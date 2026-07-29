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Bortoleto, el más rápido de los test de Pirelli con Colapinto y Aston

Tras el Gran Premio de Hungría, Pirelli ha realizado dos jornadas de pruebas en el Hungaroring con el fin de evaluar varias mejoras de sus compuestos para 2027. Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto se han encargado de la mayor parte del programa. El martes también estuvo en pista Aston.

Téha Courbon
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

El Hungaroring ha acogido esta semana dos jornadas de pruebas, el martes y el miércoles, organizadas por Pirelli con el fin de continuar con el desarrollo de los neumáticos que se utilizarán en la temporada 2027 de Fórmula 1. Franco Colapinto (Alpine) y Gabriel Bortoleto (Audi) participaron en ambas jornadas, mientras que Jak Crawford (Aston Martin) también salió a pista el martes.

El programa consistió en evaluar varias versiones de los compuestos C3, C4 y C5, los más blandos de la gama de Pirelli.

Los pilotos alternaron simulaciones de clasificación y tandas largas, algunas de hasta 16 vueltas, con el fin de recabar datos sobre el rendimiento y el desgaste de las diferentes especificaciones probadas.

Gabriel Bortoleto (Audi F1 team)

Gabriel Bortoleto (equipo Audi F1)

Foto de: Pirelli

El martes, Franco Colapinto marcó el mejor tiempo con 1:20.371 tras 128 vueltas, por delante de Gabriel Bortoleto, que registró un tiempo de 1:20.813 en 141 vueltas. Por su parte, Jak Crawford completó 136 vueltas para Aston Martin con un mejor tiempo de 1:24.598.

El miércoles, Colapinto y Bortoleto fueron los únicos en salir a pista, ya que Aston Martin tenía programado un 'filming day' en el que probar el nuevo motor Honda. El piloto de Alpine completó 139 vueltas (609 km) y estableció su mejor tiempo de la jornada con 1:20.139. Bortoleto completó 116 vueltas (508 km) con un mejor tiempo de 1:19.917, más rápido que lo conseguido el martes.

En total, se completaron 660 vueltas, es decir, 2.892 kilómetros, durante estas dos jornadas de pruebas. Hay que recordar que el GP de Hungría de F1 es a 70 vueltas, por lo que entre los tres pilotos la distancia de nueve carreras y media. Las condiciones resultaron especialmente exigentes, con una temperatura de pista que alcanzó los 53 °C el martes y los 59 °C el miércoles, mientras que la temperatura ambiente llegó a los 34 °C durante la segunda jornada.

Pirelli continuará con su programa de desarrollo de neumáticos lisos los próximos 26 y 27 de agosto en el circuito de Mugello, donde están previstas nuevas pruebas.

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