14 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 23

+0.716

1'43.527

 0.042 166.947  
15 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 24

+0.768

1'43.579

 0.052 166.863  
16 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 21

+0.775

1'43.586

 0.007 166.852  
17 Italy L. Marini Honda 10 Honda 22

+0.877

1'43.688

 0.102 166.688  
18 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 23

+0.917

1'43.728

 0.040 166.624  
19 Thailand S. Chantra Honda 15 Honda 25

+1.085

1'43.896

 0.168 166.354  
20 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 22

+1.493

1'44.304

 0.408 165.704  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 23

+1.600

1'44.411

 0.107 165.534  
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