Colapinto cierra el 'caso Zandvoort', pero no cambia de opinión sobre su sanción

Tras el Gran Premio de los Países Bajos, los comisarios designados para el fin de semana de Zandvoort fueron objeto de numerosas críticas, después de las sanciones impuestas a Franco Colapinto y Arvid Lindblad. Los dos pilotos recibieron un 'drive through' por haber realizado cada uno una maniobra de adelantamiento mientras se mostraban banderas amarillas, debido al violento accidente de Max Verstappen en la primera vuelta de la carrera.

La sanción no sentó bien en el lado de Colapinto, que se mostró muy frustrado tras la carrera, declarando que los comisarios "habían sido muy severos" y lamentando su falta de flexibilidad.

En el entorno del argentino, la penalización también dio que hablar, ya que un directivo de uno de los principales patrocinadores del joven corredor, Mercado Libre, arremetió contra los comisarios en las redes sociales, cuestionando incluso su criterio y su integridad.

Ante esto, la FIA publicó un comunicado condenando cualquier forma de acoso online contra sus comisarios, especialmente en el marco de su campaña 'United Against Online Abuse' [Unidos Contra el Abuso en Internet]. Mohammed Ben Sulayem, el presidente de la FIA, también defendió a los comisarios de Zandvoort durante una rueda de prensa en Argentina, organizada en el marco del Congreso Americano de la FIA.

Colapinto pasa página, pero no cambia de opinión

Este jueves, durante la jornada dedicada a los medios del Gran Premio de Italia, Motorsport.com volvió a preguntar a Colapinto sobre este asunto, y en particular sobre su encuentro con Ben Sulayem durante la visita de este último a Buenos Aires.

Aunque el argentino considera que esta historia ya ha quedado atrás, no se baja del burro respecto a su penalización, que sigue considerando inadecuada.

"Hablamos con Mohammed hace dos días, creo", declaró el piloto de Alpine. "Estaba en Argentina, así que fue genial. En cuanto a la penalización, ya es cosa del pasado. Creo que también se puede estar en desacuerdo con los comisarios de vez en cuando: hacen su trabajo y aplican el reglamento. Personalmente, sigo pensando lo mismo, así que mi opinión no ha cambiado desde Zandvoort".

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Pero sí, obviamente hablaremos de ello. Siempre hablamos de muchas cosas. Probablemente, también veremos a algunos de los comisarios más tarde. Creo que simplemente es bueno poder hablarlo, pero también entender la penalización".

"Si lees el reglamento, la penalización se ajusta a las normas. Personalmente, no estoy de acuerdo con esa decisión. Pero, de nuevo, forma parte del juego y ni Arvid ni yo somos comisarios. Pero bueno, ahora me centro en Monza", siguió.

En cuanto al fin de semana del GP de Italia, Colapinto se mostró contento por poder contar con la versión renovada del Alpine A526, que en Zandvoort solamente estuvo disponible para su compañero, Pierre Gasly.

"Creo que es una mejora muy buena. Especialmente en Zandvoort, que no es un circuito que fuera bueno para nosotros. Si uno observa el tipo de curvas y el trazado, no era una pista que fuera buena para nuestro coche, viendo las carreras anteriores, y creo que como equipo dimos un paso adelante muy grande".

"Los números lo demuestran, así que esa es la parte más importante, y definitivamente ha sido la mayor mejora que hemos tenido durante todo el año. Así que creo que es algo muy positivo en ese sentido. Tenemos que ver cómo funciona aquí en Monza, pero en Zandvoort fue un gran paso adelante y, nuevamente, muy, muy positivo. Y, por supuesto, estamos agradecidos al equipo por el esfuerzo. Hemos tenido momentos difíciles con las mejoras este año, pero ésta parece ser muy positiva", cerró.