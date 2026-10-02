Alex Márquez entra en escena en Motegi con una vuelta de récord
Alex Márquez presenta sus credenciales en Motegi después de llevarse el mejor tiempo en la jornada del viernes, en una Práctica en la que rebajó en una décima exacta el récord absoluto del circuito nipón.
Alex Márquez, Gresini Racing
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Motegi (Japón).- El reasfaltado reciente del trazado hace que la comparación entre los tiempos conseguidos este año y los de los anteriores no pueda tenerse demasiado en cuenta. No obstante, todo el crédito lo merece el menor de los hermanos Márquez, que en las últimas semanas ha ido de menos a más y que perfectamente puede optar a todo. El corredor de Gresini aventajó en algo menos de una décima a Pedro Acosta, que se presenta en Japón muy afilado después de estrenar su casillero de victorias, hace dos semanas, en Austria.
El tercero más veloz fue Marc Márquez, que mandó en el primer entrenamiento del día, y cuya mejor vuelta fue una décima exacta más lenta que la de su hermano. Marco Bezzecchi, cuarto, finalizó a una décima del actual campeón, la misma distancia que separó al de Aprilia de Enea Bastianini (quinto), que llegó por sorpresa y cuando pocos le esperaban.
El sexto más rápido fue el de Fabio Di Giannantonio, que se impuso a Fabio Quartararo (séptimo) por solo 33 milésimas de diferencia. Jorge Martín, otro de los que marcó la pauta en el entrenamiento matinal, se tuvo que conformar con el octavo mejor registro, por más que solo fue cuatro décimas más lento que el del primero.
Diogo Moreira pudo meterse el noveno antes de irse al suelo en los últimos instantes, en una caída que provocó que los comisarios sacaran las banderas amarillas, circunstancia que llevó a Dirección de Carrera a cancelar alguna que otra vuelta. Johann Zarco, compañero del brasileño en el equipo LCR, cerró un top ten muy apretado, con menos de seis décimas de margen entre Márquez y él. El francés, sin embargo, también se fue al suelo cuando afrontaba su última intentona.
De aquellos que se verán obligados a verse las caras en la eliminatoria previa de la sesión de clasificación (Q1), destaca la presencia de Ai Ogura, que no ha arrancado de la mejor manera su gran premio de casa. El japonés de la escudería Trackhouse reventó el motor de su Aprilia en los primeros minutos, y eso forzó que la actividad se neutralizara momentáneamente, para terminar después el 15º. Eso le llevará a la Q1, donde no se veía desde el Gran Premio de Italia.
Más sorprendente incluso fue la 16ª plaza de Pecco Bagnaia, ganador aquí en la prueba del año pasado, y que tiene ante sí un desafío mucho mayor que el de entonces. Maverick Viñales, por su parte, finalizó el último en su reaparición, quedándose a dos segundos de la cabeza.
Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Motegi (GP de Japón)
FiP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|25
|
1'42.811
|168.110
|2
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|25
|
+0.076
1'42.887
|0.076
|167.986
|3
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|24
|
+0.100
1'42.911
|0.024
|167.947
|4
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|24
|
+0.218
1'43.029
|0.118
|167.754
|5
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|23
|
+0.349
1'43.160
|0.131
|167.541
|6
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|24
|
+0.386
1'43.197
|0.037
|167.481
|7
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|25
|
+0.419
1'43.230
|0.033
|167.428
|8
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|23
|
+0.464
1'43.275
|0.045
|167.355
|9
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|22
|
+0.495
1'43.306
|0.031
|167.304
|10
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|22
|
+0.574
1'43.385
|0.079
|167.177
|11
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|22
|
+0.578
1'43.389
|0.004
|167.170
|12
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|23
|
+0.618
1'43.429
|0.040
|167.105
|13
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|25
|
+0.674
1'43.485
|0.056
|167.015
|14
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|23
|
+0.716
1'43.527
|0.042
|166.947
|15
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|24
|
+0.768
1'43.579
|0.052
|166.863
|16
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|21
|
+0.775
1'43.586
|0.007
|166.852
|17
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|22
|
+0.877
1'43.688
|0.102
|166.688
|18
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|23
|
+0.917
1'43.728
|0.040
|166.624
|19
|S. Chantra Honda
|15
|Honda
|25
|
+1.085
1'43.896
|0.168
|166.354
|20
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|22
|
+1.493
1'44.304
|0.408
|165.704
|21
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|23
|
+1.600
1'44.411
|0.107
|165.534
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